Las pequeñas empresas suelen enfrentarse a grandes desafíos a la hora de gestionar su infraestructura de red. Los proveedores de servicios de confianza pueden intervenir y respaldar tareas de gestión tediosas, laboriosas o poco frecuentes, como el mantenimiento de cuentas de correo electrónico, el aprovisionamiento de nuevos recursos físicos y la gestión del almacenamiento.



Stablepoint satisface las necesidades de los clientes que se enfrentan a estos y otros desafíos ofreciendo soluciones de infraestructura de nube gestionada rápidas y fiables. Optar por la nube pública aporta flexibilidad a las pequeñas empresas, ya que les permite ampliar o reducir la escala, al tiempo que mantienen los costes bajo control. La empresa de alojamiento gestionado, con sede en Londres (Inglaterra), implementa su propia pila de software, centrándose en el entorno de alojamiento y la configuración en lugar de en el hardware subyacente.



"La baja latencia es el quid de la cuestión", declara el fundador y director de tecnología de Stablepoint, Dom Taylor. "Hemos invertido en la creación de una plataforma de alojamiento escalable, global y gestionada, distribuida en servidores de 80 ubicaciones en todo el Reino Unido y en todo el mundo. Y aunque utilizamos todos los proveedores principales de nube pública alternativos, NVMe con Linode [ahora los servicios de cloud computing de Akamai] es el gran cambio que nos permite acertar con nuestros clientes a un precio significativamente inferior al de la competencia".