Le piccole aziende spesso si trovano ad affrontare grandi sfide quando si tratta di gestire la propria infrastruttura di rete. I provider di servizi affidabili possono intervenire e supportare attività di gestione noiose, dispendiose in termini di tempo o poco frequenti come la manutenzione degli account di posta elettronica, il provisioning di nuove risorse fisiche e la gestione dello storage.

Stablepoint soddisfa le esigenze dei clienti che affrontano queste e altre sfide offrendo soluzioni di infrastruttura cloud gestita veloci e affidabili. La scelta del cloud pubblico offre flessibilità alle piccole aziende, consentendo loro di aumentare o ridurre la scalabilità mantenendo i costi sotto controllo. La società di hosting gestito, con sede a Londra, Inghilterra, implementa il proprio stack di software, concentrandosi sull'ambiente di hosting e sulla configurazione piuttosto che sull'hardware sottostante.

"La parola d'ordine è bassa latenza", ha condiviso il fondatore e CTO di Stablepoint, Dom Taylor. "Abbiamo investito nella creazione di una piattaforma di hosting gestita, scalabile e globale, distribuita su server in 80 località nel Regno Unito e nel mondo. Anche se utilizziamo tutti i principali fornitori alternativi di cloud pubblico, NVMe con Linode [ora i servizi di cloud computing di Akamai] rappresenta il grande cambiamento che ci consente di raggiungere l'obiettivo per i nostri clienti a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a qualsiasi nostro concorrente".

Provisioning di storage conveniente

Quando Stablepoint è stato lanciato nel 2019, AWS e Google Cloud erano i fornitori preferiti da molti provider di hosting gestito. Aziende come Stablepoint hanno scoperto rapidamente che il costo del provisioning dello storage con hyperscaler era proibitivo per i propri clienti attenti ai costi che necessitavano di archiviare molti file di piccole dimensioni.

Non solo il provisioning di storage era troppo costoso, ma i clienti impiegavano anche troppo tempo per l'assegnazione dello storage necessario per ottenere le performance necessarie. I tempi di attività dello storage si sono rivelati un problema ancora più grande. Lo storage a blocchi tradizionale può essere lento perché si basa su unità disco rigido rotanti. L'utilizzo di macchine virtuali con storage locale presentava un single point of failure e anche il più grande. La capacità di spostarsi tra i server secondo necessità è fondamentale perché performance coerenti e affidabili nella gestione di file di piccole dimensioni sono essenziali.

NVMe: Storage a elevate performance per la massima richiesta di storage

Lo storage a blocchi NVMe di Akamai (in precedenza, Linode) è stata la risposta a queste sfide. Fornisce un miglioramento significativo rispetto alle tradizionali unità disco rigido rotanti con un aumento da 10 a 20 volte del throughput e un miglioramento fino a 2.000 volte nelle operazioni di input/output. Taylor ha ricordato una volta in cui Stablepoint aveva configurato un client su un server fisico con un altro provider, e non ha avuto successo. L'intero sistema è stato ripristinato su Akamai utilizzando lo storage NVMe, che si è rivelato molto più affidabile e flessibile.

Molti dei server di storage che Stablepoint trasferisce su Akamai NVMe provengono da sistemi con un grande array fisico, che rappresenta un single point of failure: se diminuisce, diminuisce anche l’attività del cliente. Stablepoint li suddivide in due o tre volumi di storage a blocchi con Akamai NVMe, che dispone di ridondanza integrata e crittografia dei dati inattivi. La flessibilità on-demand è ottima per i clienti di Stablepoint. Akamai dispone di storage aggiuntivo pronto per il provisioning on-demand.

I vantaggi della piattaforma più distribuita al mondo

Stablepoint viene eseguito in diversi data center Akamai, facendo affidamento su altri servizi Akamai e sullo storage a blocchi NVMe.. "È un grande vantaggio utilizzare il computing condiviso quando ha senso risparmiare, ma anche quello dedicato quando è necessaria maggiore stabilità", ha affermato Taylor.

"Anche l'API è eccezionale", ha continuato Taylor. "Anche i firewall sono molto flessibili. Altri provider cloud alternativi semplicemente non offrono tutti gli elementi offerti da Linode [ora Akamai], che comprende tutti gli elementi fondamentali, e il nostro team dispone del talento e delle best practice per mettere tutto insieme e creare un sistema interamente funzionante.

Informazioni su Stablepoint

Con clienti in oltre 70 paesi e in sei continenti, il provider di hosting gestito Stablepoint si concentra su ciò che rende eccellente l'hosting web: server affidabili, sistemi facili da usare e un fantastico supporto clienti. Oltre a essere consapevole che l'hosting non riguarda solo il tempo di attività e la velocità del sito, Stablepoint comprende che, sebbene il costo dell'hosting web possa rappresentare una parte trascurabile della spesa aziendale, il vostro sito web è spesso lo strumento più importante.