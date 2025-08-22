Com a EarnIn, você tem acesso ao seu dinheiro à medida que o ganha1, não dias ou semanas depois. Estamos em uma missão de reimaginar a forma como o dinheiro se move para impulsionar o potencial de cada pessoa.

Esse processo começa com o recebimento diário de valores e é desenvolvido com ferramentas como contas automáticas Tip Yourself2, Credit Monitoring e Balance Shield3, um recurso de alerta de saldo baixo. Tudo é feito sem juros4, sem verificações de crédito e sem taxas obrigatórias5. Assim, nossos clientes têm o máximo possível de oportunidades para gastar e economizar da forma como querem.

O app pioneiro Earned Wage Access da Earnln conta com o suporte de parceiros internacionalmente consagrados, como A16Z, Matrix Partners e DST. Desde a nossa fundação em 2013, mais de 4,4 milhões de clientes usaram os serviços da EarnIn, recebemos mais de 380 mil avaliações 5 estrelas e ajudamos os clientes a ter acesso a mais de US$ 20 bilhões em ganhos.