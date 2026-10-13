Les petites entreprises sont souvent confrontées à des défis de taille lorsqu'il s'agit de gérer leur infrastructure réseau. Les fournisseurs de services de confiance peuvent intervenir et prendre en charge les tâches de gestion fastidieuses, chronophages ou peu fréquentes, telles que la maintenance des comptes de messagerie, l'approvisionnement en nouvelles ressources physiques et la gestion de l'espace de stockage.
Stablepoint répond aux besoins des clients confrontés à ces défis et à d'autres défis en proposant des solutions d'infrastructure cloud rapides et fiables. Opter pour l'informatique dématérialisée apporte de la flexibilité aux petites entreprises, leur permettant d'augmenter ou de réduire leurs effectifs tout en maîtrisant leurs coûts. La société d'hébergement, basée à Londres, déploie sa propre pile logicielle, en se concentrant sur l'environnement d'hébergement et la configuration plutôt que sur le matériel sous-jacent.
« La faible latence est le mot d'ordre », indique Dom Taylor, Fondateur et Directeur technique de Stablepoint. « Nous avons investi dans la création d'une plateforme d'hébergement évolutive, internationale et gérée, répartie sur des serveurs dans 80 sites au Royaume-Uni et dans le monde entier. Et bien que nous faisions appel aux principaux fournisseurs de cloud public et à des fournisseurs alternatifs, l'association de NVMe avec Linode [désormais Services de Cloud Computing d'Akamai] représente un changement majeur qui nous permet de frapper juste auprès de nos clients, à un prix nettement inférieur à celui de tous nos concurrents. »
Les autres fournisseurs de cloud alternatif ne proposent tout simplement pas les éléments qu'offre Linode [aujourd'hui services de Cloud Computing d'Akamai], qui possède tous les éléments de base, mais qui bénéficie également de notre équipe disposant des compétences nécessaires et appliquant les meilleures pratiques pour intégrer chaque élément et concevoir un système complet fonctionnel.— Dom Taylor, Directeur technique, Stablepoint
Les petites entreprises sont souvent confrontées à des défis de taille lorsqu'il s'agit de gérer leur infrastructure réseau. Les fournisseurs de services de confiance peuvent intervenir et prendre en charge les tâches de gestion fastidieuses, chronophages ou peu fréquentes, telles que la maintenance des comptes de messagerie, l'approvisionnement en nouvelles ressources physiques et la gestion de l'espace de stockage.
Approvisionnement en espace de stockage économique
Lorsque Stablepoint a été lancé en 2019, AWS et Google Cloud étaient les fournisseurs de choix pour de nombreux fournisseurs d'hébergement. Des entreprises comme Stablepoint ont rapidement découvert que le coût d'approvisionnement en espace de stockage avec les hyperscalers était prohibitif pour leurs clients sensibles aux coûts qui avaient besoin de stocker un grand nombre de petits fichiers.
Non seulement l'approvisionnement en espace de stockage était trop coûteux, mais les clients passaient également trop de temps à attribuer l'espace de stockage requis pour obtenir les performances nécessaires. Le temps de disponibilité de l'espace de stockage s'est révélé être un problème encore plus important. Le stockage traditionnel par blocs peut être lent, car il s'appuie sur des disques durs en rotation. L'utilisation de machines virtuelles avec un espace de stockage local présentait un seul point de défaillance, LE plus grand point de défaillance. La possibilité de passer d'un serveur à l'autre en fonction des besoins est capitale, car il est essentiel d'obtenir des performances constantes et fiables dans la gestion des petits fichiers.
NVMe : Stockage haute performance pour les besoins de stockage les plus importants
Le stockage en mode bloc NVMe d'Akamai (anciennement Linode) a permis de relever ces défis. Il offre une amélioration considérable par rapport aux disques durs traditionnels avec une augmentation de 10 à 20 fois du débit et jusqu'à 2 000 fois des opérations d'entrée/sortie. M. Taylor se souvient d'une situation où Stablepoint avait installé un client sur un serveur physique d'un autre fournisseur, et où il était tombé en panne. L'ensemble du système a été restauré chez Akamai en utilisant le stockage NVMe, qui s'est avéré beaucoup plus fiable et flexible.
Un grand nombre des serveurs de stockage que Stablepoint transfère vers Akamai NVMe proviennent de systèmes dotés d'une seule grande baie physique, ce qui constitue un point de défaillance unique : S'il tombe en panne, l'activité du client en pâtit également. Stablepoint les divise en deux ou trois volumes de stockage en bloc avec Akamai NVMe, qui dispose d'une redondance intégrée et d'un chiffrement des données au repos. La flexibilité en fonction des besoins est un atout pour les clients de Stablepoint. Akamai dispose d'un espace de stockage supplémentaire prêt à être proposé selon les besoins.
Les avantages de la plateforme la plus distribuée au monde
Stablepoint fonctionne dans plusieurs centres de données d'Akamai, en s'appuyant sur d'autres services d'Akamai et sur le stockage en mode bloc NVMe. « Il est très avantageux d'utiliser des ressources informatiques partagées lorsqu'il est judicieux de faire des économies, mais aussi des ressources dédiées lorsqu'une plus grande stabilité est nécessaire », affirme M. Taylor.
« Et l'API est également géniale », poursuit M. Taylor. « Quant aux pare-feu, ils sont également très flexibles. Les autres fournisseurs de cloud alternatif ne proposent tout simplement pas les éléments qu'offre Linode [aujourd'hui Akamai], qui possède tous les éléments de base, mais qui bénéfice également de notre équipe disposant des compétences nécessaires et appliquant les meilleures pratiques pour intégrer chaque élément et concevoir un système complet fonctionnel. »
À propos de Stablepoint
Avec des clients dans plus de 70 pays et sur six continents, le fournisseur d'hébergement Stablepoint se concentre sur ce qui fait l'excellence de l'hébergement Web : des serveurs fiables, des systèmes faciles à utiliser et un support client exceptionnel. Stablepoint a conscience que l'hébergement ne se résume pas à la disponibilité et à la vitesse du site. Stablepoint comprend que, même si une facture d'hébergement Web peut représenter une part négligeable des dépenses de votre entreprise, votre site Web est souvent son outil le plus important.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.