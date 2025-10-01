X
Stoppen Sie Webangriffe, schützen Sie APIs, und blockieren Sie Bots automatisch

Erleben Sie die preisgekrönte Sicherheit von Akamai – jetzt mit bis zu neun Monaten Service und kostenloser Migration durch Experten

Entwickelt für Teams, denen herkömmliche WAFs nicht mehr genügen

Sehen Sie, wie moderne Unternehmen zu Sicherheit wechseln, die keine Kompromisse eingeht:

  • Verzichten Sie auf Zero-Day-Stress: Dank bewährter Abwehr für Unternehmen mit automatisiertem Schutz durch Schnellregeln können Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen.
  • Vereinfachen Sie den Betrieb: Lassen Sie die Feinabstimmung von Regelsätzen hinter sich und setzen Sie stattdessen auf Sicherheitslösungen, die vor der gesamten Bedrohungslandschaft schützen.
  • Brechen Sie Beschränkungen auf: Stellen Sie WAF überall bereit – On-Premise, über Multicloud oder Off-CDN.

  • Einfache Erweiterung: Erhalten Sie erweiterte, individuelle Schutzfunktionen für die wichtigsten Sicherheitsprobleme, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen

Zeitlich begrenztes Angebot

Mehr Sicherheit für weniger Budget. Wechseln Sie zu Akamai und erhalten Sie:

Lassen Sie uns Ihre WAAP-Migration analysieren. Ganz ohne Druck, damit Sie Ihre Optionen kennen. 

Sie sind noch nicht bereit für 9 Monate? Beginnen Sie mit einer 30-tägigen kostenlosen Testversion

Hören Sie, was unsere Kunden dazu sagen:

Gartner Peer Insights

★ ★ ★ ★ ★

„Branchenführend. Die Nutzeroberfläche ist einfach zu navigieren und bietet Optionen zur Anpassung nach Bedarf.“

IT Security & Risk Management Associate, in der Versicherungsbranche

Adidas Logo

Senior Director of Platform Engineering, adidas

„Akamai bietet nicht nur Sicherheitslösungen, sondern ermöglicht es Unternehmen, erfolgreich zu sein. Mit seinen Lösungen zur Bot-Abwehr können wir unsere Plattform schützen und gleichzeitig ein reibungsloses, leistungsstarkes Erlebnis für echte Kunden gewährleisten.“

Zalando Logo

Engineering Manager, Zalando

„Das Hinzufügen von Informationen von Akamai war der Schlüssel zur Weiterentwicklung unserer Cybersicherheitsstrategie und zur Gewährleistung eines hervorragenden Einkaufserlebnisses.“

1GARTNER® ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und PEER INSIGHTS™  ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Auszeichnung GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und dürfen nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Sie repräsentieren auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Vertragspartnern. Gartner befürwortet weder die in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen noch übernimmt Gartner eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.