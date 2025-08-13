Akamai y Bitmovin: La revolución del streaming en directo y el vídeo a la carta (VOD)

El streaming, tanto en directo como a la carta, se ha convertido en una de las principales formas de consumir contenido, y las expectativas de calidad de vídeo nunca habían sido tan altas. Para satisfacer estas demandas se necesita una infraestructura fiable que pueda ofrecer sus servicios a escala.

Para satisfacer estas necesidades, Akamai y Bitmovin se han asociado para ofrecer a los proveedores de streaming una forma más eficiente de distribuir vídeo en directo y a la carta. La combinación de Akamai Cloud y la red de distribución de contenido (CDN) global de Akamai con el completo conjunto de tecnologías de vídeo de Bitmovin da lugar a una sólida asociación que simplifica la distribución, mejora el rendimiento y genera nuevas oportunidades de monetización y participación.

Esta entrada de blog explora cómo las capacidades combinadas de Akamai y Bitmovin resuelven los principales desafíos a los que se enfrentan los proveedores de streaming hoy en día, desde el control de costes y la reducción de la latencia hasta la participación de los espectadores y la flexibilidad del flujo de trabajo.