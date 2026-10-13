Riot Games 将玩家体验视为头等大事。他们需要确保全球用户拥有一致、快速且始终可用的高品质玩家体验。同时，他们需要能够支持频繁的游戏内容更新以及大型年度更新，同时保证不会影响用户体验。通过使用 Akamai Intelligent Edge Platform 支持的各种解决方案，Riot Games 得以实现目标：为全球用户提供始终如一的高质量玩家体验。
Riot Games 简介
Riot Games 由 Brandon Beck 和 Marc Merrill 于 2006 年创立，旨在改变视频游戏制作和为玩家提供游戏支持的方式。2009 年，Riot 发布了其首款大作《英雄联盟》，获得全球赞誉。该游戏后来成为全球玩家最多的 PC 游戏，也是电子竞技爆发式增长的关键驱动因素。玩家是我们社区的基础，为了他们，我们将不断演进和改善《英雄联盟》的体验。Riot Games 总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在全球设有 23 个办事处。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。