随着业务运营遍及全球，Victorinox 很难做到在所有地点实施一致的网络安全策略。尽管该公司部署了网络防火墙，但仍无法清晰掌握内部网络动态。

IT 基础架构主管 Stefan Epp 解释说：“我们需要的不仅仅是防火墙，它们无法阻止攻击者在网络中的横向移动。我们甚至看不到哪些机器正在相互通信。”这种监测能力的缺失使 Victorinox 无法确定其网络中的真正安全风险。