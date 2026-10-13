Kleine Unternehmen stehen bei der Verwaltung ihrer Netzwerkinfrastruktur oft vor großen Herausforderungen. Vertrauenswürdige Serviceanbieter unterstützen sie bei langwierigen, zeitaufwändigen oder selten anfallenden Verwaltungsaufgaben wie der Wartung von E-Mail-Konten, der Bereitstellung neuer physischer Ressourcen und der Speicherverwaltung.



Stablepoint erfüllt die Anforderungen von Kunden und stellt sich diesen und anderen Herausforderungen mit schnellen und zuverlässig verwalteten Cloud-Infrastrukturlösungen. Die Entscheidung für die Public Cloud ermöglicht kleinen Unternehmen mehr Flexibilität, da sie nach Bedarf skalieren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten können. Das Managed-Hosting-Unternehmen mit Sitz in London implementiert seinen eigenen Software-Stack, der sich statt auf die zugrunde liegende Hardware auf die Hosting-Umgebung und deren Einrichtung konzentriert.



„Das Zauberwort heißt ‚niedrige Latenz‘“, sagt uns Stablepoints Gründer und CTO Dom Taylor. „Wir haben eine skalierbare, globale, verwaltete Hosting-Plattform geschaffen, die über Server an 80 Standorten in Großbritannien und auf der ganzen Welt verteilt ist. Wir nutzen zwar alle großen und alternativen Public‑Cloud-Anbieter, doch nur mit NVMe und Linode [jetzt die Cloud‑Computing-Services von Akamai] können wir unseren Kunden exakt das geben, was sie brauchen – und zwar zu einem deutlich niedrigeren Preis als jeder unserer Mitbewerber.“