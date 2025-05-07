EarnIn le permite acceder a su dinero en el momento en que se ingresa1 y no días o semanas después. Nuestra misión es rediseñar la forma en que se mueve el dinero para que todo el mundo pueda aprovecharlo al máximo.

Todo esto empieza con pagos diarios y se amplía con herramientas como las cuentas automatizadas Tip Yourself2, Credit Monitoring y Balance Shield3, una función que alerta de los saldos bajos. Además, se hace sin intereses4, sin comprobaciones de crédito y sin comisiones obligatorias5. Por lo tanto, nuestros clientes tienen tantas oportunidades como sea posible para gastar y ahorrar dinero bajo sus propias condiciones.

La aplicación pionera de EarnIn, Earned Wage Access, está respaldada por partners de talla mundial, como A16Z, Matrix Partners y DST. Desde que se fundó en 2013, más de 4,4 millones de clientes han utilizado EarnIn, hemos recibido más de 380 000 reseñas de cinco estrellas y hemos ayudado a los clientes a acceder a más de 20 000 millones de dólares de ganancias.