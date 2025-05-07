©2025 Akamai Technologies
Una nueva forma de acceder al dinero
EarnIn, fundada en 2013, es una empresa de tecnología financiera que ofrece servicios de acceso a salarios devengados. La firma, cuya filosofía es que las personas deben poder acceder a sus ingresos en tiempo real, y no semanas más tarde, está redefiniendo la forma en que se mueve el dinero. Todo esto es posible gracias a su aplicación, que se ha descargado más de 15 millones de veces y ha obtenido más de 380 000 reseñas de cinco estrellas en las tiendas de aplicaciones de Google Play y Apple.
Con el objetivo ganar y mantener la fidelidad de los clientes, la empresa se compromete a desarrollar, crear y diseñar servicios en los que los usuarios puedan confiar. Este compromiso incluye la protección frente a posibles delincuentes que pretenden cometer fraudes financieros. Akamai API Security se planteó como la solución ideal para EarnIn. Gracias a esta herramienta, la empresa pudo seguir avanzando en su defensa contra los ataques a las API y los intentos de explotación en constante evolución.
Un sector ágil atrae a unos delincuentes aún más ágiles
La forma en que el dinero y los datos fluyen entre las entidades financieras y otros proveedores de servicios del sector está evolucionando a gran velocidad, lo que se ve favorecido por el creciente uso de las API para transferir datos e integrar servicios. En este entorno dinámico e interconectado, los equipos de seguridad se esfuerzan por mitigar con eficacia las amenazas que pueden interrumpir el negocio, mermar la confianza de los clientes y dañar la reputación de la marca.
Aunque el equipo de seguridad de EarnIn había confiado durante mucho tiempo en los eventos de telemetría y el registro de datos en todo su entorno, se enfrentaba al reto de adaptarse al rápido crecimiento y evolución de las API de la empresa. En otras palabras, el equipo buscaba aumentar la seguridad frente a las avanzadas amenazas relacionadas con las API y los movimientos de datos en una superficie de ataque cada vez mayor.
Según Stan Lee, director de Seguridad de la Información de EarnIn, los dos aspectos cruciales del desarrollo de aplicaciones modernas son la comprensión y categorización de los datos transferidos y la comprensión del acceso de los usuarios. "Esta perspectiva es esencial para adoptar las medidas adecuadas y tomar decisiones informadas y basadas en el riesgo, especialmente cuando las API se convierten en un objetivo cada vez más frecuente de los ataques. Por eso, buscamos una solución de seguridad de API que proteja a nuestros clientes y sus transacciones", explica.
La solución Akamai API Security basada en la nube marca la diferencia
Al evaluar las soluciones, EarnIn dio prioridad a la capacidad de descubrir y enumerar los terminales de API que se producen a diario. "Akamai API Security mostró claramente lo que se estaba transfiriendo, tanto si los datos se movían a través de una red interna como externa. Esa perspectiva de nuestra superficie de ataque era justo lo que necesitábamos para comprender nuestro perfil de riesgo y proteger nuestras API", continúa Lee.
Otro factor diferenciador fue el servicio gestionado de búsqueda de amenazas de Akamai. En palabras de Lee: "Nunca antes habíamos dado con un enfoque tan proactivo para identificar amenazas nuevas y emergentes. Sabíamos que así podríamos mitigar con eficiencia y desarrollar nuestro negocio de forma dinámica".
La solución Akamai API Security fue muy económica y rápida de implementar, por lo que pudimos obtener un valor inmediato.Stan Lee, director de Seguridad de la Información, EarnIn
Una solución rentable y fácil de implementar,
que aporta un valor inmediato
Como explica Lee, la implementación fue muy sencilla. "Implementamos la solución Akamai API Security, que se basa en la nube y es rentable, de forma sencilla y en tan solo una semana". Además, EarnIn obtuvo un valor inmediato. Desde el principio, el equipo de seguridad de Lee recibió datos confidenciales tokenizados que se analizaron rápidamente mediante análisis de comportamiento con API Security en Akamai Cloud. El análisis permitió al equipo conocer las dinámicas de todo su entorno, identificar vectores de amenazas y poner en marcha acciones y cambios de comportamiento.
Como subraya Lee, "Akamai API Security nos permite analizar lo que sucede, buscar amenazas cuando se produce un ataque y tomar medidas significativas que protejan nuestra aplicación de tecnología financiera y a nuestros clientes".
La solución Akamai API Security permitió a los equipos de seguridad y desarrollo de EarnIn identificar terminales de API ocultos y detectar e investigar posibles problemas con mayor rapidez. "Las capacidades de Akamai API Security, como el análisis del comportamiento, nos permiten identificar amenazas comunes hábilmente, como las de apropiación fraudulenta de cuentas, y protegernos frente a ellas", continúa Lee.
Avanzamos hacia el futuro con paso firme
Al igual que para muchas empresas, la seguridad de las API será un aspecto crítico para EarnIn en el futuro. Dado el gran número de productos que se desarrollan mediante API y las abundantes tecnologías que se conectan a través de ellas, es esencial que la empresa conozca los cambios en las API que podrían indicar un ataque o fraude. "La solución de Akamai mejora la forma en que ofrecemos a nuestros desarrolladores elementos procesables, lo que nos permite proporcionarles datos más significativos. Como resultado, confiamos plenamente en que nuestras aplicaciones se diseñan, implementan y utilizan de forma segura", concluye Lee.
Acerca de EarnIn
EarnIn le permite acceder a su dinero en el momento en que se ingresa1 y no días o semanas después. Nuestra misión es rediseñar la forma en que se mueve el dinero para que todo el mundo pueda aprovecharlo al máximo.
Todo esto empieza con pagos diarios y se amplía con herramientas como las cuentas automatizadas Tip Yourself2, Credit Monitoring y Balance Shield3, una función que alerta de los saldos bajos. Además, se hace sin intereses4, sin comprobaciones de crédito y sin comisiones obligatorias5. Por lo tanto, nuestros clientes tienen tantas oportunidades como sea posible para gastar y ahorrar dinero bajo sus propias condiciones.
La aplicación pionera de EarnIn, Earned Wage Access, está respaldada por partners de talla mundial, como A16Z, Matrix Partners y DST. Desde que se fundó en 2013, más de 4,4 millones de clientes han utilizado EarnIn, hemos recibido más de 380 000 reseñas de cinco estrellas y hemos ayudado a los clientes a acceder a más de 20 000 millones de dólares de ganancias.
1 Depende de los ingresos disponibles, el máximo diario y el periodo de pago máximo. Es posible que se apliquen restricciones o tarifas de terceros. Consulte EarnIn.com/TOS para obtener más información.
2 Los fondos de la cuenta de Tip Yourself los controla Evolve Bank & Trust, miembro de la FDIC, y están asegurados por esta hasta los 250 000 USD. Tip Yourself ofrece una tasa de interés anual del 0 %, y es un servicio con una tarifa mensual de 0 USD. Recuerde que ni su cuenta de Tip Yourself ni las Tip Jar actúan como cuentas de ahorro. Si desea obtener más información, visite https://www.earnin.com/evolve-bank-and-trust
3 La retirada de dinero de Balance Shield depende de los ingresos disponibles, el máximo diario y el periodo de pago máximo. Es posible que se apliquen otras restricciones o tarifas de terceros. Para obtener más información, visite earnin.com/TOS.
4 EarnIn no cobra intereses al retirar dinero.
5 EarnIn no cobra tarifas ocultas por el uso de sus servicios.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.