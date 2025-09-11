FAST 채널 운영은 단순히 가동 시간을 유지하는 문제가 아닙니다. 다운타임 제로가 핵심입니다. 채널은 연중무휴 24시간 스트리밍되어야 하며 서비스 중단이나 예산 초과가 발생하면 안 됩니다.

AWS에서 사업을 시작한 후 글로벌 FAST 채널 확장을 시작한 OKAST는 두 번째 클라우드 공급업체가 필요했습니다. OKAST는 확장성 외에도 인프라와 비즈니스 모델 모두에서 안정성이 필요했습니다.

OKAST의 세드릭 모니에(Cédric Monnier) CEO는 이렇게 설명했습니다. “우리는 마진이 매우 적은 비즈니스에 종사하고 있습니다. 클라우드 확장성은 중요하지만, 트래픽이나 이벤트에 따라 급등하는 비용을 감당할 수 없습니다. 이와 같은 변동성으로 가격을 예측할 수 없으며, 고객은 이를 싫어합니다.”