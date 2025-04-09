该公司的高级工程经理表示，公司在亲眼目睹威胁格局的巨大变化。“AI 带来了全新的威胁形式——诈骗、虚假视频、虚假语音。我们的挑战在于，在支持业务快速发展的同时保护好用户。”

作为一家为数百万人的数字生活提供安全保障的公司，其领导者深知风险巨大。这位高级工程经理强调说：“用户信任高于一切。如今，一次入侵不仅会导致服务脱机，还会侵蚀用户对品牌的信任。这就是我们每天努力去缓解的风险。”