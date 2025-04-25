小規模企業は、ネットワークインフラの管理に大きな課題を抱えがちです。信頼性できるサービスプロバイダーは、電子メールアカウントの保守、新しい物理リソースのプロビジョニング、ストレージ管理のような単調で時間のかかる、あるいは頻度の低い管理タスクも取り扱い、サポートしてくれます。

Stablepoint は、高速で信頼性の高いマネージド・クラウド・インフラ・ソリューションを提供することで、こうした課題やその他の課題に直面しているお客様のニーズを満たしています。パブリッククラウドという選択肢を用意しているため、小規模企業にも柔軟性がもたらされ、コストを抑えながら規模の拡大縮小を自在にコントロールすることができます。イギリスのロンドンを拠点とするマネージド型ホスティング企業は、基盤となるハードウェアではなくホスティング環境とセットアップに重点を置いた独自のソフトウェアスタックを展開しています。

「いかにしてレイテンシーを抑えるかが大きな課題です」と Stablepoint の創設者兼 CTO の Dom Taylor 氏は語ります。「私たちは、英国を始めとする世界の 80 か所のサーバーに、スケーラブルでグローバルなマネージド型ホスティングプラットフォームを構築することに投資しています。また、すべての大手の代替パブリック・クラウド・プロバイダーを利用していますが、NVMe と Linode（現 Akamai のクラウド・コンピューティング・サービス）の組み合わせは、どの競合他社よりも大幅に価格が低く、当社のお客様のニーズにぴったりと合うようになる大きな変化をもたらします」。

コスト効率の高いストレージプロビジョニング

2019 年の Stablepoint の創設当時、AWS と Google Cloud は、多くのマネージド型ホスティングプロバイダーが好んで選択するプロバイダーでした。Stablepoint のような企業は、ハイパースケーラーによるストレージプロビジョニングのコストが、小さなファイルを大量に保存する必要があるコスト重視の顧客にとって高額過ぎることにすぐに気が付きました。

ストレージプロビジョニングのコストが高すぎるだけでなく、必要なパフォーマンスを得るために必要なストレージの割り当てにも長い時間がかかりました。ストレージのアップタイムは、さらに大きな問題であることが明らかになりました。従来のブロックストレージは、回転式のハード・ディスク・ドライブが基本になっているため、速度が低下することがあります。ローカルストレージで仮想マシンを使用すると、Single Points of Failure となり、最大の障害点となります。小さなファイルを管理するうえでは、一貫した信頼性の高いパフォーマンスが不可欠なため、必要に応じて複数サーバー間を移動できることが非常に重要になります。

NVMe：最大のストレージ需要に応える高性能ストレージ

Akamai（旧 Linode）の NVMe ブロックストレージがこれらの課題の解決策となりました。従来の回転式ハード・ディスク・ドライブと比べてスループットが 10 倍から 20 倍に向上し、入出力処理が最大 2,000 倍といったように大幅に性能が向上しています。Taylor 氏は、Stablepoint が別のプロバイダーと物理サーバーにクライアントをセットアップした際に、サーバーに障害が発生したときのことを覚えています。NVMe ストレージを使用している Akamai にシステム全体が復元されたため、信頼性と柔軟性が非常に高いことが証明されました。

Stablepoint が Akamai NVMe に移行したストレージサーバーの多くは、1 つの大きな物理アレイを持つシステムから移行したもので、これは Single Points of Failure となります。このアレイがダウンすると、お客様の業務も停止します。Stablepoint は、これらを Akamai NVMe の 2 つまたは 3 つのブロック・ストレージ・ボリュームに分割しています。そのストレージボリュームには、冗長性とデータ暗号化があらかじめ組み込まれています。オンデマンド方式特有の柔軟さがあるため、Stablepoint のお客様に最適です。要求に応じてプロビジョニングできる増設ストレージも用意されています。

世界で最も分散されたプラットフォームの利点

Stablepoint は、複数の Akamai データセンターで運用されており、他の Akamai サービスと NVMe ブロックストレージを利用しています。「節約を重視するのであれば、共有コンピューティングを使用すればよいし、安定性の高さを求めるのであれば、専用のコンピューティングを使用すればよいという大きなメリットがあります」と Taylor 氏は述べています。

「そして API も素晴らしい」と Taylor 氏は続けます。「ファイアウォールも非常に柔軟です。他のオルタナティブ・クラウド・プロバイダーは、Linode（現 Akamai）が提供しているすべての要素を提供しているわけではありませんが、Linode にはすべての構成要素が揃っており、当社のチームには、そのすべてをまとめて作業システム全体を構築するだけの人材とベストプラクティスがあります」。

Stablepoint について

70 か国以上の国と 6 大陸にわたって顧客を有しているマネージド型ホスティングプロバイダーの Stablepoint は、信頼性の高いサーバー、使いやすいシステム、優れたカスタマーサポートといった Web ホスティング特有のメリットを前面に押し出しています。Stablepoint は、ホスティングがアップタイムとサイトの処理スピードだけを重要視したものでないことを理解しています。Web ホスティングにかかる請求額は、事業支出から見ればごく一部の出費に過ぎないかもしれませんが、Web サイトが最も重要なツールになるケースが多いことを理解しています。