Les petites entreprises sont souvent confrontées à des défis de taille lorsqu'il s'agit de gérer leur infrastructure réseau. Les fournisseurs de services de confiance peuvent intervenir et prendre en charge les tâches de gestion fastidieuses, chronophages ou peu fréquentes, telles que la maintenance des comptes de messagerie, l'approvisionnement en nouvelles ressources physiques et la gestion de l'espace de stockage.



Stablepoint répond aux besoins des clients confrontés à ces défis et à d'autres défis en proposant des solutions d'infrastructure cloud rapides et fiables. Opter pour l'informatique dématérialisée apporte de la flexibilité aux petites entreprises, leur permettant d'augmenter ou de réduire leurs effectifs tout en maîtrisant leurs coûts. La société d'hébergement, basée à Londres, déploie sa propre pile logicielle, en se concentrant sur l'environnement d'hébergement et la configuration plutôt que sur le matériel sous-jacent.



« La faible latence est le mot d'ordre », indique Dom Taylor, Fondateur et Directeur technique de Stablepoint. « Nous avons investi dans la création d'une plateforme d'hébergement évolutive, internationale et gérée, répartie sur des serveurs dans 80 sites au Royaume-Uni et dans le monde entier. Et bien que nous faisions appel aux principaux fournisseurs de cloud public et à des fournisseurs alternatifs, l'association de NVMe avec Linode [désormais Services de Cloud Computing d'Akamai] représente un changement majeur qui nous permet de frapper juste auprès de nos clients, à un prix nettement inférieur à celui de tous nos concurrents. »