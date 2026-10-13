Telegraph Media Group (TMG) 是一家多媒体新闻出版商，该公司在努力应对这些问题。The Telegraph 称得上是真正的数字化先锋（它的网站比 Google 早四年面世，比 Facebook 早 10 年）——但是它也在积极寻找新道路。



TMG 的首席技术官 Toby Wright 负责领导设计和开发数字化产品和服务（包括 The Telegraph 网站）的团队。经过与其他有着高标准用户体验的数字化先锋一较高低之后，他和自己的团队支持战略创新来提供优质内容。为了激励全球读者订阅和购买，TMG 必须快速安全地交付数字化产品和服务，同时提高参与度。