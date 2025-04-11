Estrategia de migración a la nube: el marco de trabajo paso a paso y sus ventajas
Publicado originalmente el 13 de junio de 2024; actualizado en abril de 2025
¿Qué es una estrategia de migración a la nube?
Una estrategia de migración a la nube es un plan bien definido que describe los procesos necesarios para que una organización traslade sus datos, aplicaciones e infraestructura de sistemas locales o heredados a un entorno basado en la nube. Aunque algunas organizaciones pueden gestionar su propia nube privada, el enfoque más común es utilizar una nube pública a través de un proveedor.
Cada año, cada vez más empresas migran a la nube y el gasto en la nube sigue aumentando. Tenga en cuenta las siguientes estadísticas:
- Gartner prevé que el gasto en servicios de nube pública en todo el mundo alcanzará los 679 000 millones de dólares en 2024, un aumento del 20,4 % con respecto al año anterior.
- Según un estudio de Forrester, los ingresos procedentes de la infraestructura, la base de datos y los análisis, los servicios de desarrollo y las aplicaciones en la nube crecerán hasta superar el billón de dólares en 2026.
- El informe sobre el estado de la nube de 2024 de Flexera muestra que tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas tienen al menos el 50 % de sus cargas de trabajo de aplicaciones en la nube pública, y hay más planificadas para su migración a la nube pública en los próximos 12 meses.
- Una encuesta de The New Stack muestra el cambio para alejarse de los centros de datos locales, con casos de uso que abarcan diferentes tipos de nubes. Por ejemplo, el 98 % de los encuestados afirmó que alojaban sus aplicaciones en la nube pública, mientras que el 43 % también las alojaban en nubes privadas externas.
A la hora de formular una estrategia de migración a la nube, una empresa debe tener una idea clara y la planificación adecuada. En esta entrada de blog, proporcionaremos una descripción completa de la tarea de migración a la nube. Analizaremos las ventajas clave, las estrategias comunes y los pasos que necesita para formular una estrategia de migración a la nube satisfactoria. Además, también destacaremos los principales desafíos de la migración.
Comencemos por ver algunas ventajas destacadas de la migración a la nube.
Ventajas clave de la migración a la nube
En última instancia, una migración a la nube correcta debe dar como resultado una infraestructura de TI escalable, resistente y segura. La infraestructura ideal posterior a la migración es aquella que se pueda adaptar sin problemas a las cambiantes necesidades empresariales, al tiempo que fomenta la innovación y el crecimiento. ¿Cuál es la razón comercial para alcanzar este objetivo final? Las ventajas de la migración a la nube son:
- Ahorros de costes
- Rendimiento y disponibilidad
- Escalabilidad
- Transformación digital
- Desarrollo más rápido
Ahorro de costes en la nube
Al migrar a la nube, las organizaciones pueden reducir de forma significativa los gastos operativos y de capital. El modelo de precios de pago por uso permite a las empresas pagar solo por los recursos que utilizan, lo que elimina la necesidad de realizar costosas inversiones en bienes de equipo (CAPEX) de hardware o infraestructura de centro de datos, así como en contratos de asistencia. Además, los costes de la nube se gestionan de forma más eficaz mediante la automatización, una mejor asignación de recursos y una reducción de los costes de mantenimiento y asistencia. Incluso considerando los costes asociados a la migración y la puesta en marcha de un nuevo entorno, la migración a la nube es beneficiosa para la mayoría de las organizaciones.
Rendimiento y disponibilidad de la nube
Los proveedores de nube, como Akamai, Amazon Web Services (nube de AWS), Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure, realizan una importante inversión en su hardware, redes y ubicaciones. Seleccionar cuidadosamente entre los diversos tipos de instancias, servicios y ubicaciones se traduce en un mejor rendimiento. De ese modo, las organizaciones pueden obtener tiempos de respuesta de aplicación más rápidos, reducir la latencia y mejorar la eficiencia general. Estas plataformas también proporcionan servicios que ayudan a optimizar el rendimiento, como las redes de distribución de contenido (CDN), el almacenamiento en caché y el balanceo de carga.
Escalabilidad
Una de las principales ventajas del cloud computing con respecto a una infraestructura local tradicional es su capacidad para escalar rápidamente los recursos según las necesidades del momento. Esto significa que las empresas pueden añadir o eliminar fácilmente potencia informática, almacenamiento u otros recursos a medida que la demanda fluctúa.
Por ejemplo, es posible que una empresa de comercio electrónico necesite ampliar su capacidad durante las vacaciones, o que una empresa de streaming de contenido necesite una capacidad masiva durante un evento en directo puntual. Este nivel de flexibilidad ayuda a garantizar la capacidad de adaptación a las necesidades en constante cambio y a la utilización óptima de los recursos. Al evitar grandes desembolsos de capital, el sobreaprovisionamiento o la infrautilización, las empresas que utilizan la nube pueden disfrutar de ahorros de costes y un rendimiento mejorado.
Transformación digital
La migración a la nube suele servir como catalizador de la transformación digital, ya que anima a las organizaciones a adoptar tecnologías, procesos y metodologías modernos. Al migrar a la nube, las empresas pueden optimizar las operaciones, aumentar la agilidad y fomentar una cultura de innovación. Esta transformación ayuda a las organizaciones a seguir siendo competitivas en un panorama empresarial cada vez más digital y acelerado.
Desarrollo más rápido
La migración a la nube suele incluir la contenedorización y la adopción de plataformas como Kubernetes. Al utilizar Kubernetes en un entorno de nube, las organizaciones pueden implementar soluciones de migración a la nube con mayor rapidez, asignar recursos de forma más eficiente y aprovechar la ampliación automática. Estas características contribuyen a aumentar la productividad a la vez que reducen los costes de infraestructura. A medida que cambian las condiciones del mercado o las demandas de los usuarios finales, las empresas pueden cambiar de forma rápida y adecuada.
Además, ofertas como el software como servicio (SaaS), la la infraestructura como servicio (IaaS) y la plataforma como servicio (PaaS) proporcionan a las organizaciones herramientas esenciales para mejorar la velocidad de desarrollo. Con implementaciones que escalan y un desarrollo rápido, las empresas pueden innovar y responder a las demandas del mercado con mayor rapidez.
Estrategias de migración a la nube: las 6 R
Un esfuerzo de migración a la nube suele implicar una o más de las siguientes estrategias comunes, también conocidas como las 6 R de la migración a la nube (véase la figura), que incluyen:
Realojamiento (Rehosting)
El realojamiento, también conocido como "migración directa", implica el traslado de aplicaciones y datos a la nube con modificaciones mínimas o sin modificaciones en los sistemas y su funcionalidad. Esta estrategia se suele elegir por su rapidez y sencillez, ya que requiere una menor inversión inicial de tiempo y recursos. Sin embargo, es posible que el realojamiento no aproveche al máximo las capacidades nativas de la nube, lo que podría limitar las posibles mejoras de rendimiento y el ahorro de costes.
Retirada (Retiring)
Durante el proceso de migración, las organizaciones pueden aprovechar la oportunidad para identificar y retirar aplicaciones y datos no utilizados u obsoletos. Esta estrategia, conocida como retirada, puede ayudar a reducir los costes, la complejidad y los riesgos de seguridad asociados al mantenimiento de las aplicaciones heredadas. Al centrarse en modernizar y optimizar su panorama de TI, las empresas pueden mejorar la eficiencia y posicionarse mejor para el crecimiento futuro.
Este enfoque es diferente de la recompra, que es cuando una organización toma un componente o servicio de una aplicación y lo sustituye por completo por un servicio adquirido basado en la nube.
Retención (Retaining)
Es posible que algunas aplicaciones o datos deban permanecer en las instalaciones debido a requisitos de seguridad, técnicos o de cumplimiento. La estrategia de retención reconoce que no todos los componentes del panorama de TI de una organización son adecuados para la migración a la nube. Mediante una evaluación cuidadosa de los sistemas que se deben mantener en las instalaciones, las organizaciones pueden mantener el cumplimiento y mitigar los posibles riesgos.
Cambio de plataforma (Replatforming)
El cambio de plataforma implica realizar pequeñas modificaciones en las aplicaciones o los componentes de la infraestructura para aprovechar las funciones nativas de la nube. Estas modificaciones pueden incluir cambios en el tiempo de ejecución de la aplicación, la base de datos o la capa de middleware. El cambio de plataforma puede ayudar a las organizaciones a obtener un mejor rendimiento, escalabilidad y ahorro de costes, a la vez que requiere menos esfuerzo que estrategias de reestructuración o rediseño más amplias.
Reestructuración (Refactoring)
La reestructuración implica rediseñar y reescribir las aplicaciones para aprovechar al máximo las funciones de la nube. Esta estrategia a menudo se traduce en un rendimiento mejorado, una mayor escalabilidad y una mayor agilidad. Sin embargo, la reestructuración puede requerir mucho tiempo y consumir una gran cantidad de recursos. Esta estrategia suele ser la más adecuada para las aplicaciones que son esenciales para el éxito a largo plazo de la organización o para aquellas que se beneficiarían de forma significativa de las funciones nativas de la nube.
Rediseño (Rearchitecting)
El rediseño es el proceso de diseño y creación de nuevos microservicios y aplicaciones nativas de la nube para sustituir los sistemas heredados. Esta estrategia ofrece a las organizaciones la oportunidad de modernizar su infraestructura de TI y adoptar tecnologías innovadoras, como la informática sin servidor o la contenedorización. Aunque este enfoque puede ser una tarea compleja y laboriosa, las ventajas a largo plazo en términos de rendimiento, escalabilidad y flexibilidad suelen justificar la inversión.
Ahora que hemos analizado las ventajas de la migración a la nube y las estrategias comunes, veamos más concretamente cómo debe una empresa formular una estrategia.
Cómo formular una estrategia de migración a la nube satisfactoria
Una estrategia de migración de aplicaciones a la nube satisfactoria es aquella que se alinea con los objetivos de su organización. Para obtener los resultados deseados, necesita una estrategia para las migraciones a la nube que tenga en cuenta su panorama de TI actual y que defina una hoja de ruta clara para alcanzar ese punto. A grandes rasgos, una estrategia exitosa debe seguir estas directrices:
- Establezca objetivos claros. Algunos ejemplos de objetivos son el ahorro de costes, la mejora del rendimiento o una mayor agilidad. Unos objetivos claramente definidos sirven de guía para la toma de decisiones a lo largo del proceso de migración a la nube, incluida la selección del proveedor de nube más adecuado, la elección de la estrategia de migración adecuada y la determinación de las aplicaciones y los componentes de la infraestructura que se van a migrar. Determine las métricas de las que necesita realizar un seguimiento (por ejemplo, el coste diario de los recursos informáticos) antes y después de la migración, de modo que pueda informar a las partes interesadas sobre la rentabilidad del esfuerzo.
- Evalúe su panorama de TI actual. Mediante la evaluación de su panorama de TI actual, puede identificar las aplicaciones, los datos y los componentes de la infraestructura que son más adecuados para la migración. Disponer de una referencia le ayudará a evaluar el éxito de las actualizaciones y la migración a la nube.
- Identifique las interdependencias y los sistemas críticos. Con la identificación de posibles cuellos de botella, riesgos y áreas que requieren especial atención durante el proceso de migración, las empresas pueden planificar y priorizar mejor sus esfuerzos de migración, garantizando que los componentes esenciales se migren de forma coordinada para minimizar las interrupciones y mantener la continuidad del negocio.
- Prepárese para abordar los posibles riesgos y desafíos. Entre ellos se incluyen las incidencias de seguridad, cumplimiento y tiempo de inactividad. Las empresas pueden prepararse adecuadamente mediante la implementación de controles estrictos y la creación de planes de contingencia. Para muchas organizaciones, un esfuerzo de migración a la nube es el momento ideal para volver a evaluar y revisar sus planes de recuperación ante desastres.
- Utilice la automatización y la infraestructura como código (IaC). Utilice herramientas de automatización y la IaC para optimizar la implementación, la gestión y el escalado de los recursos de nube. Estos enfoques pueden ayudar a reducir los errores humanos, mejorar la coherencia y aumentar la eficiencia de las operaciones de nube.
Siguiendo estas directrices, las empresas pueden aumentar sus posibilidades de realizar una migración de servicios satisfactoria, a la vez que mitigan los posibles riesgos y desafíos. Para un tratamiento más detallado de este tema, eche un vistazo al libro electrónico Maximización del retorno de la inversión en la nube.
Ejecute su estrategia de migración a la nube en 8 pasos
Cuando llegue el momento de migrar a la nube, siga estos 8 pasos concretos:
Paso 1: Seleccionar la estrategia de migración a la nube adecuada
Elija la estrategia de migración a la nube adecuada (o una combinación de estrategias por carga de trabajo) en función de los objetivos y los resultados de la evaluación. No lo traslade todo a la vez. El desarrollo de un plan de migración detallado que describa los recursos, los plazos y las responsabilidades necesarios para cada fase del proceso de migración es crucial para alcanzar el éxito.
Paso 2: Elegir el proveedor de nube adecuado
Evalúe las ofertas, las capacidades y los modelos de precios de varios proveedores para asegurarse de que se ajustan a los objetivos, las necesidades y el presupuesto de su organización. Entre los factores clave que se deben tener en cuenta se incluyen los siguientes:
- Ubicaciones de centros de datos
- Rendimiento
- Escalabilidad
- Funciones de seguridad y cumplimiento
- Compatibilidad con tecnologías o plataformas específicas
- Capacidades de integración con sus aplicaciones y sistemas actuales
- Portabilidad/dependencia mínima del proveedor
También es esencial evaluar la reputación del proveedor, la atención al cliente y la estabilidad a largo plazo. Recuerde evaluar la nube adecuada para cada carga de trabajo. Las capacidades, las ubicaciones y los costes varían. Aproveche los puntos fuertes de cada una para cada carga de trabajo.
Paso 3: Desarrollar un plan de migración a la nube
La creación de un plan de migración integral implica describir los recursos, los plazos y las responsabilidades necesarios para cada fase del proceso de migración. Este plan debe tener en cuenta la estrategia de migración a la nube elegida, las aplicaciones específicas y los componentes de la infraestructura que se van a migrar, así como sus dependencias.
El plan también debería incluir medidas de mitigación de riesgos y planes de contingencia para hacer frente a posibles desafíos. Un plan de migración detallado ayuda a garantizar una transición coordinada y eficiente a la nube. No olvide incluir umbrales y planes de reversión.
Paso 4: Establecer un modelo de control
Defina las políticas que regirán el uso y la gestión de los recursos de nube. Este modelo debe incluir control de acceso, medidas de seguridad, gestión de costes y requisitos de cumplimiento. Un modelo de gobierno claro contribuye a mantener la coherencia y las prácticas recomendadas en toda la organización.
Paso 5: Mejorar las habilidades y formar al personal
Asegúrese de que su equipo cuenta con las habilidades y los conocimientos necesarios para gestionar y optimizar de forma eficaz el entorno de nube. Esto puede implicar ofrecer formación, contratar nuevos talentos, colaborar con expertos en la nube o seleccionar una solución en la nube que aproveche los conocimientos existentes. Dotar a su equipo de las habilidades adecuadas es esencial para el éxito a largo plazo de su adopción de la nube.
Paso 6: Implementar la migración por etapas
Las pruebas y la validación en cada etapa de la migración garantizan una transición sin problemas y minimizan la interrupción de las operaciones empresariales.
Paso 7: Supervisar y optimizar
Utilice datos de supervisión y análisis en tiempo real para identificar áreas de optimización, como la asignación de recursos, la gestión de costes y las mejoras de seguridad. La supervisión y la optimización periódicas garantizan que obtenga el máximo valor empresarial de su inversión en la nube.
Paso 8: Revisar e iterar
Revise periódicamente el éxito de la migración a la nube evaluando si cumple los objetivos empresariales establecidos en su estrategia de nube. Utilice esta información para perfeccionar su enfoque y realizar mejoras continuas en su entorno de nube. Este proceso iterativo permite a su organización adaptarse continuamente a las cambiantes necesidades empresariales y condiciones del mercado.
Posibles obstáculos y soluciones para una estrategia de migración a la nube satisfactoria
Incluso con directrices y pasos concretos que le ayuden a lograr una migración a la nube satisfactoria, su organización debe ser consciente de los desafíos comunes de este esfuerzo. Los desafíos son los siguientes:
- Seguridad y cumplimiento. Garantizar la seguridad de los datos y cumplir los requisitos normativos puede ser todo un reto, especialmente en entornos multinube y de nube híbrida. Implemente controles de seguridad estrictos y trabaje con su proveedor de servicios de nube para mantener el cumplimiento.
- Asistencia de TI y competencias. La migración a la nube requiere nuevas competencias y experiencia en áreas como DevOps, máquinas virtuales y contenedorización. Invierta en la formación del personal existente o contrate expertos en la nube para respaldar el proceso de migración y los servicios gestionados continuados.
- Presupuestos y gestión de costes. Aunque la nube puede proporcionar ahorros de costes, pueden surgir gastos inesperados durante la migración o debido a una gestión inadecuada de los recursos. Desarrolle un presupuesto completo y realice un seguimiento de los gastos para evitar sobrecostes.
- Compatibilidad con la infraestructura. No todas las aplicaciones y los sistemas son compatibles con los entornos de nube; la incompatibilidad puede requerir modificaciones o sustituciones. Evalúe la compatibilidad con antelación y planifique los cambios necesarios.
- Migración e integridad de los datos. Una transferencia de datos de gran volumen puede requerir mucho tiempo y ser propensa a errores. Utilice herramientas de migración de datos fiables y garantice la integridad de los datos mediante procesos de validación.
- Tiempo de inactividad y continuidad del negocio. Minimice el tiempo de inactividad programando la migración durante periodos de baja demanda y contando con un plan de reversión por si surgen problemas. Implemente estrategias de recuperación ante desastres y copia de seguridad para garantizar la continuidad del negocio.
- Gestión del cambio y resistencia organizativa. La migración a la nube puede afectar a los flujos de trabajo, los roles y las responsabilidades. Afronte una posible resistencia mediante una comunicación clara, formación y la implicación de las partes interesadas.
Estos desafíos no deben ignorarse, pero no se preocupe: la migración a la nube es factible con la ayuda adecuada.
Alcanzar el ROI completo de una inversión en migración a la nube
Cuando su organización esté lista para la migración a la nube, Akamai estará preparada para ofrecerle soluciones en la nube que le ayudarán a diseñar y planificar su estrategia de migración a la nube. Los servicios de cloud computing de Akamai, que incluyen Linode Kubernetes Engine (LKE), pueden ayudarle a abordar los desafíos relacionados con la seguridad, la infraestructura en la nube, la elaboración de presupuestos y la asistencia de TI.
Inicie hoy mismo su proceso de migración a la nube.