Che cos'è l'architettura basata sugli eventi?

La messaggistica asincrona e l'accoppiamento libero sono due aspetti importanti dell'architettura basata sugli eventi. La comunicazione asincrona sostituisce la tradizionale architettura del tipo "richiesta e risposta" in cui i servizi devono attendere una risposta prima di passare all'esecuzione di un'attività. Ciò consente un'integrazione più semplice e rende i sistemi più scalabili poiché possono gestire volumi più elevati di dati in tempo reale con bassa latenza. Inoltre, consente di disaccoppiare o accoppiare liberamente i sistemi correlati. Ciò significa che app e servizi possono comunicare tra loro pubblicando e utilizzando gli eventi senza conoscere molte altre informazioni sull'altro sistema. Di conseguenza, i sistemi basati sugli eventi possono scalare rapidamente e sono altamente resilienti agli errori perché possono continuare a funzionare anche se un componente non è disponibile. Il sistema EDA è anche adatto per l'elaborazione e la gestione in tempo reale di grandi volumi di dati poiché i componenti possono reagire agli eventi ed elaborare i dati non appena arrivano senza dover attendere un dataset completo.