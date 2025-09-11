Qu'est-ce que l'architecture basée sur les événements ?

En tant qu'élément essentiel de l'architecture cloud native, les microservices sont des applications constituées de services faiblement couplés et déployables indépendamment. Les microservices communiquent généralement entre eux via des protocoles légers tels que le HTTP, les files de messages ou les flux d'événements. L'architecture basée sur les événements est souvent la meilleure façon de mettre en œuvre des microservices, car elle favorise une modularité, une tolérance aux pannes et une évolutivité accrues.
L'architecture basée sur les événements (EDA, Event-Driven Architecture) est un modèle de conception logicielle qui permet aux systèmes de détecter, traiter, communiquer les événements et y réagir en temps réel. L'EDA communique les événements dès qu'ils se produisent, permettant à tout personne, service ou application basée sur les événements qui doit en être informé, de réagir en temps réel.
La messagerie asynchrone et le couplage faible sont deux aspects importants de l'architecture basée sur les événements. La communication asynchrone remplace l'architecture traditionnelle de « requête et réponse », dans laquelle les services doivent attendre une réponse avant de poursuivre l'exécution d'une tâche. Cela facilite l'intégration et rend les systèmes plus évolutifs, car ils peuvent gérer des volumes plus importants de données en temps réel avec une faible latence. Elle permet également aux systèmes connexes d'être découplés ou faiblement couplés. Cela signifie que les applications et les services peuvent communiquer entre eux en publiant et en consommant des événements, sans avoir besoin de bien connaître sur les autres systèmes. Par conséquent, les systèmes basés sur les événements peuvent évoluer rapidement et sont extrêmement résistants aux pannes, car le système peut continuer à fonctionner même si un composant n'est pas disponible. L'EDA convient également au traitement en temps réel et à la gestion de grands volumes de données, car les composants peuvent réagir aux événements, et traiter les données dès leur arrivée, sans attendre qu'un ensemble complet de données soit disponible.
Qu'est-ce qu'un événement ?
Un événement est un changement de l'état d'un élément dans un système d'entreprise : un objet ajouté à un compartiment, un nouvel enregistrement ajouté à une base de données, un article placé dans un panier ou un mot de passe réinitialisé. Il s'agit de quelque chose qui s'est produit dans le passé, généralement au format JSON ou YAML.
Pourquoi l'architecture basée sur les événements est-elle nécessaire ?
Tous les processus métier sont pilotés par des événements et la capacité à réagir rapidement aux événements est essentielle pour la productivité, l'efficacité et la compétitivité. Plus les applications, les services et les personnes obtiennent rapidement des informations sur les événements, plus l'entreprise peut fonctionner efficacement.
Dans cet environnement, l'architecture basée sur les événements est importante, car elle communique les événements dès qu'ils se produisent, contrairement à des approches architecturales comme les API , qui attendent que les systèmes soient mis à jour périodiquement.
Quels sont les composants d'une architecture basée sur les événements ?
L'architecture basée sur les événements comprend des composants logiciels et matériels qui sont déployés et connectés afin d'assurer une communication et des messages en temps réel autour des événements. Ces composants incluent :
- Éditeurs d'événements : Ces sources d'événements, également appelées producteurs d'événements, génèrent un événement, puis le publient sur un canal ou un bus d'événements.
- Bus d'événements : Cela inclut des courtiers d'événements, des files de messages et un canal d'événements. C'est le chemin par lequel les événements sont communiqués des producteurs d'événements aux utilisateurs d'événements. Les canaux d'événements acceptent la nature asynchrone et découplée de l'EDA, renforçant ainsi la flexibilité et l'évolutivité des systèmes, ainsi que l'organisation des groupes de messagerie associés.
Abonnés aux événements : Également appelés utilisateurs d'événements ou écouteurs d'événements, les abonnés aux événements reçoivent et traitent les événements, et ils y réagissent. Les réponses peuvent impliquer des éléments tels que la mise à jour d'une base de données, l'exécution d'une tâche, le lancement d'un processus ou la génération de nouveaux événements.
Comment fonctionne l'architecture basée sur les événements ?
Voici les étapes à suivre pour communiquer les événements au sein d'une architecture basée sur les événements :
- Un éditeur d'événements produit un événement et publie ces données sur un canal (ou sur plusieurs canaux) du bus d'événements.
- L'abonné aux événements « écoute » les canaux qui l'intéressent et réagit lorsqu'un événement pertinent y est publié. Cela peut potentiellement déclencher d'autres flux de travail, actions ou événements.
L'architecture basée sur les événements est généralement déployée selon un modèle de publication/abonnement (pub/sub) ou un modèle de diffusion d'événements en continu.
- Pub/sub : Dans ce modèle, également appelé modèle de messagerie basée sur les événements, les utilisateurs d'événements s'abonnent à une catégorie de messages publiés par les producteurs d'événements. Lorsque les producteurs publient un événement, l'information est communiquée à tous les abonnés qui souhaitent la consommer. Cette opération est généralement effectuée par un courtier de messages, qui reçoit les messages d'événements, les traduit si nécessaire, gère leur ordre, les rend disponibles pour les abonnés, puis les supprime une fois qu'ils ont été consommés.
- Flux d'événements : Dans ce modèle, les utilisateurs d'événements s'abonnent à des flux d'événements envoyés par les producteurs aux courtiers, puis enregistrés dans des journaux. Plutôt que de recevoir et de consommer chaque événement au moment de sa publication, les utilisateurs peuvent entrer dans le flux à n'importe quel moment et ne consommer que les événements qui les intéressent. Les événements peuvent être conservés pendant une certaine période, ce qui permet aux utilisateurs de les recevoir à tout moment. Certains processus de streaming d'événements utilisent une plateforme de streaming de données telle qu'Apache Kafka pour gérer l'ingestion, le traitement et la transformation du flux d'événements. La diffusion d'événements peut également être utilisée pour le traitement complexe d'événements, dans lequel les utilisateurs traitent un grand nombre d'événements simultanément.
Quels sont les avantages de l'architecture basée sur les événements ?
L'architecture basée sur les événements offre de nombreux avantages aux entreprises de tous les secteurs.
- Flexibilité accrue du système : La nature faiblement couplée de l'architecture basée sur les événements permet aux organisations de modifier, d'ajouter ou de supprimer facilement des composants sans impacter l'ensemble du système, ce qui la rend adaptable à l'évolution des besoins. Pour les développeurs, l'EDA réduit la complexité en permettant de décomposer des flux de travail monolithiques en une série de services simples et découplés, qui peuvent être gérés indépendamment et communiquer de manière asynchrone via des messages d'événements.
- Évolutivité améliorée : L'EDA facilite la montée en charge horizontale, permettant aux entreprises de gérer une augmentation de la charge de travail ou du trafic en ajoutant davantage d'instances de composants ou de services selon les besoins.
- Résilience accrue du système : La communication asynchrone et les composants découplés de l'EDA contribuent à une meilleure tolérance aux pannes, car la défaillance d'un composant ne provoque pas nécessairement une interruption du système dans son ensemble.
- Capacités de traitement en temps réel : L'EDA permet le traitement en temps réel de grands volumes de données et de modèles d'événements complexes, ce qui le rend adapté pour les entreprises qui ont besoin d'informations ou de réponses immédiates face à des conditions réelles en constante évolution.
- Utilisation optimisée des ressources : En réagissant uniquement aux événements lorsqu'ils se produisent, l'EDA permet d'optimiser l'utilisation des ressources et de réduire le besoin de processus en exécution continue, ce qui peut entraîner des économies et une amélioration de l'efficacité.
- Vitesse supérieure : L'EDA peut accélérer vos systèmes, car les différents composants peuvent fonctionner indépendamment.
Quels sont les exemples d'utilisation d'une architecture basée sur les événements ?
Les exemples d'utilisation les plus courants d'une architecture axée sur les événements sont les suivants :
- Surveillance en temps réel : Au lieu d'attendre les résultats des vérifications et mises à jour périodiques, l'EDA permet aux applications, services et équipes de recevoir des alertes immédiates sur les anomalies, les modifications et les mises à jour des systèmes.
- Réplication des données : L'EDA facilite le partage d'un seul événement entre plusieurs services, ce qui permet de copier ses données d'événement dans diverses bases de données. L'EDA peut également coordonner les systèmes fonctionnant dans différentes régions et différents comptes.
- Redondance : Si un service tombe en panne, les événements peuvent rester en attente dans le routeur jusqu'à ce que le service soit rétabli et capable de les traiter à nouveau.
- Traitement parallèle : Avec l'EDA, un seul événement peut déclencher plusieurs processus à la fois.
- Intégration et interopérabilité : L'architecture basée sur les événements permet à des systèmes fonctionnant sur des technologies différentes de partager des informations sans être étroitement couplés.
Quels sont des exemples d'architecture basée sur les événements ?
L'architecture basée sur les événements est utilisée dans une grande variété de secteurs et de systèmes.
- E-commerce : L'EDA permet aux entreprises d'e-commerce de réagir immédiatement lorsqu'un article est ajouté au panier, qu'un achat est effectué, qu'un paiement est traité ou qu'un colis est expédié.
- IoT : L'architecture basée sur les événements est essentielle à la collecte de données dans les systèmes Internet des objets (IoT), car elle permet de déclencher des actions lorsque les appareils IoT détectent certaines conditions ou mesures.
- Marché boursier : Lorsque les conditions du marché changent, l'EDA peut déclencher des stratégies de négociation automatisées.
- Système d'analyse en temps réel : L'EDA peut déclencher instantanément l'analyse des événements en temps réel pour détecter les fraudes, surveiller le trafic et prendre de meilleures décisions en fonction des conditions en temps réel.
- Jeux en ligne : L'EDA permet aux jeux en ligne d'identifier et de traiter des événements tels que les actions des joueurs, le déplacement de personnages ou la réalisation de tâches.
- Domotique : Les capteurs et les appareils de domotique peuvent réagir aux changements de température, de mouvement, d'éclairage et autres événements.
- Automatisation du flux de travail : L'EDA permet aux entreprises d'automatiser de nombreuses étapes dans un flux de travail complexe, où un événement déclenche de nouvelles étapes dans un processus.
Foire aux questions
Dans les systèmes basés sur les événements, le découplage et le couplage faible sont des concepts liés. Le découplage est le processus consistant à éliminer les dépendances entre les différents composants du système afin qu'aucun des composants ne soit dépendant de l'autre. Cela permet aux composants d'être plus indépendants et aide à créer un système plus flexible et plus résilient. Le couplage faible est une forme de découplage qui minimise la dépendance tout en ne séparant pas complètement les composants. Les composants peuvent encore interagir les uns avec les autres, mais d'une manière qui ne crée pas une dépendance durable.
L'informatique sans serveur est un paradigme informatique dans lequel les développeurs peuvent accéder aux services back-end à la demande, ce qui leur permet de se concentrer sur l'écriture de code sans avoir à se soucier de la gestion des serveurs et de l'infrastructure sous-jacents. Elle est fondée sur une architecture basée sur les événements, dans laquelle les fonctions sont déclenchées par des événements tels que les requêtes HTTP, les téléchargements de fichiers et les mises à jour de bases de données afin de simplifier l'architecture de l'application et d'améliorer l'évolutivité.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.