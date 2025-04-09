©2025 Akamai Technologies
成就更安全的在线生活
几十年来，这家开创性的公司始终是抵御不断变化的网络威胁、保护用户的中坚力量。如今，这家在线安全防护领域的全球领先企业继续发扬这一传统，在复杂多变、不断演进的数字环境中，保护设备和数据的安全。然而，随着 AI 驱动的攻击、深度伪造诈骗以及日益复杂的爬虫程序流量的出现，该公司的安全工程团队需要帮助，从而抢占先机。在与 Akamai 合作后，该公司加强了其安全态势，提升了客户信任度，并为至关重要的业务连续性提供了有力支持。
身处网络安全领域的巨变浪潮之中
该公司的高级工程经理表示，公司在亲眼目睹威胁格局的巨大变化。“AI 带来了全新的威胁形式——诈骗、虚假视频、虚假语音。我们的挑战在于，在支持业务快速发展的同时保护好用户。”
作为一家为数百万人的数字生活提供安全保障的公司，其领导者深知风险巨大。这位高级工程经理强调说：“用户信任高于一切。如今，一次入侵不仅会导致服务脱机，还会侵蚀用户对品牌的信任。这就是我们每天努力去缓解的风险。”
Akamai 为何脱颖而出
该公司决定与 Akamai 合作，是因为 Akamai 有着丰富的经验和出色的往绩。这位高级工程经理表示：“我们需要有过成功先例的合作伙伴。不是初创公司，而是一家我们可以信赖的成熟公司。Akamai 在正常运行时间、客户群体量、全球网络规模和服务深度方面的声誉，完全满足我们的诉求。”
成果斐然的实施工作
这家全球领先企业在实施 Akamai App & API Protector、Akamai Bot Manager、Akamai 内容交付网络和 Akamai TrafficPeak 时，有着无比清晰的目标：提高性能、加强网络安全性并支持持续监控。借助概念验证，他们确定了最佳部署策略。随后，其团队首先为核心数字资产实施了保护，继而将保护措施扩展到更多服务。这位高级工程经理表示：“这些解决方案为我们带来了性能与安全性方面的显著改进。”
最近，该公司又采用了 Akamai Client-Side Protection & Compliance 解决方案，以支持其 PCI DSS 合规性工作，在审计期间，这项集成工作的价值得以显现。这位高级工程经理回忆说：“在合规团队看到我们实施了 Akamai 解决方案时，整个流程顺畅了许多。”
值得信赖的协作关系
Akamai 通过实际表现证明了自己不只是一家供应商，更是客户的战略合作伙伴。在幕后，这家在线安全公司将成功实施归功于与 Akamai 团队的紧密协作。从售前、架构设计到工程实施和持续的调优，双方的合作关系始终注重实际参与，而且产生了极大的影响力。这位高级工程经理表示：“我们与 Akamai 工程团队密切合作，不仅确保我们的安全水准，还确保性能可以达到用户预期的水平。”
即便在该公司的需求发生变化时，Akamai 也能不断调整适应。无论是构建新功能还是与其他合作伙伴集成，Akamai 总能做到迅捷响应、灵活应变。他继续说道：“虽然还有很多工作要做，但我们知道，我们在最关键的环节受到了保护。这让我们对大规模部署满怀信心。”
从被动应对到主动安全
这次合作最显著的成果之一是思维模式的转变。这位高级工程经理表示：“我们过去的思维模式是被动的，现在则是反客为主。我们可以预测攻击、实时阻止攻击，维系丝滑顺畅的用户体验。”
这种方法已经开始收获成效。在最近一个季度中，Akamai 帮助该公司抵御了五次重大攻击，总计阻止了超过五百万次恶意请求。他继续说道：“这些攻击本来有可能造成真正的麻烦：停机时间、业务中断、声誉受损。但好在还没得逞就被阻止了。”
在规模化的运营中维系信任
对于这家在线安全防护领先企业，与 Akamai 合作的价值不仅限于保护，更有在规模化的运营中维系信任。这位高级工程经理解释说：“Akamai 正在帮助我们保护关键端点，我们能够看出保护效果的不同。”
随着威胁格局不断变化，用户期望不断提高，该公司与 Akamai 的联盟帮助其保持先人一步，确保持续为其全球用户提供值得信任、高性能和安心的体验。这位高级工程经理总结道：“无论在午夜还是周末，Akamai 的团队和解决方案都随时待命，为我们和我们的全球业务提供支持。”