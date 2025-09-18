Feed video monitorati dall'AI per rilevare difetti di fabbricazione
Utilizzate il controllo qualità automatizzato in tempo reale nei processi di fabbricazione per sfruttare l'AI nell'ispezione della qualità dei prodotti, direttamente sulla linea di produzione tramite i feed video. Tramite innovativi modelli di visione artificiale, basati su un gran numero di immagini dei prodotti con e senza difetti, questi modelli consentono di identificare rapidamente eventuali problemi. Questa soluzione utilizza l'AI inferencing con performance elevate per inviare agli operatori avvisi tempestivi e ridurre notevolmente il tempo che intercorre tra il rilevamento di un difetto e la relativa azione correttiva.