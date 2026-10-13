Telegraph Media Group (TMG) 是一家多媒体新闻出版商，该公司在努力应对这些问题。The Telegraph 称得上是真正的数字化先锋（它的网站比 Google 早四年面世，比 Facebook 早 10 年）——但是它也在积极寻找新道路。
TMG 的首席技术官 Toby Wright 负责领导设计和开发数字化产品和服务（包括 The Telegraph 网站）的团队。经过与其他有着高标准用户体验的数字化先锋一较高低之后，他和自己的团队支持战略创新来提供优质内容。为了激励全球读者订阅和购买，TMG 必须快速安全地交付数字化产品和服务，同时提高参与度。
对于像我们这样每月交互数以亿计的公司，这些看似微小的变化会像滚雪球一样造成很大的影响。Toby Wright，Telegraph Media Group 首席技术官
赶上数字趋势的潮流
Telegraph Media Group (TMG) 是一家多媒体新闻出版商，该公司在努力应对这些问题。The Telegraph 称得上是真正的数字化先锋（它的网站比 Google 早四年面世，比 Facebook 早 10 年）——但是它也在积极寻找新道路。
页面性能与参与率有没有关系？
在与 Akamai 的讨论中，TMG 强调需要提高参与度。Akamai 建议 TMG 让它开展测试来回答以下问题：
- 如果页面大幅“瘦身”会有什么效果？反过来，页面加载速度会快多少？
- 如果页面加载速度快 X 秒，对用户会话长度有何影响（根据每会话页面数定义）？
- 延长会话长度将如何影响所投放广告的影响力，从而转化为广告驱动的收入？
测试的重点是缩减图像大小（在给定页面的大小中占很大比例），其假设是：小幅增量性能改进将为 TMG 带来可观的价值。Akamai 最近推出的 Image & Video Manager 产品能够缩减图像的大小，因为它可以根据所连接终端设备的屏幕大小和连接配置文件提供合适的大小和分辨率。
每一秒钟的延迟都会缩短用户会话长度
测试于 2016 年 7 月开始，历时两个多月，SOASTA（一家独立的数字化性能测评公司）收集了没有任何图像增强功能的基准数据。据此基准数据确认，增加的每一秒页面加载时间都会缩短平均用户会话长度；增加一秒延迟，会导致会话长度降低 11.5%。
Image & Video Manager 推动提高参与度
在 9 月 1 日，Akamai 推出了 Image & Video Manager。图像大小马上就下降了 10-60%，但图像质量没有明显变化。这可大幅减小页面体积。在平日，Telegraph 的主页体积整体下降 20%。进而导致会话长度的显著延长。
SOASTA 收集了超过 29 天的数据。对于所有设备类型和连接配置文件，页面加载时间缩短 9.6%，用户会话长度延长 2%。页面体积降低延长了平均会话长度。准确来说，延长了 0.041 页。
针对移动设备优化图像影响更大
数百万智能手机用户每月在他们的移动设备上阅读 Telegraph 内容。现在，所有类型的移动设备全都捕获页面浏览的主要部分。因此，Telegraph 团队很想了解 Image & Video Manager 对仅限移动设备的会话的影响。
对于通过蜂窝连接在 iOS 设备上访问 Telegraph 的用户，其影响超过了在所有设备和连接类型上造成的影响。仅限移动设备的页面加载时间缩短 33.8%，而移动设备会话长度延长 0.193 页（或 12.8%）。
Telegraph Media Group 简介
Telegraph Media Group (TMG) 是全球知名的多媒体新闻出版商，该集团旗下的媒体包括：The Daily Telegraph、The Sunday Telegraph 和 The Telegraph 网站和 The Telegraph 世界周刊。The Daily Telegraph、The Sunday Telegraph 和 The Telegraph 素以屡获殊荣与探究型社论而闻名。The Daily Telegraph 是英国销量最好的优质日报，出版历史已有 160 多年。
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