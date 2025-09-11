이벤트 기반 아키텍처란 무엇일까요?

이벤트 기반 아키텍처(EDA)는 시스템에서 이벤트를 실시간으로 탐지, 처리, 통신, 대응할 수 있도록 하는 소프트웨어 설계 패턴입니다. EDA는 이벤트에 대해 알아야 하는 모든 사람, 서비스 또는 이벤트 기반 애플리케이션이 실시간으로 응답할 수 있도록 이벤트가 발생하는 즉시 전달합니다.
비동기 메시징과 느슨한 결합은 이벤트 기반 아키텍처의 두 가지 중요한 측면입니다. 비동기 통신은 서비스가 작업을 수행하기 전에 응답을 기다려야 하는 기존의 "요청 및 응답" 아키텍처를 대체합니다. 이렇게 하면 짧은 지연 시간으로 대량의 실시간 데이터를 처리할 수 있기 때문에 통합이 더 쉬워지고 시스템의 확장성이 향상됩니다. 또한 관련 시스템을 분리하거나 느슨하게 결합할 수도 있습니다. 즉, 앱과 서비스는 다른 시스템에 대해 많이 알지 못하는 상태에서도 이벤트를 게시하고 소비해 서로 통신할 수 있습니다. 그 결과, 이벤트 기반 시스템은 빠르게 확장할 수 있으며 장애에 대한 안정성도 매우 뛰어납니다. 하나의 구성요소를 사용하지 못하더라도 시스템은 계속 작동할 수 있기 때문입니다. 또한 구성요소가 전체 데이터 세트를 기다리지 않고도 이벤트에 반응하고 도착하는 데이터를 처리할 수 있기 때문에 EDA는 대량의 데이터를 실시간으로 처리하고 다루는 데도 적합합니다.
이벤트란 무엇일까요?
이벤트는 버킷에 추가된 개체, 데이터베이스에 추가된 새 레코드, 장바구니에 넣은 항목, 재설정된 암호 등 비즈니스 시스템 내에서 일어나는 상태 변화입니다. 과거에는 보통 JSON 또는 YAML 형식으로 발생했습니다.
이벤트 기반 아키텍처가 필요한 이유는 무엇일까요?
모든 비즈니스 프로세스는 이벤트에 의해 주도되며, 이벤트에 신속하게 대응하는 능력은 생산성, 효율성, 경쟁력에 필수적입니다. 애플리케이션, 서비스, 사람들이 이벤트에 대한 정보를 더 빨리 얻을수록 기업의 운영 효율성이 높아집니다.
이러한 환경에서 이벤트 기반 아키텍처는 이벤트가 발생하는 즉시 이벤트에 대해 전달해 주기 때문에 중요하며, API와 같이 시스템이 주기적으로 업데이트되기를 기다리는 아키텍처 접근 방식과는 대조적입니다.
이벤트 기반 아키텍처의 구성요소는 어떻게 되나요?
이벤트 기반 아키텍처에는 이벤트에 대한 실시간 통신 및 메시징을 제공하기 위해 배포 및 연결된 소프트웨어 및 하드웨어 구성요소가 포함됩니다. 이러한 구성요소에는 다음이 포함됩니다.
- 이벤트 게시자: 이벤트 제작자라고도 하는 이러한 이벤트 소스는 이벤트를 생성한 다음 이벤트 채널이나 이벤트 버스에 게시합니다.
- 이벤트 버스: 여기에는 이벤트 브로커, 메시지 대기열, 이벤트 채널이 포함됩니다. 이벤트 제작자로부터 이벤트 소비자에게 이벤트가 전달되는 경로입니다. 이벤트 채널은 시스템의 유연성과 확장성을 향상시키고 관련 메시징 그룹의 구조를 개선하기 위해 EDA의 비동기적이며 분리적인 특성을 지원합니다.
이벤트 구독자: 이벤트 소비자 또는 이벤트 리스너라고도 하는 이벤트 구독자는 이벤트를 수신하고 처리하며 이벤트에 응답합니다. 응답에는 데이터베이스 업데이트, 작업 수행, 프로세스 시작 또는 새 이벤트 생성과 같은 내용이 포함될 수 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처는 어떻게 작동하나요?
다음은 이벤트 기반 아키텍처 내에서 이벤트를 전달하는 데 필요한 단계입니다.
- 이벤트 게시자가 이벤트를 생성하고 해당 데이터를 이벤트 버스의 채널에 게시합니다.
- 이벤트 구독자가 채널에서 관심 있는 이벤트를 "수신"하고 관련 이벤트가 게시되면 응답합니다. 다른 워크플로우, 작업 또는 이벤트를 트리거할 수도 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처는 일반적으로 게시/구독(Pub/Sub) 모델 또는 이벤트 스트리밍 모델로 배포됩니다.
- Pub/sub: 이벤트 메시징 모델이라고도 하는 이 모델에서 이벤트 소비자는 이벤트 제작자가 게시한 메시지 클래스를 구독합니다. 생성자가 이벤트를 게시하면 해당 정보가 이를 소비하려는 모든 구독자에게 전달됩니다. 이와 같은 전달은 일반적으로 이벤트 메시지를 수신하고, 필요한 경우 이를 변환하며, 메시지 순서를 관리하고, 구독자에게 이벤트 메시지를 제공하고, 메시지가 소비되면 삭제하는 메시지 브로커를 통해 이루어집니다.
- 이벤트 스트리밍: 이 모델에서 이벤트 소비자는 게시자가 브로커에게 전송하고 로그에 기록하는 이벤트 스트림을 구독합니다. 소비자는 게시된 각각의 이벤트를 수신하고 소비하지 않고, 언제든지 스트림에 진입해 관심이 있는 이벤트만 소비할 수도 있습니다. 이벤트는 일정 기간 유지되므로 소비자는 언제든지 이벤트를 수신할 수 있습니다. 일부 이벤트 스트리밍 프로세스는 Apache Kafka와 같은 데이터 스트리밍 플랫폼을 사용해 이벤트 스트림의 수집, 처리, 변환을 관리합니다. 이벤트 스트리밍은 소비자가 동시에 많은 수의 이벤트를 처리하는 복잡한 이벤트 처리에 사용될 수도 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처의 장점은 무엇일까요?
이벤트 기반 아키텍처는 모든 업계의 기업에 다양한 이점을 제공합니다.
- 시스템 유연성 향상: 이벤트 기반 아키텍처의 느슨하게 결합된 특성으로 인해 기업은 전체 시스템에 영향을 주지 않고도 구성요소를 쉽게 수정, 추가 또는 제거할 수 있으며, 이를 통해 변화하는 요구사항에 적응할 수 있습니다. 개발자의 입장에서 EDA를 활용하면 모놀리식 워크플로를 독립적으로 관리하고 이벤트 메시지를 통해 비동기적으로 통신할 수 있는 일련의 단순한 분리형 서비스로 분할할 수 있으므로 복잡성이 줄어듭니다.
- 확장성 개선: EDA는 간단한 수평 확장을 지원하므로 기업은 필요에 따라 구성요소 또는 서비스의 인스턴스를 추가해 증가한 워크로드나 트래픽을 처리할 수 있습니다.
- 시스템 안정성 향상: EDA의 비동기 통신과 분리된 구성요소를 활용하면 하나의 구성요소에 장애가 발생하더라도 반드시 시스템 전체의 장애로 이어지지는 않으므로 내고장성을 높일 수 있습니다.
- 실시간 처리 기능: EDA는 대용량 데이터와 복잡한 이벤트 패턴을 실시간으로 처리할 수 있으므로 빠르게 변화하는 실제 상황에 대한 즉각적인 인사이트나 대응이 필요한 기업에 적합합니다.
- 최적화된 리소스 사용: EDA는 이벤트가 발생할 때만 대응하므로 리소스 활용을 최적화하고 지속적으로 프로세스를 실행할 필요성을 줄여 비용을 절감하고 효율성을 개선할 수 있습니다.
- 더 빨라진 속도: EDA는 각 구성요소가 서로 기다릴 필요가 없으므로 시스템 속도가 높아집니다.
이벤트 기반 아키텍처의 사용 사례에는 어떤 것이 있나요?
이벤트 기반 아키텍처의 가장 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
- 실시간 모니터링: EDA는 애플리케이션, 서비스, 팀이 주기적인 체크인 및 업데이트 결과를 기다리지 않고 비정상, 변경, 시스템 업데이트에 대한 즉각적인 알림을 받을 수 있도록 지원합니다.
- 데이터 복제: EDA를 사용하면 여러 서비스 사이에 단일 이벤트를 공유하기가 쉬워지며, 이벤트 데이터를 다양한 데이터베이스에 복사할 수 있습니다. 또한 EDA는 서로 다른 지역 및 계정에서 운영 중인 시스템을 조율할 수 있습니다.
- 이중화: 서비스가 중단되면 서비스가 백업되어 이벤트를 다시 소비할 수 있을 때까지 라우터 내에서 이벤트를 유지할 수 있습니다.
- 병렬 처리: EDA를 사용하면 하나의 이벤트에서 여러 프로세스를 동시에 트리거할 수 있습니다.
- 통합 및 상호 운용성: 이벤트 기반 아키텍처를 사용하면 서로 다른 스택에서 실행되는 시스템끼리 긴밀한 결합 없이도 정보를 공유할 수 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처의 예로는 어떤 것이 있을까요?
이벤트 기반 아키텍처는 다양한 업계와 시스템에서 사용됩니다.
- 이커머스: EDA를 사용하면 이커머스 기업은 품목이 장바구니에 담기거나, 구매하거나, 결제가 처리되거나, 패키지가 배송될 때마다 즉시 대응할 수 있습니다.
- IoT: 이벤트 기반 아키텍처는 IoT(사물 인터넷) 시스템에서 데이터를 수집하고 IoT 디바이스가 특정 조건이나 지표를 탐지할 경우 작업을 트리거하는 데 매우 중요합니다.
- 주식 시장: 시장 상황이 변화하면 EDA를 통해 자동화된 거래 전략을 트리거할 수 있습니다.
- 실시간 애널리틱스: EDA는 실시간 이벤트 분석을 즉시 트리거해 사기를 탐지하고, 트래픽을 모니터링하며, 실시간 조건에 맞춰 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
- 온라인 게임: 온라인 게임에 EDA를 활용하면 플레이어의 행동, 캐릭터 이동, 작업 완료와 같은 이벤트를 식별하고 이에 대응할 수 있습니다.
- 스마트 홈: 가정 내 센서와 스마트 디바이스는 온도, 동작, 조명 및 기타 이벤트의 변화에 대응할 수 있습니다.
- 워크플로우 자동화: EDA를 활용하면 기업은 하나의 이벤트가 프로세스의 새로운 단계를 트리거하는 복잡한 워크플로우의 여러 단계를 자동화할 수 있습니다.
FAQ
이벤트 기반 시스템에서 분리와 느슨한 커플링은 연관이 있는 개념입니다. 분리는 시스템 내에서 서로 다른 구성요소 간의 의존성을 제거해 어느 구성요소도 다른 구성요소에 의존하지 않게 만드는 프로세스입니다. 이를 통해 구성요소의 독립성을 높이고 보다 유연하고 안정적인 시스템을 만들 수 있습니다. 느슨한 결합은 구성요소를 완전히 분리하지 않으면서도 의존성을 최소화하는 분리의 한 형태입니다. 구성요소는 여전히 서로 상호 작용할 수 있지만, 지속적인 의존성을 형성하지는 않는 방식으로 상호 작용할 수 있습니다.
서버리스 컴퓨팅은 개발자가 백엔드 서비스에 온디맨드로 접속할 수 있는 컴퓨팅 패러다임이며, 이를 통해 개발자는 기본 서버와 인프라 관리에 대해 걱정할 필요 없이 코드 작성에 집중할 수 있습니다. HTTP 요청, 파일 업로드, 데이터베이스 업데이트 등의 이벤트에 의해 기능이 트리거되는 이벤트 기반 아키텍처에 기반해 애플리케이션 아키텍처를 간소화하고 확장성을 개선합니다.
