非同期メッセージングと疎結合は、イベントドリブン型アーキテクチャの 2 つの重要な要素です。非同期伝達は、サービスが応答を待ってからタスクを実行しなければならない従来の「要求と応答」のアーキテクチャに取って代わるものです。これにより、低レイテンシーで大量のリアルタイムデータを処理できるため、統合が容易になり、システムのスケーラビリティが向上します。また、関連するシステムを分離または疎結合することもできます。つまり、アプリやサービスは、イベントを公開して利用することで、他方のシステムについて詳しく知ることなく相互に通信できるということです。その結果、イベントドリブン型システムは迅速にスケーリングでき、障害に対する回復力にも優れています。なぜなら、1 つのコンポーネントが利用できなくても、システムは機能し続けられるからです。また、EDA は、コンポーネントが完全なデータセットを待たずにイベントに対応し、データが到着するとそれを処理できるため、リアルタイムの処理や大量のデータの処理にも適しています。