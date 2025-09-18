JUNEO는 안전한 블록체인 네트워크의 출시와 확장을 용이하게 하는 모듈식 퍼미션리스 레이어-1 블록체인 플랫폼을 만들어 판을 뒤집었습니다. 개발자는 JUNEO를 사용하면 더 이상 접속을 요청할 필요가 없습니다. 바로 구축하면 됩니다.

JUNEO의 아키텍처는 단일 플랫폼과 달리, 독립적이면서도 상호 운용 가능한 블록체인 간에 토큰화된 데이터가 안전하게 흐를 수 있도록 설계되었습니다. 파이스는 이렇게 덧붙였습니다. “실제로 구축하는 것은 SAP ERP의 분산형 버전입니다. 중앙 기관 없이도 추적 가능한 소유권을 기반으로 서비스와 파일을 호스팅할 수 있는 플랫폼이죠.”

성능과 안정성 문제도 해결했습니다. JUNEO 공동 창립자이자 블록체인 개발자인 코렌탱 달레노가르(Corentin Dalenogare)는 “많은 블록체인 플랫폼은 대규모 거래 부하를 감당하지 못해 속도 저하나 중단을 겪습니다.”라고 말했습니다.

JUNEO의 네트워크 “Supernets”는 독립적으로 또는 함께 작동할 수 있으며, 엔터프라이즈급 속도와 글로벌 안정성을 고려해 설계되었습니다. 이러한 속도는 디지털 자산과 데이터가 네트워크 사이를 초고속으로 이동하며 1초 내에 거래가 완료됨을 의미합니다. 또한 안정성은 더 이상 중단이 발생하지 않음을 의미합니다.

이뿐만이 아닙니다. JUNEO는 또한 기존 인프라 비용의 일부로 이 모든 것을 가능하게 합니다.

Avalanche와 같은 플랫폼에서 기존 블록체인을 구축하는 데 월 1000달러 이상의 비용이 들 수 있습니다. JUNEO를 사용하면 동일한 용량에 월 35~50달러만 지출하면 됩니다. 이러한 비용 절감은 주류 도입의 문을 열어줍니다.