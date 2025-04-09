In der Hotelbranche, die eine Vielzahl von Gästen aus der ganzen Welt willkommen heißt, ist die Sicherung von IT-Diensten eines der wichtigsten Probleme. Da Cyberangriffe heutzutage immer ausgeklügelter und intensiver werden, wird der Schutz personenbezogener Daten immer wichtiger. Die APA Group hat daran gearbeitet, ihre Sicherheitsmaßnahmen entsprechend zu verbessern, indem sie beispielsweise auf die Dienste von Akamai zur Abwehr von DDoS-Angriffen setzt.

Die erfolgreiche Digitalisierung von Prozessen von APA Hotels über Anwendungen offenbarte jedoch eine neue Angriffsfläche: APIs, die zur Aktivierung von Anwendungen und Zusammenarbeit innerhalb der Firma verwendet werden. In den letzten Jahren ist der Hotelbetrieb diversifizierter und dezentralisierter geworden, wobei eine wachsende Zahl von Systemen und Dienstleistungen von Drittanbietern zum Einsatz kommt. Als Folge davon sind APIs inzwischen zahlreicher und wichtiger geworden und bilden einen wichtigen Bestandteil der Infrastruktur eines Hotels. Gleichzeitig nehmen Cyberangriffe auf APIs zu, sodass geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen.

APA Hotels sammelte zwar Protokolle der API-Kommunikation, aufgrund ihres hohen Volumens waren diese jedoch nur schwer zu analysieren. So war es unmöglich, Anzeichen eines Angriffs manuell zu erkennen. Obwohl Sicherheitsorganisationen ihre Systeme traditionell gestärkt haben, steigen die Anforderungen an Einzelpersonen weiter. Hamamoto und sein Team wollten nicht nur die Gäste, sondern auch die Hotelmitarbeiter, die die Hauptlast von Vorfällen abbekamen, durch eine deutliche Stärkung der API-Sicherheit schützen.

„Die Visualisierung der API-Aktivität war entscheidend“, so Hamamoto. „Wir brauchten mehr als nur einfach zu lesende Protokolle – wir brauchten eine Ansicht, die von Sicherheitsexperten entwickelt wurde, die mit der API-Kommunikation vertraut sind. Wenn wir klar erkennen können, worauf wir uns konzentrieren müssen, wird es einfacher, mit den Anbietern zusammenzuarbeiten, die unsere Apps und APIs entwickeln.“

Angesichts des zukünftigen Wachstums von Diensten und APIs entschied sich Hamamoto in Bezug auf spezialisierten API-Schutz für Akamai API Security.

Die APA Group setzt seit Langem auf die Sicherheitslösungen von Akamai, einschließlich WAF- und DDoS-Schutz, und hat die Zuverlässigkeit der Technologie und des Supports stets geschätzt. Der entscheidende Faktor für die API-Sicherheit war nicht nur die Fähigkeit, Protokolle zu visualisieren und zu analysieren, sondern auch die nahtlose Zusammenarbeit mit vorhandenen Sicherheitsdiensten, um Angriffe zu blockieren und die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

„Einer der Dinge, die ich an Akamai am meisten schätze, ist der Support von Akamai. Sicherheit kann ein komplexes Thema sein, und es ist selten, Experten zu finden, die die Details wirklich verstehen. Akamai füllt diese Lücken jedoch für uns und spielt eine strategische Rolle bei der schnellen Lösung von Angriffen. Insbesondere der Workshop zu API Security war für uns wertvoll – er gab uns einen Einblick in die Perspektive des Angreifers. Daher haben sich mehr Mitglieder unseres Teams für Sicherheit interessiert, was ein großer Vorteil ist“, erklärt Hamamoto.