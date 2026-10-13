A BurdaForward impulsionou um rápido crescimento com seu conteúdo atraente e atualizado e um modelo de publicidade exclusivamente transparente. A empresa de mídia escolheu a Akamai para manter seus websites rápidos, disponíveis e responsivos, para que os leitores continuem retornando.
"Se você está procurando uma CDN, percebe imediatamente que a Akamai é a melhor e mais avançada solução disponível. Na BurdaForward, nossa reputação é tudo, por isso é fundamental trabalhar com parceiros em quem podemos confiar."— Sebastian Binder, Chefe de operações , BurdaForward
Os leitores on-line migram para a BurdaForward para obter velocidade e qualidade de conteúdo
Conteúdo atraente e "boa publicidade" atraem leitores
Cobertura de notícias em primeira mão: sem prejudicar a infraestrutura, a BurdaForward visa melhorar a vida das pessoas em toda a Alemanha, entregando conteúdo oportuno e atraente que pode fazer uma diferença real na sociedade, com foco em soluções e problemas. Seus websites atraem 40 milhões de visitantes únicos a cada mês e, em um dia de grandes notícias, pode haver até 6.000 visitantes a cada segundo. A principal marca da empresa é o FOCUS Online, o principal portal de notícias da Alemanha e uma fonte confiável de informações que aborda as questões atuais, o tipo de website que as pessoas leem com uma xícara de café no início do dia. Milhões de pessoas também contam com o CHIP.de para análises de tecnologia, com o NetMoms para aconselhamento aos pais, com o Finanzen100 para insights financeiros, com o The Weather Channel e muito mais. O sucesso da BurdaForward é baseado em um modelo de publicidade que mantém o conteúdo aberto a todos. "Na BurdaForward, nosso objetivo é entregar notícias e informações a todos, então não faz sentido colocar nosso conteúdo atrás de paywalls", afirma Sebastian Binder, chefe de operações da BurdaForward. "Isso significava encontrar uma abordagem criativa para a publicidade, que é a nossa principal fonte de receita. Queríamos transformar anúncios em uma experiência positiva e útil para os leitores."
Em vez de exibir anúncios pop-up tradicionais, que podem interromper uma experiência no website, a empresa exibe seus anunciantes de uma forma menos invasiva. A BurdaForward faz parceria com seus anunciantes para escrever artigos patrocinados sobre produtos e serviços, permitindo que os leitores cliquem no que consideram útil. Eles chamam isso de "boa publicidade", que está impulsionando um crescimento poderoso. Mas acompanhar esse crescimento requer uma evolução constante nos bastidores.
Cobertura de notícias em primeira mão, sem prejudicar a infraestrutura
O sucesso da BurdaForward depende da velocidade, disponibilidade e capacidade de resposta do FOCUS Online e seus outros websites, além de sua capacidade de renovar o conteúdo com informações atualizadas. Entregar menos que isso pode afastar os leitores e prejudicar o modelo de "boa publicidade" da empresa, afetando a confiança e a receita do cliente. Os riscos nunca são maiores do que durante os períodos de alta demanda, quando as pessoas em toda a Alemanha procuram fontes confiáveis de informação, tudo ao mesmo tempo.
"As notícias nacionais podem fazer o tráfego no FOCUS Online atingir um volume cinco ou seis vezes superior ao normal", diz Binder. "Quando enviamos notificações por push para dispositivos móveis, podemos ver centenas de milhares de pessoas clicando no website ao mesmo tempo."
Antes da Akamai, lidar com picos de tráfego significava expandir a infraestrutura, mantendo hardware extra em modo de espera ativa caso os sistemas não conseguissem lidar com o volume. Essa abordagem era cara e mantinha a equipe de operações em um estado constante de preocupação com a possibilidade de algo dar errado. Não mais.
Garantir um desempenho previsível em um ciclo de notícias imprevisível
A BurdaForward escolheu a Akamai para garantir que sua infraestrutura possa lidar com o volume com velocidade e estabilidade sem falhas. Os produtos da Akamai ajudaram a empresa a crescer sem dificuldades nos últimos anos, mesmo em circunstâncias imprevisíveis.
"Durante a COVID-19, mais pessoas estavam em casa navegando na Internet e nosso tráfego aumentou intensamente", diz Binder. "Com a Akamai, nós dimensionamos facilmente para acomodar o tráfego extra sem afetar nossos sistemas e sem ter que fazer nenhum ajuste. Na verdade, quase não notamos o aumento no início."
Para leitores que inundam o FOCUS Online, o CHIP.de e outros websites, tempos de resposta rápidos e confiáveis e experiências positivas fazem com que eles retornem. Com o Dynamic Site Delivery da Akamai, a BurdaForward pode armazenar em cache grande parte de seu conteúdo na CDN (Rede de entrega de conteúdo) da Akamai, com uma taxa de acerto do cache de 94% na página principal do FOCUS Online. Isso alivia o tráfego dos servidores de origem, permitindo que Binder mantenha a infraestrutura pequena e controle os custos. Sem precisar se esforçar para acomodar picos de tráfego, sua equipe pode se concentrar em otimizar o desempenho de conteúdo não armazenado em cache e simplificar lançamentos de software à medida que as equipes de operações e desenvolvimento avançam em direção à infraestrutura como código.
Além disso, o Adaptive Media Player da Akamai ajudou a BurdaForward a acompanhar o aumento da demanda por vídeo, incluindo uma quantidade crescente de anúncios em vídeo pagos. Vendo a tendência como uma oportunidade de envolver ainda mais os leitores, a empresa adotou o Image & Video Manager da Akamai para obter ainda mais velocidade e qualidade de entrega.
"O vídeo é uma das estrelas em ascensão do conteúdo em nossos websites. Durante a pandemia, o consumo de vídeo aumentou significativamente à medida que as pessoas assistiam aos nossos vídeos explicativos sobre a ciência da COVID-19", diz Binder. "Com o Image & Video Manager da Akamai, conseguimos entregar mais vídeos em maior velocidade e otimizar o conteúdo para cada dispositivo e formato."
A BurdaForward também selecionou o Global Traffic Management da Akamai para balanceamento de carga entre seus data centers, evitando um único ponto de falha para manter os websites em funcionamento. Além disso, a empresa escolheu o Edge DNS da Akamai e seu recurso Zone Apex Mapping para garantir acesso seguro a milhares de subdomínios em suas marcas: FOCUS Online, CHIP.de, NetMoms, Finanzen100, The Weather Channel, BestCheck, cardscout e EFahrer.com. Com milhões de visitantes todos os dias, o impacto nas marcas BurdaForward é imenso.
Uma plataforma de produtos facilita a evolução
Binder ainda não havia ingressado na BurdaForward quando a empresa escolheu a Akamai, mas ele entende a decisão perfeitamente. "Se você está procurando uma CDN, percebe imediatamente que a Akamai é a melhor e mais avançada solução disponível", diz ele. "Na BurdaForward, nossa reputação é tudo, por isso é fundamental trabalhar com parceiros em quem podemos confiar."
Além de entregar uma experiência mais rápida e confiável aos clientes, a empresa pode chegar ao mercado mais rapidamente com novos recursos. As equipes de operações e desenvolvimento estão adotando uma abordagem de infraestrutura como código, automatizando a implantação, o provisionamento e configuração de software. Com uma única plataforma, Binder e sua equipe estão simplificando a utilização de APIs de desempenho da Web e código de lançamento para os desenvolvedores, com fluxos de trabalho e contas padronizados.
Isso manteve a evolução e o crescimento da BurdaForward. O lançamento do BurdaForward Ad Manager permite que as empresas reservem espaço publicitário e escrevam seu próprio conteúdo de anúncio nativo para publicação na rede BurdaForward. A ferramenta permite que empresas menores aproveitem a ampla rede de editores da BurdaForward e aumentem a conscientização, mais uma forma da organização de mídia fortalecer seu modelo de "boa publicidade." Tudo isso depende da Akamai de alguma forma.
"Temos uma regra para nossa equipe", diz Binder. "Quando você entrega conteúdo ao público, ele precisa passar pela Akamai."
Sobre a BurdaForward
A BurdaForward é uma das maiores empresas de mídia da Alemanha como parte da Hubert Burda Media, que é líder no setor há mais de 100 anos. Ela é uma entidade voltada para a tecnologia que prioriza o universo digital e visa fornecer informações confiáveis, serviços inteligentes e relatórios construtivos por meio de seus diversos canais digitais com o objetivo geral de ajudar as pessoas na Alemanha a viverem melhor. A BurdaForward está por trás de alguns dos websites mais conhecidos e visitados da Alemanha, como o FOCUS Online (focus.de), que conta com mais de 27,67 milhões de usuários exclusivos e 219,69 milhões de visitas por ano. A infraestrutura de servidor/back-end do website da empresa é gerenciada por uma equipe de 13 pessoas que se concentra em melhorias de estabilidade e desempenho, enquanto trabalha lado a lado com grandes equipes de desenvolvimento que criam websites, aplicações e APIs para as propriedades de mídia da BurdaForward.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.