异步消息传递和松散耦合是事件驱动型架构的两个重要方面。异步通信取代了传统的“请求和响应”架构，在这种架构中，服务必须等待回复，然后再继续执行任务。这可以实现更轻松的集成，并提高系统的可扩展性，因为它们能够以低延迟处理更多的实时数据。它还允许相关系统分离或松散耦合。这意味着应用程序和服务可以通过发布事件及使用事件来相互通信，而无需了解有关其他系统的更多信息。因此，事件驱动系统可以快速扩展并且具有很强的故障恢复能力，因为即使一个组件不可用，系统也可以继续运行。EDA 也非常适合实时处理和管理大量数据，因为组件可以对事件做出反应并在数据到达时处理数据，而无需等待完整的数据集。