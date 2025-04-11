Estrategia de migración a la nube: el marco de trabajo paso a paso y sus ventajas

Una estrategia de migración a la nube es un plan bien definido que describe los procesos necesarios para que una organización traslade sus datos, aplicaciones e infraestructura de sistemas locales o heredados a un entorno basado en la nube. Aunque algunas organizaciones pueden gestionar su propia nube privada, el enfoque más común es utilizar una nube pública a través de un proveedor.

Cada año, cada vez más empresas migran a la nube y el gasto en la nube sigue aumentando. Tenga en cuenta las siguientes estadísticas:

Gartner prevé que el gasto en servicios de nube pública en todo el mundo alcanzará los 679 000 millones de dólares en 2024, un aumento del 20,4 % con respecto al año anterior.

Según un estudio de Forrester, los ingresos procedentes de la infraestructura, la base de datos y los análisis, los servicios de desarrollo y las aplicaciones en la nube crecerán hasta superar el billón de dólares en 2026.

El informe sobre el estado de la nube de 2024 de Flexera muestra que tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas tienen al menos el 50 % de sus cargas de trabajo de aplicaciones en la nube pública, y hay más planificadas para su migración a la nube pública en los próximos 12 meses.

Una encuesta de The New Stack muestra el cambio para alejarse de los centros de datos locales, con casos de uso que abarcan diferentes tipos de nubes. Por ejemplo, el 98 % de los encuestados afirmó que alojaban sus aplicaciones en la nube pública, mientras que el 43 % también las alojaban en nubes privadas externas.

A la hora de formular una estrategia de migración a la nube, una empresa debe tener una idea clara y la planificación adecuada. En esta entrada de blog, proporcionaremos una descripción completa de la tarea de migración a la nube. Analizaremos las ventajas clave, las estrategias comunes y los pasos que necesita para formular una estrategia de migración a la nube satisfactoria. Además, también destacaremos los principales desafíos de la migración.

Comencemos por ver algunas ventajas destacadas de la migración a la nube.