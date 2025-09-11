©2025 Akamai Technologies
대규모 스트리밍 성공 구축
OKAST는 브랜드가 자체 스트리밍 서비스와 FAST(Free Ad-Supported Streaming TV) 채널을 출시할 수 있도록 지원합니다. 그러나 FAST 시장이 폭발적으로 성장하고 OKAST가 새로운 글로벌 지역으로 사업을 확장함에 따라 OKAST의 인프라 요구 사항도 함께 증가했습니다. AWS에서 글로벌 확장을 추진하는 것은 비용이 많이 들고 복잡하며 예측하기 어려웠습니다. OKAST는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스로 전환해 성장에 필요한 유연성, 예측 가능성, 기술 역량을 확보했습니다.
FAST는 상시 가동과 비용 효율성이 핵심
FAST 채널 운영은 단순히 가동 시간을 유지하는 문제가 아닙니다. 다운타임 제로가 핵심입니다. 채널은 연중무휴 24시간 스트리밍되어야 하며 서비스 중단이나 예산 초과가 발생하면 안 됩니다.
AWS에서 사업을 시작한 후 글로벌 FAST 채널 확장을 시작한 OKAST는 두 번째 클라우드 공급업체가 필요했습니다. OKAST는 확장성 외에도 인프라와 비즈니스 모델 모두에서 안정성이 필요했습니다.
OKAST의 세드릭 모니에(Cédric Monnier) CEO는 이렇게 설명했습니다. “우리는 마진이 매우 적은 비즈니스에 종사하고 있습니다. 클라우드 확장성은 중요하지만, 트래픽이나 이벤트에 따라 급등하는 비용을 감당할 수 없습니다. 이와 같은 변동성으로 가격을 예측할 수 없으며, 고객은 이를 싫어합니다.”
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 기능에 확신
파트너 Bitmovin의 권유로 Akamai를 검토한 OKAST는 6개월 동안 PoC(Proof of Concept)를 진행했습니다. 모니에는 “클라우드 공급업체마다 차이가 크기 때문에, Akamai 아키텍처를 직접 검증하고 우리 팀이 별도의 재교육이나 추가 채용 없이도 관리할 수 있는지 확인해야 했습니다”라고 말했습니다.
PoC 결과는 어땠을까요? 완벽하게 작동하는 채널과 자신 있게 확장할 수 있는 로드맵이었습니다.
모니에는 이렇게 말합니다. “PoC에서 Akamai는 확실히 돋보였습니다. 다른 클라우드 공급업체도 시도해봤지만 Akamai는 우리가 필요한 인프라, 전문 지원, 가격 구조를 제공했습니다.”
즉각적인 결과: 채널 67% 증가, 비용 절감
OKAST는 PoC 완료 후 5개의 FAST 채널을 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스로 전환했습니다. 그 결과는 혁신적이었습니다. 모니에는 “이전에는 같은 리소스로 3개 채널을 운영했는데, 지금은 5개 채널을 운영하고 있습니다.”라고 설명했습니다.
OKAST는 즉각적인 비용 절감과 운영 효율성 향상 외에도 신규 고객과의 협상에서 강력한 우위를 확보했습니다. 모니에는 “이제 더 많은 마진을 확보할 수 있어 신규 시장에 더 경쟁력 있게 진출할 수 있습니다”라고 덧붙였습니다.
간소화된 워크플로우와 전략적 이점
AWS에서 Akamai로의 단계적 전환은 OKAST에게 시작에 불과합니다. OKAST는 현재 5개 채널 벤치마크에서 얻은 인사이트를 기반으로 2025년 말까지 더 많은 고객을 새로운 인프라로 이전할 계획입니다.
주요 장점 중 하나는 Akamai 아키텍처의 단순성입니다. 모니에는 이렇게 말합니다. “클라우드 컴퓨팅, 스토리지, CDN으로 워크플로우가 단순하게 구성되어 있습니다. 게다가 많은 고객이 이미 Akamai를 신뢰하고 있어 고객 입장에서도 전환이 원활하게 이루어집니다.”
Amazon CloudFront 같은 서비스를 Akamai로 대체하면 새로운 가능성도 열렸습니다. “단일 벤더사로부터 컴퓨팅과 전송을 제공받으니 운영이 간소화됩니다. 기술적 관점에서도, 영업적 관점에서도 전략적입니다”라고 모니에는 덧붙였습니다.
장기 종속 없는 클라우드 제어
Akamai의 종량제 모델은 OKAST에게 재정 및 운영적 통제권을 모두 제공한 획기적인 방안이었습니다. AWS를 사용할 때는 3년 또는 5년 계약을 체결해야 했지만, Akamai에서는 사용한 만큼만 비용을 지불합니다.
모니에는 “필요에 따라 서비스를 시작하고 중지할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 현명하게 확장하고, 변동이 심한 환경에서 민첩성을 유지하며, 고객과 더 긴밀하게 협력할 수 있습니다”라고 말했습니다.
이뿐만이 아닙니다. 모니에에 따르면 이러한 유연성 덕분에 많은 부담이 덜어졌습니다. 모니에는 “기술 로드맵의 통제력을 향상할 수 있고, 전략적으로 성장할 수 있는 위치에 서 있다고 느낍니다.”라고 덧붙였습니다.
클라우드 옵션을 검토 중인 다른 기업에게 모니에는 이렇게 조언합니다. "Akamai 서비스를 직접 테스트해 보세요. Akamai 팀은 든든하고, 설정이 빠르며, 비용 절감 효과가 확실합니다. Akamai로 전환한 덕분에 우리는 확장하고, 비용을 절감하며, 더 스마트하게 성장했습니다. OKAST에게 Akamai로 전환은 필수적이었습니다."
OKAST 소개
2013년, 전 Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto, Viaccess 출신 직원 등 업계 베테랑들이 설립한 M.E.I. Group은 주요 미디어 사업자(TV 채널, 제작사, 배급사, 순수 웹 플레이어)를 위해 두 가지 상호 보완적인 디지털 솔루션인 OKAST과 FlameFy를 출시했습니다. OKAST는 콘텐츠 소유자나 배급사가 손쉽게 자체 비디오 스트리밍 플랫폼을 구축하고, 보유한 카탈로그를 통해 수익을 창출할 수 있는 턴키 솔루션입니다. FlameFy 서비스는 빅 데이터와 인공 지능의 힘을 활용해 시청자를 분석하고 보다 스마트하게 참여를 유도합니다. 이 회사는 TF1과 Audiens 인큐베이터를 거쳐 성장했으며, 현재는 미국, 유럽, 중국의 주요 미디어 기업, 대행사, 브랜드, TV, 웹, 영화 및 광고 콘텐츠 제작사를 고객으로 두고 있습니다.
