A BurdaForward escolheu a Akamai para garantir que sua infraestrutura possa lidar com o volume com velocidade e estabilidade sem falhas. Os produtos da Akamai ajudaram a empresa a crescer sem dificuldades nos últimos anos, mesmo em circunstâncias imprevisíveis.

"Durante a COVID-19, mais pessoas estavam em casa navegando na Internet e nosso tráfego aumentou intensamente", diz Binder. "Com a Akamai, nós dimensionamos facilmente para acomodar o tráfego extra sem afetar nossos sistemas e sem ter que fazer nenhum ajuste. Na verdade, quase não notamos o aumento no início."

Para leitores que inundam o FOCUS Online, o CHIP.de e outros websites, tempos de resposta rápidos e confiáveis ​​e experiências positivas fazem com que eles retornem. Com o Dynamic Site Delivery da Akamai, a BurdaForward pode armazenar em cache grande parte de seu conteúdo na CDN (Rede de entrega de conteúdo) da Akamai, com uma taxa de acerto do cache de 94% na página principal do FOCUS Online. Isso alivia o tráfego dos servidores de origem, permitindo que Binder mantenha a infraestrutura pequena e controle os custos. Sem precisar se esforçar para acomodar picos de tráfego, sua equipe pode se concentrar em otimizar o desempenho de conteúdo não armazenado em cache e simplificar lançamentos de software à medida que as equipes de operações e desenvolvimento avançam em direção à infraestrutura como código.

Além disso, o Adaptive Media Player da Akamai ajudou a BurdaForward a acompanhar o aumento da demanda por vídeo, incluindo uma quantidade crescente de anúncios em vídeo pagos. Vendo a tendência como uma oportunidade de envolver ainda mais os leitores, a empresa adotou o Image & Video Manager da Akamai para obter ainda mais velocidade e qualidade de entrega.

"O vídeo é uma das estrelas em ascensão do conteúdo em nossos websites. Durante a pandemia, o consumo de vídeo aumentou significativamente à medida que as pessoas assistiam aos nossos vídeos explicativos sobre a ciência da COVID-19", diz Binder. "Com o Image & Video Manager da Akamai, conseguimos entregar mais vídeos em maior velocidade e otimizar o conteúdo para cada dispositivo e formato."

A BurdaForward também selecionou o Global Traffic Management da Akamai para balanceamento de carga entre seus data centers, evitando um único ponto de falha para manter os websites em funcionamento. Além disso, a empresa escolheu o Edge DNS da Akamai e seu recurso Zone Apex Mapping para garantir acesso seguro a milhares de subdomínios em suas marcas: FOCUS Online, CHIP.de, NetMoms, Finanzen100, The Weather Channel, BestCheck, cardscout e EFahrer.com. Com milhões de visitantes todos os dias, o impacto nas marcas BurdaForward é imenso.