Als RDC.AI vom Start-up zum Scale-up heranwuchs, musste das Sicherheitsmodell weiterentwickelt werden, um der zunehmenden Komplexität und den Kundenerwartungen gerecht zu werden. Das Unternehmen nutzte zunächst AWS, um virtuelle private Clouds für jede Kundenumgebung zu verwalten. Mit dem Wachstum des Unternehmens erwies sich die notwendige sichere Skalierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Kosteneffizienz und möglichst einfachen Geschäftsabläufen als zunehmende Herausforderung, insbesondere wegen der erforderlichen Ausführung von Single-Tenant-Umgebungen und der komplexen Sicherheitskonfigurationen.

RDC.AI hatte ursprünglich herkömmliche VPNs verwendet, um seinen Kunden und Mitarbeitern Zugang zu internen Ressourcen zu verschaffen, diese genügten jedoch inzwischen nicht mehr. Die Aufrechterhaltung der VPN-Infrastruktur erhöhte den betrieblichen Aufwand und die Komplexität. „Die Ausführung einer eigenen Zugriffslösung kam nicht mehr länger in Frage“, so Tham.

„Mit zunehmendem Wachstum hatten wir außerdem einen Wendepunkt erreicht. Wir benötigten Lösungen, die sich skalieren lassen, ohne dass die Kosten aus dem Ruder laufen“, fügt er hinzu.