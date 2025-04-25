EarnIn vous permet d'accéder à votre argent au fur et à mesure que vous le gagnez1, et non plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard. Nous avons pour mission de réinventer la façon dont l'argent transite, pour renforcer le potentiel de chacun.

Cela commence avec la possibilité de pouvoir toucher chaque jour votre salaire et se poursuit avec des outils tels que les comptes Tip Yourself automatisés2, Credit Monitoring et Balance Shield3, une fonctionnalité d'alerte en cas de faible solde bancaire ; le tout sans intérêts4, sans vérification de crédit et sans frais obligatoires5. Nos clients ont ainsi toutes les cartes en main pour dépenser leur argent et économiser à leur convenance.

L'application pionnière d'EarnIn, Earned Wage Access, est soutenue par des partenaires de classe mondiale comme A16Z, Matrix Partners et DST. Depuis notre création en 2013, plus de 4,4 millions de clients ont utilisé EarnIn, nous avons reçu plus de 380 000 avis 5 étoiles et nous avons aidé nos clients à accéder à plus de 20 milliards de dollars de revenus.