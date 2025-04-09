©2025 Akamai Technologies
以速度与信任驱动更智能的房产搜索
Housing.com 是印度著名的在线房地产平台，服务于印度及海外数百万用户。该平台基于 AI 驱动的个性化推荐、高质量房源信息和流畅的用户体验构建，通过用户友好、数据驱动的方式，为购房者、租客及房地产专业人士提供同样便捷高效的服务支持。随着用户期望不断提高，且搜索行为日益呈现移动优先与低延迟敏感的特征，Housing.com 面临着一个关键挑战：如何在保持响应速度与 SEO 表现的前提下，大规模提供个性化、安全且迅捷的搜索体验？为在竞争激烈的市场环境中持续保持领先地位，Housing.com 最终选择了 Akamai，借助其成熟的解决方案与专业的专家指导以夯实这一目标。
采用竞争对手方案所面临的延迟瓶颈
Housing.com 的 API 基础架构曾饱受数据爬取、爬虫程序流量及恶意攻击的困扰。为有效抵御恶意流量，Housing.com 曾部署某家 Akamai 竞争对手的 WAF 与爬虫程序流量缓解方案。然而，这套本应增强网站安全的防护体系，最终反而损害了性能，并影响了业务营收。
Housing.com 技术团队 DevOps 副总监 Upendra Singh 表示：“我们的网站及 API 流量延迟普遍上升了 15%–20%，这不仅拖累了核心网页性能指标，导致 SEO 排名下降，更造成自然流量持续流失。”
性能滞后也为内部团队带来阻力。Singh 补充道：“它延缓了技术团队的敏捷交付能力，直接影响产品功能的迭代速度。”
寻求更优解：灵活性、安全与速度的完美融合
在评估多家供应商后，Housing.com 最终选择了 Akamai 的 App & API Protector 与 Edge DNS 解决方案。做出这一决定的关键在于，Akamai 具备企业级的灵活部署能力、深耕多年的安全专业积淀以及始终以协作为核心的服务理念。
Housing.com 高级工程总监 Sachin Agrawal 表示：“Akamai 提供的不只是产品，更是一种深度合作伙伴关系。他们的团队乐于与我们共同设计解决方案，通过真实数据开展基准测试，并全程协助我们优化每一个环节。”
系统部署过程兼具全面性与顺畅度。Akamai 与 Housing.com 团队并肩协作，基于 Catchpoint 与 真实用户监控 (RUM) 数据对实际场景性能进行基准测试，开展数据驱动的概念验证，并交付了分阶段的定制化部署方案。Agrawal 补充道：“概念验证赋予我们数据支撑的决策依据，而深度协同的上线流程则确保了稳健迁移。”
项目的关键转折点在于通过 Catchpoint 工具实时比对 Akamai 与其他供应商在全球多地的性能表现。Agrawal 总结到：“这些数据让产品价值变得不言自明。”
实现前瞻性与自适应管控
迁移完成后，成效立竿见影。Housing.com 平台的首字节到达时间 (TTFB) 和最大内容渲染时间 (LCP) 两项关键性能指标均提升超过 10%，直接推动了全域用户体验与参与度的实质性飞跃。
印度用户的响应时间缩短约 10%，实现了更快的交互周期与显著流畅的搜索体验。尤为关键的是，这些性能提升并未牺牲搜索引擎的可见性。即便在部署全新 WAF 防护层后，来自美国的爬虫抓取耗时依然保持稳定，有效维护了 SEO 完整性与核心着陆页的搜索排名。事实上，包括 LCP 和首次输入延迟 (FID) 在内的核心网页指标持续向好，推动印度本土及全球市场的搜索排名与可见度双双实现回升。
Singh 对此评价道：“Akamai 为我们提供了灵活的规则配置与 AI 驱动的威胁检测能力。这使我们能够在保障业务高速运转的前提下，建立起前瞻性的主动防御体系。”
目前，Akamai 已承载 Housing.com 超过 97% 的平台流量，不仅显著降低了源站负载、提升业务连续性，更确保系统在流量高峰期间依然保持稳健运行。
本地专业实力与实时响应支持
与 Akamai 合作的显著优势之一，是能够直接调用其设于本地的安全运维指挥中心 (SOCC) 与技术支持团队。Housing.com 将这一资源誉为“无可替代的重要保障”。
Agrawal 强调：“Akamai 本地团队不仅深度理解我们的业务模式，更精准把握行业特有挑战与市场竞争态势。这种知己知彼的协作模式，让我们在关键时刻总能抢占先机。”
本地化专业支持已助力 Housing.com 成功部署多项关键解决方案。例如：Akamai 通过部署 5xx 错误防护机制有效保障了业务连续性，采用 EdgeWorkers 实现的高级缓存显著提升了内容分发效率与系统弹性，并通过配置 TrafficPeak 构建了实时业务监控能力。
Agrawal 对此阐释道：“Akamai 团队提供的即时技术支持与深度本地洞察，使我们的系统稳健性与应急响应能力实现了质的飞跃。”
赋能团队协作，提升 SEO 成效
Housing.com 改用 Akamai 后，收获的不仅是用户体验的改善，更是从技术到营销各团队工作模式的改变。
开发人员如今无需耗费大量时间调整安全策略或排查性能故障。Agrawal 指出：“Akamai 为我们的团队提供了更卓越的可见性、可观测性和控制力，这让我们的开发人员能够专注于功能开发和创新。”
营销团队同样获得了直接收益。Agrawal 表示：“登陆页面加载速度加快，SEO 评分提升，这带来了更好的活动效果与更高的转化率。”
以共同愿景驱动规模化创新
展望未来，Housing.com 正计划通过一项新举措拓展与 Akamai 的合作：将自研的图像优化工具全面升级至 Akamai Image & Video Manager。
Agrawal 总结道：“目前我们采用自研方案处理图像裁剪、尺寸调整、格式转换及水印添加等需求。Akamai 正在帮助我们构建一个具备弹性扩展能力、更优成本效益且性能卓越的替代方案。更重要的是，无需进行任何工程改造或代码调整，这再次彰显了我们双方团队的战略协同深度。”
Housing.com 简介
Housing.com 成立于 2012 年，并于 2017 年被 REA India（前身为 Elara Technologies Pte. Ltd.）收购。作为印度排名第一的房地产平台，Housing.com 致力于为业主、置业者、房东、开发商及房地产经纪人提供全方位服务。平台涵盖全印度多样化的房产资源，包括新房、二手房、租赁房源、地块、商业空间及共享居住空间等。如需了解更多信息，请访问：housing.com/about。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。