O que é arquitetura orientada por eventos?

Mensagens assíncronas e acoplamento fraco são dois aspectos importantes da arquitetura orientada por eventos. A comunicação assíncrona substitui a arquitetura tradicional de "solicitação e resposta" na qual os serviços devem aguardar uma resposta antes de prosseguir para executar uma tarefa. Além de facilitar a integração, isso torna os sistemas mais escaláveis, já que eles podem lidar com volumes mais altos de dados em tempo real com baixa latência. Também permite que os sistemas relacionados sejam dissociados ou acoplados de forma fraca. Portanto, as aplicações e os serviços podem se comunicar entre si publicando e consumindo eventos sem saber muito mais sobre o outro sistema. Como resultado, os sistemas orientados por eventos podem ser dimensionados rapidamente e são altamente resistentes a falhas, já que o sistema pode continuar funcionando mesmo se um componente estiver indisponível. A EDA também é adequada para processamento em tempo real e manipulação de grandes volumes de dados, pois os componentes podem reagir a eventos e processar dados à medida que chegam, sem esperar por um conjunto de dados completo.