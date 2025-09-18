X
AI Inferencing

Rendere l'AI efficiente e tempestiva

Contattateci

L'AI inferencing diventa conveniente e performante

Il mercato si sta spostando dall'apprendimento all'AI inferencing, pertanto le aziende hanno bisogno di informazioni dettagliate in tempo reale, rapidamente e a costi ridotti. L'Akamai Cloud soddisfa queste esigenze avvicinando maggiormente la potenza dell'AI agli utenti. Grazie a decenni di innovazione sull'edge e a una solida rete distribuita a livello globale, ottimizzata per garantire elevate performance a bassa latenza, l'Akamai Cloud è la piattaforma ideale per l'AI inferencing.

Semplificate i modelli dell'AI per renderli reattivi ed economici

ai inference performance icon

Un livello impareggiabile di performance

Avvicinate maggiormente i carichi di lavoro dell'AI inferencing agli utenti, riducendo la latenza anche dell'80% rispetto alle soluzioni cloud centralizzate.

Risparmi sui costi

Utilizzate vantaggiose opzioni di elaborazione GPU e CPU per ospitare i modelli di AI che garantiscono una rapida inferenza sulla rete di Akamai.

ai inference scale icon

Scalabile    

Implementate un'ampia gamma di modelli di AI sulla nostra rete cloud decentralizzata e distribuita a livello globale.

Funzioni

  • Macchine virtuali (VM) - CPU, GPU, VPU per l'elaborazione
  • GPU specializzate - GPU Nvidia RTX 4000 ADA ottimizzate per l'AI inferencing
  • EdgeWorkers - Eseguite il codice agile per l'AI inferencing sull'edge
  • Container - Un'efficiente organizzazione di app K8 containerizzate con LKE (Linode Kubernetes Engine) per una scalabilità performante
  • Piattaforma Akamai App - Eseguite rapidamente le app basate sull'AI su un sistema Kubernetes
  • Storage - Accesso ai dati tramite l'archiviazione a blocchi e a oggetti, EdgeKV a bassa latenza e i database gestiti
  • Networking - Protezione della gestione del traffico, del bilanciamento del carico e dei controlli
The State of Enterprise AI: Gaining Experience and Managing Risks

In che modo la tua azienda misura il successo dell’IA?

Un nuovo studio di Forrester Consulting, commissionato da Akamai, ha concluso che il 76% delle aziende sta dando priorità all’IA per migliorare la customer experience (CX).

The State of Enterprise AI: Gaining Experience and Managing Risks

Optimizing AI inference Build a foundation for scalability

Ottimizzazione dell'AI inferencing: come creare una base per elevati livelli di scalabilità ed efficienza

Scoprite le strategie per l'AI inferencing più vantaggiose in termini di costi, tra cui l'implementazione sull'edge, l'ottimizzazione dei modelli e le best practice del FinOps per scalare in modo efficiente.

Cut AI Inference Costs by Up to 86%

AI inferencing più efficiente: fare di più spendendo di meno

Come dimostrato dall'utilizzo del modello Stable Diffusion sull'Akamai Cloud, è possibile ridurre i costi legati all'AI inferencing anche dell'86%. Scoprite le strategie utili per ottimizzare le performance e ridurre le spese.

Casi di utilizzo dell'inferenza dell'AI

Sistemi di pagamento intelligenti

Trasformare l'experience di pagamento nel retail

Migliorate i processi decisionali in tempo reale nei negozi fisici, utilizzando i feed video delle telecamere delle casse. Utilizzate avanzati modelli di rilevamento e riconoscimento degli oggetti, basati su diversi set di dati relativi ai prodotti del retail e implementati sull'edge, per consentire immediate operazioni di identificazione e determinazione dei prezzi dei prodotti con l'AI inferencing. In tal modo, il processo di pagamento viene velocizzato notevolmente, mentre la scansione manuale riduce il numero di errori.

Pubblicità dinamica

Annunci pubblicitari iperpersonalizzati negli occhiali AR

Distribuite annunci pubblicitari personalizzati con sofisticati sistemi di generazione dei consigli che tengono conto delle metriche acquisite, come comportamento degli utenti in tempo reale, dati demografici e cronologia degli utenti, per incrementare l'engagement degli utenti e migliorare notevolmente la pertinenza degli annunci pubblicitari e dei tassi di conversione. 

Utilizzate modelli basati su grandi quantità di dati sui comportamenti degli utenti, implementati sull'edge vicino agli ambienti del retail per elaborare interazioni degli utenti in tempo reale allo scopo di generare consigli sui prodotti immediati e basati sul contesto. In tal modo, potrete migliorare l'experience di acquisto in modo significativo. 

Controllo qualità automatizzato

Feed video monitorati dall'AI per rilevare difetti di fabbricazione

Utilizzate il controllo qualità automatizzato in tempo reale nei processi di fabbricazione per sfruttare l'AI nell'ispezione della qualità dei prodotti, direttamente sulla linea di produzione tramite i feed video. Tramite innovativi modelli di visione artificiale, basati su un gran numero di immagini dei prodotti con e senza difetti, questi modelli consentono di identificare rapidamente eventuali problemi. Questa soluzione utilizza l'AI inferencing con performance elevate per inviare agli operatori avvisi tempestivi e ridurre notevolmente il tempo che intercorre tra il rilevamento di un difetto e la relativa azione correttiva.

Sorveglianza always-on

Sicurezza ottimizzata con i feed di videosorveglianza monitorati dall'AI

Migliorate la sicurezza del pubblico e del personale analizzando i feed video in tempo reale per rilevare attività sospette e per avvisare immediatamente le autorità competenti o i team addetti alla sicurezza e per contrastare rapidamente le minacce alla sicurezza.  

Utilizzate avanzati modelli di visione artificiale insieme ai modelli di rilevamento degli oggetti e di identificazione delle persone implementati sull'edge per migliorare la sicurezza rilevando e tracciando attività o persone sospette in modo tempestivo, il che consente di ridurre notevolmente i tempi di risposta per il personale addetto alla sicurezza.

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni di grandi dimensioni, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.