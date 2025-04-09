Housing.com 的 API 基础架构曾饱受数据爬取、爬虫程序流量及恶意攻击的困扰。为有效抵御恶意流量，Housing.com 曾部署某家 Akamai 竞争对手的 WAF 与爬虫程序流量缓解方案。然而，这套本应增强网站安全的防护体系，最终反而损害了性能，并影响了业务营收。

Housing.com 技术团队 DevOps 副总监 Upendra Singh 表示：“我们的网站及 API 流量延迟普遍上升了 15%–20%，这不仅拖累了核心网页性能指标，导致 SEO 排名下降，更造成自然流量持续流失。”

性能滞后也为内部团队带来阻力。Singh 补充道：“它延缓了技术团队的敏捷交付能力，直接影响产品功能的迭代速度。”