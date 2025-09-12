¿Qué es la arquitectura basada en eventos?

La mensajería asíncrona y el acoplamiento débil son dos aspectos importantes de la arquitectura basada en eventos. La comunicación asíncrona sustituye a la arquitectura tradicional de “solicitud y respuesta”, en la que los servicios deben esperar una respuesta antes de pasar a realizar una tarea. Esto permite una integración más sencilla y hace que los sistemas sean más escalables, ya que pueden gestionar mayores volúmenes de datos en tiempo real con baja latencia. También permite que los sistemas relacionados se desacoplen o acoplen de forma débil. Esto significa que las aplicaciones y los servicios pueden comunicarse entre sí mediante la publicación y el consumo de eventos sin tener que saber mucho más sobre el otro sistema. Como resultado, los sistemas basados en eventos se pueden ampliar rápidamente y son muy resilientes a los fallos, ya que el sistema puede seguir funcionando incluso si un componente no está disponible. La EDA también es muy adecuada para el procesamiento y la gestión de grandes volúmenes de datos en tiempo real, ya que los componentes pueden reaccionar a los eventos y procesar los datos a medida que llegan sin tener que esperar a un conjunto de datos completo.