Riot Games 由 Brandon Beck 和 Marc Merrill 于 2006 年创立，旨在改变视频游戏制作和为玩家提供游戏支持的方式。2009 年，Riot 发布了其首款大作《英雄联盟》，获得全球赞誉。该游戏后来成为全球玩家最多的 PC 游戏，也是电子竞技爆发式增长的关键驱动因素。玩家是我们社区的基础，为了他们，我们将不断演进和改善《英雄联盟》的体验。Riot Games 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在全球设有 23 个办事处。