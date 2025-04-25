Mit EarnIn haben Sie ab dem Moment, in dem Sie es verdienen1, Zugriff auf Ihr Geld – nicht erst Tage oder Wochen später. Unsere Mission ist, die Art, wie Geld fließt, neu zu gestalten, um das Potenzial jedes Einzelnen zu stärken.

Das beginnt mit „Payday every Day“ und wird erweitert durch Tools wie automatisierten „Tip Yourself“-Konten2, Kreditüberwachung und „Balance Shield“3, einer Warnfunktion bei niedrigem Kontostand. Alles ohne Zinsen4,, ohne Bonitätsprüfungen und ohne obligatorischen Gebühren5. So haben unsere Kunden unendlich viele Möglichkeiten, ihr Geld zu ihren Bedingungen auszugeben und zu sparen.

Die bahnbrechende Earned Wage Access-App von EarnIn wird von erstklassigen Partnern wie A16Z, Matrix Partners und DST unterstützt. Seit unserer Gründung im Jahr 2013 haben mehr als 4,4 Millionen Kunden EarnIn verwendet. Wir haben über 380.000 5-Sterne-Bewertungen erhalten und Kunden geholfen, auf über 20 Milliarden US-Dollar an Löhnen und Gehältern zuzugreifen.