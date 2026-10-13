Las pequeñas empresas suelen enfrentarse a grandes desafíos a la hora de gestionar su infraestructura de red. Los proveedores de servicios de confianza pueden intervenir y respaldar tareas de gestión tediosas, laboriosas o poco frecuentes, como el mantenimiento de cuentas de correo electrónico, el aprovisionamiento de nuevos recursos físicos y la gestión del almacenamiento.
Stablepoint satisface las necesidades de los clientes que se enfrentan a estos y otros desafíos ofreciendo soluciones de infraestructura de nube gestionada rápidas y fiables. Optar por la nube pública aporta flexibilidad a las pequeñas empresas, ya que les permite ampliar o reducir la escala, al tiempo que mantienen los costes bajo control. La empresa de alojamiento gestionado, con sede en Londres (Inglaterra), implementa su propia pila de software, centrándose en el entorno de alojamiento y la configuración en lugar de en el hardware subyacente.
"La baja latencia es el quid de la cuestión", declara el fundador y director de tecnología de Stablepoint, Dom Taylor. "Hemos invertido en la creación de una plataforma de alojamiento escalable, global y gestionada, distribuida en servidores de 80 ubicaciones en todo el Reino Unido y en todo el mundo. Y aunque utilizamos todos los proveedores principales de nube pública alternativos, NVMe con Linode [ahora los servicios de cloud computing de Akamai] es el gran cambio que nos permite acertar con nuestros clientes a un precio significativamente inferior al de la competencia".
Otros proveedores de nube alternativos no ofrecen todas las piezas que ofrece Linode [ahora los servicios de cloud computing de Akamai], que dispone de todos los componentes básicos, y nuestro equipo cuenta con el talento y las prácticas recomendadas para combinarlo todo y crear un sistema de trabajo completo.— Dom Taylor, director de tecnología de Stablepoint
Las pequeñas empresas suelen enfrentarse a grandes desafíos a la hora de gestionar su infraestructura de red. Los proveedores de servicios de confianza pueden intervenir y respaldar tareas de gestión tediosas, laboriosas o poco frecuentes, como el mantenimiento de cuentas de correo electrónico, el aprovisionamiento de nuevos recursos físicos y la gestión del almacenamiento.
Aprovisionamiento de almacenamiento rentable
Cuando se lanzó Stablepoint en 2019, AWS y Google Cloud fueron los proveedores elegidos por muchos proveedores de alojamiento gestionado. Empresas como Stablepoint descubrieron rápidamente que el coste del aprovisionamiento de almacenamiento con hiperescaladores era prohibitivo para sus clientes con limitaciones de costes que necesitaban almacenar un gran número de archivos pequeños.
El aprovisionamiento del almacenamiento no solo era muy caro, sino que los clientes también dedicaban demasiado tiempo a asignar el almacenamiento necesario para obtener el rendimiento requerido. El tiempo de actividad del almacenamiento demostró ser un problema aún mayor. El almacenamiento de bloques tradicional puede ser lento porque está respaldado por unidades de disco duro giratorias. El uso de máquinas virtuales con almacenamiento local presentaba un único punto de fallo, y el mayor punto de fallo. La capacidad de moverse entre servidores según sea necesario es crucial, ya que es fundamental un rendimiento consistente y fiable en la gestión de archivos pequeños.
NVMe: almacenamiento de alto rendimiento para la mayor demanda de almacenamiento
El almacenamiento de bloques de NVMe de Akamai (anteriormente Linode) fue la respuesta a estos desafíos. Proporciona una mejora significativa con respecto a las unidades de disco duro giratorias tradicionales, con un aumento de 10 a 20 veces en el rendimiento y una mejora de hasta 2000 veces en las operaciones de entrada/salida. Taylor recordó una ocasión en la que Stablepoint tenía un cliente configurado en un servidor físico con otro proveedor, y este falló. Todo el sistema se restauró en Akamai mediante el almacenamiento de NVMe, que demostró ser mucho más fiable y flexible.
Muchos de los servidores de almacenamiento que Stablepoint traslada a Akamai NVMe proceden de sistemas con una matriz física de gran tamaño, que es un único punto de fallo: si este cae, también lo hace el negocio del cliente. Stablepoint los divide en dos o tres volúmenes de almacenamiento de bloques con Akamai NVMe, que cuenta con redundancia integrada y cifrado de datos en reposo. La flexibilidad bajo demanda es excelente para los clientes de Stablepoint. Akamai dispone de almacenamiento adicional listo para el aprovisionamiento bajo demanda.
Ventajas de la plataforma más distribuida del mundo
Stablepoint se ejecuta en varios centros de datos de Akamai y depende de otros servicios de Akamai y del almacenamiento de bloques de NVMe. "Es una gran ventaja utilizar la computación compartida cuando es necesario ahorrar, pero también la dedicada cuando se requiere una mayor estabilidad", declara Dom Taylor.
"La API también es fantástica", continúa Taylor. "Los firewalls también son muy flexibles. Otros proveedores de nube alternativos no ofrecen todo lo que proporciona Linode [ahora Akamai], que dispone de todos los componentes básicos, y nuestro equipo cuenta con el talento y las prácticas recomendadas para combinarlo todo y crear un sistema de trabajo completo".
Acerca de Stablepoint
Con clientes en más de 70 países y seis continentes, el proveedor de alojamiento gestionado Stablepoint se centra en lo que hace que el alojamiento web sea excelente: servidores fiables, sistemas fáciles de usar y un fantástico servicio de atención al cliente. Stablepoint, además de saber que el alojamiento se trata más bien del tiempo de actividad y la velocidad del sitio, entiende que aunque un alojamiento web puede ser una parte insignificante de su gasto de negocio, el sitio web suele ser la herramienta más importante.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.