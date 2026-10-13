Mit den Services von Akamai sorgt BurdaForward dafür, dass die Infrastruktur des Unternehmens das Trafficvolumen zuverlässig, schnell und stabil bewältigen kann. In den vergangenen Jahren wurde mithilfe der Akamai-Produkte stetiges Wachstum erzielt, selbst unter unvorhersehbaren Umständen.

„In der Coronazeit blieben mehr Menschen zu Hause und surften im Internet, und unser Traffic stieg rasant“, erzählt Binder. „Dank der Unterstützung von Akamai konnten wir leicht skalieren, um den zusätzlichen Traffic zu bewältigen, ohne irgendwelche Anpassungen oder negativen Auswirkungen auf unsere Systeme. Um ehrlich zu sein, hatten wir den Anstieg zunächst gar nicht bemerkt.“

Wenn Leser FOCUS Online, CHIP.de und andere Websites besuchen, sorgen zuverlässige, schnelle Reaktionszeiten und ein positives Nutzererlebnis dafür, dass sie wiederkommen. Mit der Dynamic Site Delivery von Akamai kann BurdaForward einen Großteil seiner Inhalte im Content Delivery Network (CDN) von Akamai zwischenspeichern – auf der Hauptseite von FOCUS Online beispielsweise mit einer Cache-Trefferrate von 94 %. Auf diese Weise wird Traffic vom Ursprungsserver abgeleitet, wodurch Binder die Infrastruktur klein und die Kosten gering halten kann. Da das Team keine Probleme mit Trafficspitzen mehr hat, kann es sich nun darauf konzentrieren, die Performance nicht zwischengespeicherter Inhalte und die Einführung neuer Softwareversionen zu optimieren, da bei Betriebs- und Entwicklungsteams zunehmend „Infrastructure as Code“ (IaC) verwendet wird.

Außerdem gelang es BurdaForward mithilfe des Adaptive Media Player von Akamai, mit der hohen Nachfrage nach Videos mitzuhalten, darunter einer wachsenden Anzahl bezahlter Werbevideos. Das Unternehmen sieht diesen Trend als eine Möglichkeit, weitere Leser zu gewinnen, und nutzt nun den Akamai Image & Video Manager für noch höhere Geschwindigkeit und Qualität.

„Videos gehören zu den aufsteigenden Content-Stars auf unseren Websites. Während der Pandemie ist der Videokonsum erheblich angestiegen, da sich die Menschen unsere wissenschaftlichen Erläuterungen zu Covid-19 anschauten“, sagt Binder. „Mit dem Akamai Image & Video Manager konnten wir mehr Videos in höherer Geschwindigkeit anbieten und den Content für jedes Gerät und Format optimieren.“

BurdaForward setzt außerdem das Global Traffic Management von Akamai für den Lastausgleich in Rechenzentren ein, um Problemstellen und Abstürze bei Websites zu vermeiden. Zusätzlich verwendet das Unternehmen Edge DNS von Akamai mit Zone Apex Mapping, um den sicheren Zugang zu Tausenden von Subdomains über alle Marken hinweg zu ermöglichen – FOCUS Online, CHIP.de, NetMoms, Finanzen100, The Weather Channel, BestCheck, cardscout, EFahrer.com. Bei Millionen von Besuchern pro Tag wirkt sich dies entscheidend auf die BurdaForward-Marken aus.