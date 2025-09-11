Qu'est-ce que l'architecture basée sur les événements ?

Tous les processus métier sont pilotés par des événements et la capacité à réagir rapidement aux événements est essentielle pour la productivité, l'efficacité et la compétitivité. Plus les applications, les services et les personnes obtiennent rapidement des informations sur les événements, plus l'entreprise peut fonctionner efficacement.

Dans cet environnement, l'architecture basée sur les événements est importante, car elle communique les événements dès qu'ils se produisent, contrairement à des approches architecturales comme les API , qui attendent que les systèmes soient mis à jour périodiquement.