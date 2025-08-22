Muitas vezes, pequenas empresas enfrentam grandes desafios no que diz respeito ao gerenciamento da infraestrutura de rede. Os provedores de serviços confiáveis podem intervir e dar suporte a tarefas de gerenciamento tediosas, demoradas ou pouco frequentes, como manutenção de contas de e-mail, provisionamento de novos recursos físicos e gerenciamento de armazenamento.

A Stablepoint atende às necessidades dos clientes que enfrentam esses e outros desafios oferecendo soluções gerenciadas de infraestrutura em nuvem rápidas e confiáveis. A opção pela nuvem pública proporciona flexibilidade às pequenas empresas, permitindo que elas se dimensionem para cima ou para baixo enquanto mantêm os custos sob controle. A empresa de hospedagem gerenciada, com sede em Londres, na Inglaterra, implanta sua própria pilha de software, concentrando-se no ambiente de hospedagem e na configuração em vez de no hardware subjacente.

"Baixa latência é o nome do jogo", contou Dom Taylor, fundador e CTO da Stablepoint. "Investimos na criação de uma plataforma de hospedagem escalável, global e gerenciada distribuída entre servidores em 80 locais no Reino Unido e no mundo todo. Embora utilizemos todos os provedores de nuvem pública principais e alternativos, a NVMe com a Linode [agora os serviços de computação em nuvem da Akamai] é a grande mudança que nos permite atingir a marca de nossos clientes a um preço significativamente menor do que qualquer um de nossos concorrentes."

Provisionamento de armazenamento econômico

Quando a Stablepoint foi lançada, em 2019, a AWS e o Google Cloud eram os provedores de escolha para muitos provedores de hospedagem gerenciada. Empresas como a Stablepoint descobriram rapidamente que o custo do provisionamento de armazenamento com hiperescaladores era proibitivo para seus clientes com restrições de custo que precisavam armazenar muitos arquivos pequenos.

Não só o provisionamento de armazenamento era muito caro, mas também os clientes gastavam muito tempo atribuindo o armazenamento necessário para obter o desempenho necessário. O tempo de atividade do armazenamento se revelou um problema ainda maior. O armazenamento tradicional em blocos pode ser lento porque é respaldado por unidades de disco rígido que giram. O uso de máquinas virtuais com armazenamento local apresentou um ponto único de falha, e o maior deles. A capacidade de se mover entre os servidores conforme necessário é crucial porque o desempenho consistente e confiável no gerenciamento de arquivos pequenos é essencial.

NVMe: armazenamento de alto desempenho para a maior demanda de armazenamento

O armazenamento em blocos NVMe da Akamai (anteriormente Linode) foi a resposta a esses desafios. Ele oferece uma melhoria significativa em relação às unidades de disco rígido tradicionais que giram, gerando um aumento de 10x a 20x na taxa de transferência e melhoria de até 2.000x das operações de entrada/saída. Taylor lembrou um momento em que a Stablepoint tinha um cliente configurado em um servidor físico com outro provedor e ele falhou. Todo o sistema foi restaurado para a Akamai usando o armazenamento NVMe, que provou ser muito mais confiável e flexível.

Muitos dos servidores de armazenamento da Stablepoint transferidos para a NVMe da Akamai são de sistemas com uma grande matriz física, o que é um ponto único de falha: Se ele ficar inativo, os negócios do cliente também ficarão. A Stablepoint divide esses volumes em dois ou três volumes de armazenamento em bloco com a NVMe da Akamai, que tem redundância integrada e criptografia de dados em repouso. A flexibilidade sob demanda é excelente para os clientes da Stablepoint. A Akamai tem armazenamento adicional pronto para provisionamento sob demanda.

As vantagens da plataforma mais distribuída do mundo

A Stablepoint é executada em vários data centers da Akamai, contando com outros serviços da Akamai e com o armazenamento em blocos NVMe. "É um grande benefício usar a computação compartilhada quando faz sentido economizar, mas também a computação dedicada quando mais estabilidade é necessária", disse Taylor.

"A API também é excelente", continuou Taylor. "Os firewalls também são muito flexíveis. Outros provedores de nuvem alternativos simplesmente não oferecem tudo o que a Linode [agora Akamai] oferece, que tem todos os componentes básicos, e nossa equipe reúne o talento e as melhores práticas para reunir tudo e construir um sistema de trabalho completo."

Sobre a Stablepoint

Com clientes em mais de 70 países e em seis continentes, o provedor de hospedagem gerenciada Stablepoint se concentra no que torna a hospedagem na Web excelente: servidores confiáveis, sistemas fáceis de usar e um fantástico suporte ao cliente. Além de saber que a hospedagem é mais do que tempo de atividade e velocidade do website, a Stablepoint entende que, embora uma conta de hospedagem na Web possa ser uma parte insignificante de seus gastos de negócios, seu website é muitas vezes sua ferramenta mais importante.