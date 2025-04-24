事件驱动型架构和事件总线为企业 IT 系统提供了诸多优势。

EDA 系统将事件总线作为中介，可实现异步消息传递和应用程序松散耦合。发布事件的系统不需要知道将信息发送到何处，事件使用方也不需要知道事件消息的来源。相较于“请求/响应”架构，这提供了显著优势，后者需要一方应用程序向另一方请求信息，然后等待响应。

这种异步消息传递意味着发布方与使用方无需在响应返回前等待，而是可以处理信息或继续处理下一任务。事件生成方不需要知道事件使用方的情况，事件使用方也不需要了解事件生成方的情况。生成方只需表明发生了某事，而使用方则监听其关心的事件。这种松散耦合使系统在遭遇故障时的恢复能力更强。事件驱动型架构允许各种组件在需要时独立扩展，并使系统能以更快的速度和实时处理能力处理海量数据。