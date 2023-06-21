OWASP Top 10 API-Sicherheitsrisiken: Die Ausgabe 2023 ist endlich da

Sowohl OWASP als auch Akamai sehen nach wie vor große Risiken auf Objektebene. Deshalb bleibt BOLA das oberste und kritischste API-Sicherheitsrisiko.

Wenn man jedoch eine Ebene tiefer geht und die Objekteigenschaftsebene betrachtet, besteht ein zusätzliches Risiko, dass Informationen übermäßig geteilt oder bestimmte Eigenschaften geändert oder gelöscht werden, obwohl das nicht der Fall sein sollte.

Wenn Sie vor BOLA geschützt sind, bedeutet dies nicht, dass Sie auch vor BOPLA geschützt sind. Die Kombination von Massenzuweisung und übermäßiger Offenlegung von Daten in einer einzigen Kategorie unterstreicht die Aufmerksamkeit, die API-Entwickler den Eigenschaften einzelner Objekte widmen sollten.

Diese Unterscheidung ist wichtig für diejenigen, die vor der Wahl eines API-Sicherheitsprodukt stehen, da sie sicherstellen müssen, dass das Produkt beide Arten von Angriffen abdeckt.

HINZUGEFÜGT | API6:2023 | Serverseitig manipulierte Anforderungen

OWASP stufte das Injection-Sicherheitsrisiko herunter, entfernte es somit aus den Top 10 und machte damit Platz für Serverseitig manipulierte Anforderungen (SSRF) auf der Liste.

SSRF ist eine Angriffsart, die eine Schwachstelle in einer Webanwendung oder API ausnutzt, durch die ein Angreifer nicht-autorisierte Anfragen vom Server an andere interne oder externe Systeme zu stellen.

Im Folgenden sind einige mögliche Gründe aufgeführt, weshalb OWASP sich für diese Änderung entschieden hat:

APIs sind anfälliger für SSRF-Angriffe, da sie auf modernen Technologien wie Kubernetes und Docker basieren, die auf HTTPS-API-basierten Kommunikationsprotokollen beruhen.

Mit Technologien wie Webhooks, SSO-Integrationen und dem Abrufen/Umleiten von URL-Dateien über API-Endpunkte besteht für Angreifer die Möglichkeit, SSRF zu nutzen.

Tiefere Einblicke

Um mehr über SSRF-Angriffe zu erfahren, lesen Sie den Artikel von Mike Elissen Ihre APIs ermöglichen SSRF-Angriffe (serverseitig manipulierte Anforderungen).

ENTFERNT | API8:2019 | Injection

Die Streichung von Injection-Angriffen aus der Liste war ein drastischer und umstrittener Schritt innerhalb der API-Sicherheits-Community; allerdings hat die Bedrohung durch Injection-Angriffe auf API-Endpunkte abgenommen.

Injection ist nun im Wesentlichen ein Teil von API8:2023 | Fehlerhafte Sicherheitskonfiguration. Eine ordnungsgemäße Sicherheitskonfiguration sollte Schutzmechanismen für Webanwendungen und APIs umfassen, die standardmäßig Injections scannen und verhindern sollten.

GraphQL ist als API-Technologie auf dem Vormarsch. Im Kern handelt es sich dabei um eine abfragende Sprache, die wieder für einen Anstieg von Injection-Angriffen sorgen könnte. API-Entwickler, die mit GraphQL arbeiten, sollten daher weiterhin wachsam bleiben.

NEU | API4:2023 | Uneingeschränkte Ressourcennutzung

Die ursprüngliche Liste konzentrierte sich insbesondere darauf, auf das Risiko des Ressourcenverbrauchs aufmerksam zu machen, der dazu führt, dass API-Endpunkte überlastet werden (und möglicherweise nicht mehr verfügbar sind), wodurch das Nutzererlebnis beeinträchtigt wird.

API-Endpunkte müssen heutzutage verfügbar sein – aber Verfügbarkeit allein reicht nicht aus. Die Implementierung von API-Gateway-, Lastausgleichs- und Ratenbegrenzungskontrollen ist ein Schritt in die richtige Richtung.

In den letzten Jahren haben wir einen enormen Wandel in der „Ökonomie der API-Nutzung“ erlebt. Diese aktualisierte Kategorie zielt darauf ab, das Bewusstsein für diesen Aspekt zu schärfen, der durch API-Integrationen von Drittanbietern weiter zunehmen wird.

NEU | API6:2023 | Unbeschränkter Zugriff auf sensible Geschäftsabläufe

Eine weitere neue Ergänzung ist API6:2023 Unbeschränkter Zugriff auf sensible Geschäftsabläufe. Diese Kategorie hat endlich kodifiziert, was die Sicherheit so besonders macht: mehr wie ein Angreifer zu denken und zu sehen, wo potenzielle Vorteile möglich sind.

Die Technologie (die API) ist nur eine Möglichkeit, die Geschäftslogik auszuführen und Möglichkeiten zur Umgehung oder Änderung dieser Geschäftslogik durch die Technologie sind unerwünscht und könnten zu Komplikationen führen.

OWASP hat konkrete Beispiele dafür genannt, wie diese Komplikationen verhindert werden können. Dieses Sicherheitsrisiko ist jedoch sehr spezifisch für die Geschäftslogik, die durch Ihre API-Endpunkte unterstützt wird.

API-Entwickler: Beispiel

Vor kurzem führte Mike Elissen ein Gespräch mit API-Entwicklern bei einem Streaming-Service. Um ein neues Publikum anzulocken, bot dieser Streaming-Service eine kostenlose 30-tägige Testversion für neue Nutzer an, die ihre Kreditkarteninformationen angaben.

Die Geschäftslogik berücksichtigte jedoch nur eindeutige E-Mail-Adressen für Neuanmeldungen. Jede neue E-Mail-Adresse konnte problemlos auf eine neue Testversion zugreifen, auch wenn dieselben Kreditkarteninformationen dafür verwendet wurden. Dadurch konnten Nutzer jeden Monat einen neuen Account erstellen und den Service auf unbestimmte Zeit kostenlos nutzen.

NEU | API10:2023 | Unsichere Nutzung von APIs

Die Drittanbieter- API-Nutzung wächst rasend schnell. APIs müssen häufig in verschiedene interne und externe Dienste (Drittanbieter) integriert werden und mit ihnen kommunizieren sowie Daten senden und empfangen.

Auch in diesen Fällen ist es wichtig, die „grundlegenden“ Sicherheitsregeln zu befolgen, da es für Sicherheitsprodukte schwierig sein kann, in diesem Bereich Schwachstellen zu erkennen und proaktiv zu schützen.

Das OWASP-Dokument enthält eine Reihe von allgemeinen, aber auch API-spezifischen Vorschlägen, z. B.:

Achten Sie auf die Nachverfolgung von Umleitungen. Integrieren Sie diese Überwachung in die Geschäftslogik und fügen Sie Sicherheitslösungen hinzu, die den Traffic kontinuierlich überwachen und überprüfen.

Vertrauen Sie nicht einfach auf APIs von Drittanbietern, selbst wenn diese einen guten Ruf haben. Bauen Sie Schutzmechanismen und Begrenzungsfunktionen in Ihre Anwendung und API-Endpunkte ein.

Akamai kann Sie bei der API-Sicherheit unterstützen

Unternehmen und ihre Sicherheitsanbieter müssen eng zusammenarbeiten und Menschen, Prozesse und Technologien zusammenbringen, um effektiven Schutz vor den in den OWASP Top 10beschriebenen API-Sicherheitsrisiken zu gewährleisten.

Akamai bietet branchenführende Sicherheitslösungen, erfahrene Experten und die Akamai Connected Cloud, die jeden Tag Einblicke aus Millionen von Angriffen auf Webanwendungen, Milliarden von Bot-Anfragen und Billionen von API-Anfragen bereitstellt. Die Sicherheitslösungen für Webanwendungen und APIs von Akamai schützen Ihr Unternehmen vor den fortschrittlichsten Formen von Webanwendungs-, DDoS- (Distributed Denial of Service) und API-basierten Angriffen.

Akamai + Neosec

Die neue OWASP-Version fällt mit unserer kürzlichen Übernahme von Neoseczusammen. Die API-Sicherheitslösung von Neosec ergänzt das marktführende Anwendungs- und API-Sicherheitsportfolio von Akamai, indem sie die Sichtbarkeit von Akamai in der schnell wachsenden Landschaft der API-Bedrohungen deutlich erhöht.

Die Kombination soll es Kunden erleichtern, ihre APIs abzusichern, indem sie sie dabei unterstützt, alle ihre APIs zu erkennen, ihr Risiko zu bewerten und auf Schwachstellen und Angriffe zu reagieren.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über API-Sicherheitslösungen von Akamai und unsere Übernahme von Neosec.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, OWASP!

Die Schaffung eines Sicherheitsbewusstseins erfordert großen Aufwand aus der Community. Deshalb schätzen wir OWASP für die Leitung dieses Projekts. Ein besonderer Dank gilt Erez Yallon, Inon Shkedy und Paulo Silva für ihre großartige Arbeit an der Ausgabe 2023.

Wir möchten uns auch bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere bei Maxim Zavodchik und Mike Elissen von Akamai für die Teilnahme an diesem Projekt und ihre Wissensvermittlung zur API-Sicherheit an die größere Entwickler-Community.

