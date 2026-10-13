Kleine Unternehmen stehen bei der Verwaltung ihrer Netzwerkinfrastruktur oft vor großen Herausforderungen. Vertrauenswürdige Serviceanbieter unterstützen sie bei langwierigen, zeitaufwändigen oder selten anfallenden Verwaltungsaufgaben wie der Wartung von E-Mail-Konten, der Bereitstellung neuer physischer Ressourcen und der Speicherverwaltung.
Stablepoint erfüllt die Anforderungen von Kunden und stellt sich diesen und anderen Herausforderungen mit schnellen und zuverlässig verwalteten Cloud-Infrastrukturlösungen. Die Entscheidung für die Public Cloud ermöglicht kleinen Unternehmen mehr Flexibilität, da sie nach Bedarf skalieren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle halten können. Das Managed-Hosting-Unternehmen mit Sitz in London implementiert seinen eigenen Software-Stack, der sich statt auf die zugrunde liegende Hardware auf die Hosting-Umgebung und deren Einrichtung konzentriert.
„Das Zauberwort heißt ‚niedrige Latenz‘“, sagt uns Stablepoints Gründer und CTO Dom Taylor. „Wir haben eine skalierbare, globale, verwaltete Hosting-Plattform geschaffen, die über Server an 80 Standorten in Großbritannien und auf der ganzen Welt verteilt ist. Wir nutzen zwar alle großen und alternativen Public‑Cloud-Anbieter, doch nur mit NVMe und Linode [jetzt die Cloud‑Computing-Services von Akamai] können wir unseren Kunden exakt das geben, was sie brauchen – und zwar zu einem deutlich niedrigeren Preis als jeder unserer Mitbewerber.“
Andere alternative Cloudanbieter bieten einfach nicht alles, was Linode [jetzt die Cloud-Computing-Services von Akamai] zu bieten hat. Die Lösungen von Akamai enthalten alle nötigen Bausteine und unser Team verfügt über das Talent und die Best Practices, sie zu kombinieren und damit ein ganzes funktionierendes System zu erstellen.– Dom Taylor, CTO, Stablepoint
Kleine Unternehmen stehen bei der Verwaltung ihrer Netzwerkinfrastruktur oft vor großen Herausforderungen. Vertrauenswürdige Serviceanbieter unterstützen sie bei langwierigen, zeitaufwändigen oder selten anfallenden Verwaltungsaufgaben wie der Wartung von E-Mail-Konten, der Bereitstellung neuer physischer Ressourcen und der Speicherverwaltung.
Kostengünstige Speicherbereitstellung
Als Stablepoint 2019 gegründet wurde, waren AWS und Google Cloud die Anbieter der Wahl für viele Managed-Hosting-Provider. Unternehmen wie Stablepoint stellten schnell fest, dass die Kosten der Speicherbereitstellung bei Hyperscalern für ihre kostensensiblen Kunden, die viele kleine Dateien speichern mussten, zu hoch waren.
Die Bereitstellung von Speicherplatz war nicht nur zu teuer, sondern die Kunden verbrachten auch zu viel Zeit mit der Zuweisung des zum Erzielen der erforderlichen Performance nötigen Speichers. Die Speicherverfügbarkeit hat sich als ein noch größeres Problem erwiesen. Herkömmliche Blockspeicher können langsam sein, da sie von Laufwerken mit rotierenden Festplatten unterstützt werden. Der einzige – und größte – Point of Failure war die Verwendung virtueller Maschinen mit lokalem Speicher. Die Möglichkeit, nach Bedarf zwischen Servern zu wechseln, muss gegeben sein, da eine beständige, zuverlässige Performance bei der Verwaltung kleiner Dateien entscheidend ist.
NVMe: Hochleistungsspeicher für den größten Speicherbedarf
NVMe Blockspeicher von Akamai (ehemals Linode) waren die Antwort auf diese Herausforderungen. Sie stellen gegenüber herkömmlichen Blockspeichern mit rotierenden Festplatten eine enorme Verbesserung dar, denn sie bieten eine 10- bis 20-fachen Steigerung des Durchsatzes und eine bis zu 2.000-fache Verbesserung der Eingabe-/Ausgabevorgänge. Taylor erinnert sich daran, wie eine Bereitstellung auf einem physischen Server durch Stablepoint mit einem anderen Provider fehlschlug. Das gesamte System wurde mithilfe der NVMe-Speicher von Akamai wiederhergestellt und NVMe erwies sich dabei als viel zuverlässiger und flexibler.
Viele der Speicherserver, die Stablepoint auf Akamai NVMe umstellt, stammen aus Systemen mit großen physischen Geräteanordnungen, die einen einzigen, großen Point of Failure darstellen, denn wenn sie ausfallen, ist der Kunde handlungsunfähig. Mit Akamai NVMe hat Stablepoint diese Anordnungen in zwei oder drei Blockspeicher-Volumes aufgeteilt, die über integrierte Redundanz und verschlüsselte Datenspeicherung verfügen. Die On-Demand-Flexibilität ist für die Kunden von Stablepoint ein großer Vorteil. Akamai verfügt über zusätzlichen Speicher, der auf Abruf bereitgestellt werden kann.
Die Vorteile der weltweit am stärksten verteilten Plattform
Stablepoint läuft in mehreren Akamai-Rechenzentren und stützt sich dabei auf andere Akamai-Services und einen NVMe-Blockspeicher. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir gemeinsam genutzte und dedizierte Rechenleistung kombinieren können – erstere ist super, wenn es sinnvoll ist, zu sparen, letztere eignet sich besser, wenn mehr Stabilität erforderlich ist“, so Taylor.
„Auch die API ist großartig“, fährt Taylor fort. „Die Firewalls sind ebenfalls sehr flexibel. Andere alternative Cloudanbieter bieten einfach nicht alles, was Linode [jetzt Akamai] zu bieten hat. Die Lösungen von Akamai enthalten alle nötigen Bausteine und unser Team verfügt über das Talent und die Best Practices, sie zu kombinieren und damit ein ganzes funktionierendes System zu erstellen.“
Über Stablepoint
Beim Managed-Hosting-Anbieter Stablepoint, der Kunden in mehr als 70 Ländern und auf sechs Kontinenten hat, konzentriert man sich auf das, was Webhosting zu einem großartigen Erlebnis macht: Zuverlässige Server, nutzerfreundliche Systeme und fantastischen Kundensupport. Bei Stablepoint weiß man, dass es beim Hosting um mehr als nur Verfügbarkeit und Geschwindigkeit geht und dass Ihre Website oft das wichtigste Tool Ihres Unternehmens ist, auch wenn die Kosten für Webhosting möglicherweise nur einen kleinen Teil der Geschäftsausgaben ausmachen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.