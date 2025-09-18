©2025 Akamai Technologies
한 번에 하나의 체인으로 Web3의 미래를 구축
2021년에 설립된 JUNEO AG는 블록체인 네트워크를 위한 디지털 버전의 “웹사이트 빌더”를 개발하고 있습니다. Squarespace나 GoDaddy를 떠올려보세요. 웹사이트를 만드는 대신, 몇 번의 클릭만으로 완전히 작동하는 맞춤형 블록체인을 출시할 수 있습니다. 이러한 과감한 단순화는 블록체인 기술이 그동안 직면했던 기술적, 재정적 장벽을 없애고, 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 민주화한다는 JUNEO의 대담한 비전을 실현하는 기반이 되고 있습니다. JUNEO는 모두를 위한 비용 효율적이고, 빠르고, 고도로 분산된 인프라를 제공하기 위해 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용했습니다.
정체 상태에 머물러 있던 Web3 혁신
오랫동안 블록체인 기반 개발은 느리고 비싸며 복잡했습니다. 많은 개발자가 실제 앱을 만들기보다 인프라 관리에 더 많은 시간을 쏟아야 했습니다. 분리된 네트워크, 제한된 확장성, 월 수천 달러에 달하는 비용은 실험과 혁신을 가로막았습니다.
JUNEO의 공동 창립자이자 CEO인 루치아노 멘도사 파이스(Luciano Mendonça Pais)는 “개발자들을 막고 있던 건 블록체인 자체가 아니었습니다. 블록체인 사용이 복잡하다는 것이 문제였습니다.”고 설명했습니다.
또한 비트코인 같은 기존 블록체인은 단일 통화만 지원하도록 설계되었습니다. 이제는 시대에 맞지 않는 모델입니다. 파이스는 “미래에는 여러 블록체인을 지원하고, 토큰뿐 아니라 토큰화된 데이터와 파일까지 신속하고 투명하게 옮길 수 있어야 합니다.”고 덧붙였습니다.
퍼미션리스 혁신을 위한 멀티체인 플랫폼 구축
JUNEO는 안전한 블록체인 네트워크의 출시와 확장을 용이하게 하는 모듈식 퍼미션리스 레이어-1 블록체인 플랫폼을 만들어 판을 뒤집었습니다. 개발자는 JUNEO를 사용하면 더 이상 접속을 요청할 필요가 없습니다. 바로 구축하면 됩니다.
JUNEO의 아키텍처는 단일 플랫폼과 달리, 독립적이면서도 상호 운용 가능한 블록체인 간에 토큰화된 데이터가 안전하게 흐를 수 있도록 설계되었습니다. 파이스는 이렇게 덧붙였습니다. “실제로 구축하는 것은 SAP ERP의 분산형 버전입니다. 중앙 기관 없이도 추적 가능한 소유권을 기반으로 서비스와 파일을 호스팅할 수 있는 플랫폼이죠.”
성능과 안정성 문제도 해결했습니다. JUNEO 공동 창립자이자 블록체인 개발자인 코렌탱 달레노가르(Corentin Dalenogare)는 “많은 블록체인 플랫폼은 대규모 거래 부하를 감당하지 못해 속도 저하나 중단을 겪습니다.”라고 말했습니다.
JUNEO의 네트워크 “Supernets”는 독립적으로 또는 함께 작동할 수 있으며, 엔터프라이즈급 속도와 글로벌 안정성을 고려해 설계되었습니다. 이러한 속도는 디지털 자산과 데이터가 네트워크 사이를 초고속으로 이동하며 1초 내에 거래가 완료됨을 의미합니다. 또한 안정성은 더 이상 중단이 발생하지 않음을 의미합니다.
이뿐만이 아닙니다. JUNEO는 또한 기존 인프라 비용의 일부로 이 모든 것을 가능하게 합니다.
Avalanche와 같은 플랫폼에서 기존 블록체인을 구축하는 데 월 1000달러 이상의 비용이 들 수 있습니다. JUNEO를 사용하면 동일한 용량에 월 35~50달러만 지출하면 됩니다. 이러한 비용 절감은 주류 도입의 문을 열어줍니다.
Akamai 제공: Web3 규모를 위한 클라우드 인프라
JUNEO는 전 세계적인 규모로 이러한 차세대 블록체인 경험을 제공하기 위해 CPU 집약적 작업뿐만 아니라 스토리지 및 RAM 집약적인 Web3 운영을 처리할 수 있는 파트너가 필요했습니다. 그때 등장한 것이 Akamai였습니다.
파이스는 "여러 거래를 동시에 처리하려면 빠르고 저렴한 스토리지와 수요에 따라 확장 가능한 플랫폼이 필요합니다. Akamai의 인프라는 Web3를 염두에 두고 설계되었습니다"라고 말했습니다.
달레노가르에 따르면 Akamai의 인프라는 신뢰할 수 있고, 유연하고, 전 세계에서 접속할 수 있습니다. Akamai의 전 세계적으로 분산된 클라우드 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통해 JUNEO는 다음을 실현할 수 있었습니다.
- 실시간 트래픽에 따라 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 동적으로 확장해 비용과 성능을 모두 최적화
- 글로벌 트래픽 급증이나 장애 상황에서도 낮은 지연 시간과 높은 가용성 제공
- JUNEO의 전 세계적으로 분산된 팀에 필수적인 중앙 집중식 대시보드를 통한 안전한 운영
파이스는 “Akamai 클라우드 컴퓨팅 서버의 탄력성은 놀랍습니다”라며 “압박 속에서도 인프라가 무너지지 않을 것이라는 확신은 그 무엇과도 바꿀 수 없습니다.”라고 말했습니다.
개발자를 위해 설계되고 미래를 위해 구축된 플랫폼
JUNEO의 목표는 속도 상승과 비용 절감에 그치지 않습니다. 개발자가 복잡성과 장벽 없이 자유롭게 혁신할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이를 위해 JUNEO 플랫폼에서는 지갑, 실시간 탐색기 등 손쉬운 툴을 제공해 팀이 블록체인 데이터를 원활히 읽고 표시하는 앱을 배포할 수 있도록 합니다.
JUNEO 파트너십 및 통합을 담당하는 레오나르도 페드로(Leonardo Pedro)는 “단순히 블록체인을 민주화하고 싶었던 것이 아닙니다. 전체 멀티체인 플랫폼을 민주화하고 싶었습니다. 사용자에게 권한을, 네트워크에는 지능을 부여하는 것이죠.”라고 말했습니다.
분산 혁신의 새로운 시대
Akamai를 클라우드 백본으로 삼은 JUNEO는 분산형 상거래, 금융, 디지털 서비스의 새로운 시대를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 파이스는 “머지않아 사람들은 써드파티 결제 업체 없이도 블록체인을 통해 제품과 서비스에서 수익을 창출할 수 있을 것입니다. 그것이 우리가 만들어 가는 미래입니다.”라고 말했습니다.
JUNEO의 아키텍처는 이미 전 세계에서 맞춤형 블록체인 네트워크에 동력을 공급하고 있으며, 곧 누구나 코딩 없이 블록체인을 출시할 수 있게 될 것입니다. 페드로는 "더 많은 아이디어와 실험이 필요합니다. 진정한 혁신은 그렇게 이루어집니다"라고 말했습니다.
JUNEO는 선구적인 리더십, 파괴적 기술 그리고 Akamai라는 견고한 인프라 파트너라는 강력한 조합을 바탕으로, 블록체인 세계에서 가능한 것의 범위를 한 번에 하나의 퍼미션리스 네트워크로 새롭게 정의하고 있습니다.
JUNEO AG 소개
Juneo Supernet은 블록체인의 소유권과 활용 방식을 재정의해 맞춤형 EVM 호환 블록체인을 원활하게 출시할 수 있도록 지원합니다. 내장된 지갑, 탐색기, 브리지를 통해 누구나 Web3를 간편하게 배포할 수 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.