Distrito escolar do Texas

Depois de avaliar as opções, o distrito escolar escolheu a Akamai Guardicore Segmentation. "É uma das melhores soluções do mercado", comenta o gerente.

O departamento de Operações de tecnologia auditou seu ambiente para identificar os aplicativos e sistemas a serem protegidos pela Akamai Guardicore Segmentation. "Começamos com nossos aplicativos de nível um, mas a exigência era usar a solução para proteger todos os aplicativos", continua o gerente.

Orientado pela Akamai, o distrito isolou com facilidade e rapidez os aplicativos prioritários, incluindo o Active Directory e o SQL Server, com políticas de segmentação precisas para eliminar fluxos de dados indesejados entre os sistemas. O processo de auditoria e implantação fomentou a colaboração multifuncional. "Trabalhamos em conjunto para determinar como rotular os dispositivos, desenvolver as barreiras de proteção e mais. Dessa forma, a Akamai Guardicore Segmentation nos proporcionou uma base em comum para colaborarmos mais de perto."

Quando a barreira de proteção foi implementada, o distrito escolar foi alertado sobre possíveis problemas. "Nenhum tráfego conseguia passar sem a nossa permissão", explica o gerente de Engenharia de sistemas do distrito escolar. Como resultado, o distrito teve a certeza de que a solução da Akamai estava protegendo esses aplicativos imediatamente.

"Assim que tivéssemos uma noção do tráfego que passava por um aplicativo, ativaríamos o modo de bloqueio, se necessário. A Akamai Guardicore Segmentation é uma solução objetiva para a proteção gradual de todo o nosso ambiente", afirma o gerente.