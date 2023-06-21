Liste des 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP : l'édition 2023 a enfin été publiée

L'OWASP et Akamai observent encore des risques majeurs au niveau des objets. C'est donc pour cela que la BOLA reste le risque le plus important et le plus conséquent qui pèse sur la sécurité de vos API.

Cependant, en creusant davantage et en étudiant le niveau de propriété de l'objet, vous vous exposez à des risques supplémentaires : le surpartage d'informations et l'autorisation involontaire accordée à des propriétés spécifiques qui peuvent être modifiées ou supprimées.

Une organisation concernée par la BOLA n'est pas forcément concernée par la BOPLA. La combinaison de l'exposition excessive des données et de l'alignement en masse dans une seule et même catégorie souligne l'attention requise par les développeurs d'API au niveau des propriétés d'un objet.

Cette distinction doit impérativement être faite par les personnes qui choisissent un produit de sécurité des API, car elles doivent se protéger de ces deux types d'attaques.

ÉLÉMENT FIGURANT DÉJÀ SUR LA LISTE | API6 : 2023 | Falsification de requête côté serveur

L'OWASP a réduit les risques de sécurité liés à l'injection. Cette dernière a donc été retirée du Top 10 pour laisser sa place à la Falsification de requête côté serveur (SSRF) .

La SSRF est un type d'attaque qui exploite la vulnérabilité d'une application Web ou d'une API. Elle permet à un cybercriminel d'envoyer des requêtes non autorisées à des systèmes internes ou externes, et ce depuis le serveur.

Voici quelques raisons qui auraient pu encourager l'OWASP à opter pour un tel changement :

Les API reposent sur des technologies de pointe comme Kubernetes et Docker qui exploitent des protocoles de communication basés sur l'API HTTPS. Elles sont donc plus vulnérables aux attaques par SSRF.

Grâce aux technologies comme les webhooks, les intégrations d'authentification unique et la récupération/redirection de fichiers URL par les terminaux des API, les personnes malintentionnées ont de nombreuses passerelles pour leur SSRF.

Présentation détaillée

Pour en savoir plus sur les attaques par SSRF, lisez l'article de Mike Elissen Vos API attirent les attaques par falsification de requête côté serveur (SSRF).

ÉLÉMENT RETIRÉ DE LA LISTE | API8 : 2019 | Injection

Au sein de la communauté de sécurité des API, la suppression des attaques par injection de la liste a été perçue comme audacieuse et a même fait l'objet de controverses. Mais il s'avère que la menace des attaques par injection sur les terminaux des API est minime.

L'injection relève désormais des prérogatives de l'API suivant : API8 : 2023 | Configuration inadéquate de la sécurité. Une configuration de sécurité appropriée doit inclure des mécanismes de protection des applications Web et des API destinés à analyser et à empêcher les injections par défaut.

GraphQL devient progressivement une technologie d'API. À l'origine, il s'agit d'un langage de requête qui pourrait rouvrir la porte à une augmentation des attaques par injection. Les développeurs d'API qui misent sur GraphQL doivent donc redoubler de vigilance.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS | API4 : 2023 | Consommation illimitée des ressources

La liste de base se concentrait tout particulièrement sur la maîtrise du risque de consommation des ressources conduisant à l'inondation des terminaux d'API (et potentiellement à leur indisponibilité), ce qui nuit à l'expérience utilisateur.

Aujourd'hui, les terminaux des API doivent être disponibles, mais la disponibilité ne fait pas tout. La mise en œuvre de contrôles des passerelles d'API, de l'équilibrage de la charge ou de la limitation de débit est une première étape encourageante.

Ces dernières années, nous assistons à un tournant majeur de l'« économie d'utilisation des API ». Cette catégorie actualisée vise à sensibiliser le public à cet aspect, lequel continuera à se développer grâce à l'intégration d'API tierces.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS | API6 : 2023 | Accès illimité aux flux d'activité sensibles

L'ajout suivant a aussi été recensé : API6 : 2023 Accès illimité aux flux d'activité sensibles. Cette catégorie a fini par codifier ce qui rend la sécurité si spéciale : penser davantage comme un cybercriminel et identifier les gains potentiels.

La technologie (l'API) n'est qu'un moyen d'exécuter la logique métier. Utiliser de méthodes pour contourner ou modifier cette logique métier par le biais de la technologie est donc peu souhaitable puisque cela pourrait entraîner des complications.

L'OWASP a partagé des exemples spécifiques pour illustrer la façon dont ces complications peuvent être évitées, mais ce risque pour la sécurité est intrinsèquement lié à la logique métier prise en charge par les terminaux de vos API.

Développeurs d'API : exemple

Récemment, Mike Elissen a échangé avec les développeurs d'API d'un service de streaming. Pour attirer plus d'audience, ce service de streaming offrait un essai gratuit de 30 jours aux nouveaux utilisateurs qui partageaient leurs informations de carte bancaire.

Cependant, la logique métier veut que nous recherchions des adresses e-mail uniques pour les nouvelles inscriptions. Une nouvelle adresse e-mail pouvait facilement accéder à un nouvel essai en utilisant les mêmes informations de carte bancaire. Les utilisateurs pourraient donc créer de nouveaux comptes chaque mois pour utiliser le service gratuitement.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS | API10 : 2023 | Consommation d'API non sécurisée

Alors que la consommation d'API tierces connaît une croissance rapide, les API doivent intégrer différents services internes et externes (tiers) et communiquer avec eux en envoyant et en recevant des données.

Les règles de sécurité « de base » doivent impérativement être suivies, même dans ces cas. Il peut être compliqué pour les produits de sécurité de détecter les vulnérabilités et de vous défendre proactivement dans cet espace.

Le document de l'OWASP inclut diverses suggestions générales ou spécifiques à une API. En voici quelques exemples :

Faites preuve de vigilance lors des redirections. Intégrez cette surveillance à la logique métier et déployez des solutions de sécurité qui surveillent et inspectent en permanence les flux de trafic.

Ne faites pas confiance aux API tierces, même si elles ont une bonne réputation. Mettez en place des défenses et des limites applicables à vos applications et aux terminaux de vos API.

Akamai peut contribuer à la sécurité des API

Les entreprises et leurs fournisseurs de solutions de sécurité doivent travailler en étroite collaboration, en alignant l'ensemble des utilisateurs, des processus et des technologies afin d'établir une défense solide contre les risques de sécurité décrits dans la liste des 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP.

Akamai met à votre disposition des solutions de sécurité de pointe, des experts hautement qualifiés et son cloud Akamai Connected Cloudqui rassemble des informations sur des millions d'attaques d'applications Web, des milliards de demandes de bots et des milliers de milliards de demandes API. Les solutions de sécurité des applications Web et des API d'Akamai vous aideront à protéger votre entreprise contre les formes les plus avancées d'attaques d'applications Web, d'attaques par déni de service distribué et d'attaques basées sur les API.

Akamai + Neosec

La nouvelle version d'OWASP coïncide avec notre récente acquisition de Neosec. La solution de sécurité des API de Neosec viendra compléter le portefeuille de solutions de sécurité d'API et d'applications de premier rang d'Akamai. Elle permettra à Akamai de disposer de davantage de visibilité sur l'écosystème des menaces en pleine croissance qui pèse sur les API.

Cette combinaison a été conçue pour simplifier le processus de sécurisation des API des clients. Elle les aide à identifier toutes leurs API, à évaluer les risques, mais aussi à réagir aux vulnérabilités et aux attaques.

En savoir plus

Découvrez-en davantage sur les solutions de sécurité des API d'Akamai et sur notre acquisition de Neosec.

Félicitations à l'OWASP et encore merci !

Sensibiliser à la sécurité implique un effort énorme de la part de la communauté, et nous remercions l'OWASP d'avoir dirigé ce projet. Un grand merci à Erez Yallon, Inon Shkedy et Paulo Silva pour leur travail d'exception sur l'édition 2023.

Nous tenons également à remercier tous nos contributeurs, en particulier nos amis de chez Akamai : Maxim Zavodchik et Mike Elissen pour leur participation à ce projet et pour avoir sensibilisé la communauté de développeurs sur la sécurité des API.

