Was ist ereignisgesteuerte Architektur?

Alle Geschäftsprozesse werden durch Ereignisse gesteuert, und die Fähigkeit, schnell auf Ereignisse zu reagieren, ist für Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Je schneller Anwendungen, Services und Mitarbeiter Informationen zu Ereignissen erhalten, desto effektiver kann ein Unternehmen arbeiten.

In dieser Umgebung ist die ereignisgesteuerte Architektur wichtig, da sie Ereignisse direkt bei deren Auftreten kommuniziert – im Gegensatz zu Architekturansätzen wie APIs, die die regelmäßige Aktualisierung von Systemen abwarten.