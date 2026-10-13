Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

Riot Games

在 Akamai 的支持下，这家游戏公司得以向全球用户提供优质体验

Riot Games 徽标

地点

美国加利福尼亚州洛杉矶 https://www.riotgames.com/en

行业

出海游戏

产品

Site Shield Ion NetStorage Download Delivery

Riot Games 将玩家体验视为头等大事。他们需要确保全球用户拥有一致、快速且始终可用的高品质玩家体验。同时，他们需要能够支持频繁的游戏内容更新以及大型年度更新，同时保证不会影响用户体验。通过使用 Akamai Intelligent Edge Platform 支持的各种解决方案，Riot Games 得以实现目标：为全球用户提供始终如一的高质量玩家体验。

Riot Games 简介

Riot Games 由 Brandon Beck 和 Marc Merrill 于 2006 年创立，旨在改变视频游戏制作和为玩家提供游戏支持的方式。2009 年，Riot 发布了其首款大作《英雄联盟》，获得全球赞誉。该游戏后来成为全球玩家最多的 PC 游戏，也是电子竞技爆发式增长的关键驱动因素。玩家是我们社区的基础，为了他们，我们将不断演进和改善《英雄联盟》的体验。Riot Games 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在全球设有 23 个办事处。

 

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

分享

相关客户案例

安全性

Ryt Bank

借助 Akamai 解决方案，Ryt Bank 在迁移到云端后提升了 API 监测能力、加强了合规性并降低了风险。

阅读客户案例
安全性

Bradesco 银行

Bradesco 借助 Akamai 安全解决方案，主动防御 AI 驱动的威胁，提升客户体验，并降低了成本。

阅读客户案例
安全性

德国商业银行

德国商业银行通过部署 Akamai API Security，借助主动威胁检测和增强型 API 控制措施，成功保障每月 60 亿次 API 调用的安全。

阅读客户案例
Akamai China