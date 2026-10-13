作为一家国际性品牌，Victorinox 在 120 多个国家/地区提供四大品类的优质产品：瑞士军刀、家用和专业刀具、手表和旅行装备。这家家族企业秉承创新与精准的核心理念，并将其贯彻至 IT 基础架构的构建中。当 Victorinox 需要增强其网络安全态势以防范内部网络威胁时，他们选择了部署 Akamai Guardicore Segmentation。
“Akamai Guardicore Segmentation 提供了极具价值的网络流量可视化与精准管控能力，这是增强安全态势的关键所在。”——Victorinox IT 基础架构主管 Stefan Epp
一家全球品牌追求实现更高安全性
挑战：全球网络中的监测能力存在不足
随着业务运营遍及全球，Victorinox 很难做到在所有地点实施一致的网络安全策略。尽管该公司部署了网络防火墙，但仍无法清晰掌握内部网络动态。
IT 基础架构主管 Stefan Epp 解释说：“我们需要的不仅仅是防火墙，它们无法阻止攻击者在网络中的横向移动。我们甚至看不到哪些机器正在相互通信。”这种监测能力的缺失使 Victorinox 无法确定其网络中的真正安全风险。
探索微分段的力量
在他还是一名网络安全专业的研究生时，Epp 的一位同学曾经对 Zero Trust 分段解决方案 Illumio 运行过概念验证 (PoC)。他表示：“我们当时缺少的就是监测能力。”受此启发，Epp 决定对 Illumio 和 Akamai Guardicore Segmentation 都进行一下测试。
Epp 回忆说：“情况很快就清楚了，Akamai Guardicore Segmentation 让策略的定义和实施变得更为简单。控制台界面及其标签都很直观，其进程监测能力明显优于 Illumio。我认为这就是我们提升安全性所必需的工具。”
轻松高效地部署分段技术
凭借 Akamai Guardicore Segmentation，Victorinox 成功地从 Active Directory 开始，利用预先构建的策略模板迅速完成了其网络的分段。以此为起点，Epp 的团队又将分段延伸到了网络服务和关键应用程序。一开始，该公司的 260 台服务器分成了三个不同的区域。通过微分段技术，这些区域已实现更精细的粒度划分。
Epp 解释说：“Akamai 的预定义策略为我们提供了坚实的安全基准，大幅减少了需要管理的防火墙规则数量。这样既能节省时间，又能实现安全升级。”
利用精细分段实现特权访问
Akamai Guardicore Segmentation 不仅解决了网络监测能力问题，还助力 Victorinox 实施了更精准的访问控制策略。Epp 介绍说：“我们利用该解决方案来限制未经批准的远程访问，同时更有效地定义了基于用户的分段。基于客户端的精细分段为我们带来了新的访问权限控制可能性。”
大幅改善监测能力并减小攻击面
通过使用 Akamai Guardicore Segmentation，Victorinox 获得了长期以来一直缺乏的全面网络监测能力。Epp 指出：“现在，我们能够看到以前无法看到的通信路径和潜在安全风险。我们的攻击面得以大幅减少。”
例如，该公司下属子公司的一名工程师无意中制定了允许防火墙连接到 Active Directory 的策略，这是违反公司策略的做法。Epp 解释说：“若非部署 Akamai Guardicore Segmentation，我们恐将在安全事故发生后才能察觉该问题，届时恐怕为时已晚。”
简化故障排除和威胁响应
覆盖全网络的监测能力还能让网络和应用程序问题的根源分析变得更为容易，从而帮助 Victorinox 缩短故障排除时间。Epp 介绍了一个案例，当时他部署了一项勒索软件入侵测试，而他的一位工程师很快就成功地隔离了遭受入侵的机器。
他介绍说：“我们的工程师利用 Akamai 解决方案，以创纪录的速度识别出了恶意机器。其他安全工具也标记出了入侵行为，但只有 Akamai Guardicore Segmentation 提供了隔离问题机器所需的详细信息。”Epp 总结道：“这种快速响应极其重要，因为它阻止了入侵的蔓延，表明我们的安全态势变得更加有效。”
Victorinox 简介
Victorinox 的历史可追溯到 1884 年，当时 Karl Elsener 在瑞士中部地区的一家小村庄开办了一间刀具生产作坊。1891 年，Elsener 向瑞士军队交付了第一把军刀。六年之后，他打造出了瑞士军官用刀和运动刀具（现在被认为是最初的瑞士军刀），为这家全球性公司的蓬勃发展奠定了基础。如今，Victorinox 这一家庭式企业已历经四代传承，业务遍布 120 多个国家/地区。除了标志性的随身小折刀外，Victorinox 还生产高档家用和专业刀具、手表及旅行装备。Victorinox 产品完美体现了其自身的品牌理念，他们为消费者提供设计精巧、做工精湛的各类产品，助其为应对日常挑战做好充分准备。时至今日，创始人的进取精神和对重视价值观的强有力公司治理的承诺仍在得到延续。
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