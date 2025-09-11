이벤트 기반 아키텍처란 무엇일까요?

모든 비즈니스 프로세스는 이벤트에 의해 주도되며, 이벤트에 신속하게 대응하는 능력은 생산성, 효율성, 경쟁력에 필수적입니다. 애플리케이션, 서비스, 사람들이 이벤트에 대한 정보를 더 빨리 얻을수록 기업의 운영 효율성이 높아집니다.

이러한 환경에서 이벤트 기반 아키텍처는 이벤트가 발생하는 즉시 이벤트에 대해 전달해 주기 때문에 중요하며, API와 같이 시스템이 주기적으로 업데이트되기를 기다리는 아키텍처 접근 방식과는 대조적입니다.