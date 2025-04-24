随着 API 在数据传输和服务集成中的广泛应用，金融机构与其他行业服务提供商之间的资金与数据流正在经历一场迅速的变革。在这个瞬息万变且互联互通的环境中，安全团队在艰难地确保企业能够有效抵御潜在威胁，防止其导致业务中断、侵蚀客户信任以及损害品牌声誉。

长期以来，EarnIn 的安全团队一直依赖于遥测事件和数据记录来保障整个环境的安全。然而，随着该公司业务的迅速增长和 API 资产的持续扩展，这一方法面临着挑战。简而言之，该团队希望在对抗日益扩大的攻击面的同时，能够更好地防范与高级 API 相关的攻击者和数据移动。

EarnIn 的首席信息安全官 Stan Lee 指出，理解和分类所传输的数据以及了解用户访问情况是开发现代应用程序的两个重要方面。他解释道：“这种观点对于采取适当的行动和作出明智的风险决策至关重要，特别是在 API 日益成为攻击目标的当下。因此，我们积极寻求 API 安全解决方案来保护我们的客户及其交易。”