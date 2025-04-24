事件使用方是事件驱动型架构 (EDA) 的一个组件。事件使用方是指订阅了某个提供事件即时信息的通道的应用程序、服务、设备或人员。事件是信息、流程或关键业务系统的状态变化。它们是可能在企业内部或外部发生的操作或者对企业实施的操作，包括新的客户交易、库存变化、安全漏洞、收到的电子邮件、添加到购物车中的商品、工作流程的完成等。

当事件使用方收到有关事件的通知时，它们可以通过执行某种操作来进行响应。响应可能涵盖从发送电子邮件告警或处理用户输入到触发工作流程或发起新事件的多种操作。单个 EDA 应用程序可以有多个等待接收有关各种事件的信息的事件使用方。常见事件使用方包括计费系统、通知引擎、CRM 平台、微服务和银行系统。