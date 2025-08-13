Akamai y Bitmovin: La revolución del streaming en directo y el vídeo a la carta (VOD)
El streaming, tanto en directo como a la carta, se ha convertido en una de las principales formas de consumir contenido, y las expectativas de calidad de vídeo nunca habían sido tan altas. Para satisfacer estas demandas se necesita una infraestructura fiable que pueda ofrecer sus servicios a escala.
Para satisfacer estas necesidades, Akamai y Bitmovin se han asociado para ofrecer a los proveedores de streaming una forma más eficiente de distribuir vídeo en directo y a la carta. La combinación de Akamai Cloud y la red de distribución de contenido (CDN) global de Akamai con el completo conjunto de tecnologías de vídeo de Bitmovin da lugar a una sólida asociación que simplifica la distribución, mejora el rendimiento y genera nuevas oportunidades de monetización y participación.
Esta entrada de blog explora cómo las capacidades combinadas de Akamai y Bitmovin resuelven los principales desafíos a los que se enfrentan los proveedores de streaming hoy en día, desde el control de costes y la reducción de la latencia hasta la participación de los espectadores y la flexibilidad del flujo de trabajo.
Solución de los puntos débiles para los proveedores de streaming
Akamai y Bitmovin colaboran para proporcionar a los proveedores de streaming soluciones que combinan infraestructura, tecnología y un sólido ecosistema de partners para ofrecer experiencias en directo y a la carta. La asociación reduce la complejidad, mejora el rendimiento y crea nuevas oportunidades de crecimiento.
La asociación se centra en:
- Control de costes
- Escalabilidad
- Eficiencia y flexibilidad del flujo de trabajo
- Rentabilidad
- Calidad de reproducción, experiencia y alcance
- Innovación y preparación para el futuro
Control de costes
Las licencias de contenido, el alojamiento en la nube, el desarrollo back-end y otros factores pueden aumentar rápidamente los costes para los proveedores de streaming. Entre los ejemplos de cómo Akamai y Bitmovin ayudan a controlar los costes se incluyen los siguientes:
- Akamai ofrece precios de cloud computing competitivos que incluyen CPU, transferencia, almacenamiento y RAM en un único precio fijo.
- Akamai ofrece precios de salida reducidos entre un 50 % y un 94 % más bajos que los precios de otros proveedores de nube.
- La codificación con reconocimiento del contenido de Bitmovin, incluida la optimización por título y por escena, reduce los costes de almacenamiento y de CDN entre un 30 % y un 55 %.
Los precios competitivos y el almacenamiento inteligente son una combinación ganadora: los proveedores de streaming que ejecutan Live Encoder (como One Football) y VOD Encoder de Bitmovin (como Ascend Learning) en Akamai Cloud pueden reducir los costes de transferencia de datos de salida (DTO) hasta en un 94 %.
Escalabilidad
Las plataformas de streaming deben ser capaces de gestionar públicos fluctuantes, ampliar las bibliotecas de contenido y nuevos lanzamientos al mercado sin sacrificar el rendimiento ni el control de costes. Akamai y Bitmovin proporcionan una base de infraestructura que crece con la demanda y que, al mismo tiempo, simplifica las operaciones.
- La pila de codificación de Bitmovin se ejecuta en Akamai Cloud, lo que permite a los proveedores consolidar los flujos de trabajo dentro de una única infraestructura y ampliar los recursos a medida que cambia la demanda.
- La red de distribución escalable de Akamai garantiza que, a medida que crece el público, el rendimiento y la rentabilidad se mantengan estables.
- Con Akamai y Bitmovin, los proveedores de streaming también tienen acceso a docenas de partners preintegrados del sector, como Videon (para una codificación fiable de contribuciones en directo), Zixi (para el transporte seguro de contenido de baja latencia), EZDRM (para una gestión completa de derechos digitales) y Yospace (para la inserción avanzada de anuncios en el servidor).
Al simplificar la infraestructura y externalizar muchos aspectos del flujo de trabajo de streaming, los servicios de streaming reducen la complejidad del back-end y mejoran la escalabilidad, lo que crea una base sólida, pero flexible para el crecimiento.
Eficiencia y flexibilidad del flujo de trabajo
El público da por sentado el contenido, pero los proveedores de streaming gestionan flujos de trabajo complejos que incluyen la codificación, el empaquetado, la distribución y la reproducción. Simplificar estos procesos es clave para crear flujos de trabajo adaptables que aceleren el tiempo de comercialización y reduzcan el esfuerzo manual.
Los proveedores necesitan soluciones que admitan implementaciones flexibles y se integren fácilmente en los entornos existentes.
- La arquitectura modular de Bitmovin y el enfoque de API como elemento principal ayudan a los desarrolladores a integrar la codificación, la reproducción y el análisis en flujos de trabajo personalizados en una amplia gama de mercados verticales.
- Cloud Connect de Bitmovin proporciona opciones de implementación flexibles para la codificación en el entorno gestionado de Bitmovin o dentro de una infraestructura dedicada en Akamai Cloud.
- Akamai EdgeWorkers permite la personalización del contenido, el control de acceso y la ejecución de la lógica empresarial directamente en el Edge.
- EdgeWorkers también admite casos de uso avanzados como pruebas A/B, lógica geoespecífica y personalización de sesiones de usuario.
Cloud Connect de Bitmovin es especialmente valioso para los proveedores que ya cuentan con créditos o inversiones en infraestructura de Akamai Cloud, ya que les ayuda a maximizar estos recursos al mismo tiempo que siguen utilizando las soluciones de codificación de Bitmovin. Cloud Connect de Bitmovin, que se ejecuta en Akamai Cloud, es compatible con flujos de trabajo integrales y ofrece a los equipos la flexibilidad necesaria para implementar y gestionar los servicios de forma más eficiente.
Latencia de streaming
Los espectadores en directo esperan que el streaming sea lo más cercano posible al tiempo real, especialmente durante eventos importantes como deportes, conciertos o emisiones globales. Akamai y Bitmovin reducen la latencia combinando la distribución de baja latencia con una reproducción rápida y fiable. Algunas de las formas en que esto se consigue son las siguientes:
- Akamai acerca los recursos informáticos y el contenido a los usuarios finales para una reproducción uniforme y fluida a través de una infraestructura distribuida globalmente.
- Bitmovin Player utiliza streaming a velocidad de bits adaptable, tiempos de inicio rápidos y funciones avanzadas como Multiview Playback, que permite a los usuarios cambiar entre ángulos de cámara o perspectivas en tiempo real.
- Akamai y Bitmovin son compatibles con Common Media Client Data (CMCD) mediante la incorporación de datos de reproducción en las decisiones de distribución para reducir el almacenamiento en búfer y mejorar la fiabilidad.
Tanto si se trata de un gran juego como de un streaming en directo de su influencer favorito, el público puede disfrutar de un streaming fluido e instantáneo.
Rentabilidad
La monetización desempeña un papel clave en el éxito de los servicios de streaming, y las estrategias publicitarias eficaces pueden aumentar significativamente los ingresos. Bitmovin y Akamai proporcionan las herramientas e integraciones necesarias para admitir varios flujos de trabajo de distribución de anuncios y capacidades de medición avanzadas.
- Akamai y Bitmovin ofrecen soporte para la distribución de anuncios de CSAI, SSAI y SGAI, lo que proporciona a los proveedores la flexibilidad de poder elegir el mejor enfoque para sus flujos de trabajo.
- Ambos se integran con partners como Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager y otros para permitir una distribución de anuncios perfecta en todos los dispositivos y regiones.
- AI Scene Analysis de Bitmovin genera metadatos a nivel de escena mediante la detección automática de momentos de contenido importantes, lo que proporciona datos que se pueden utilizar para una colocación de anuncios más inteligente y publicidad contextual.
- Advertising Analytics de Bitmovin proporciona información sobre el rendimiento de los anuncios, lo que ayuda a los proveedores a realizar un seguimiento de los resultados y perfeccionar las campañas.
Estas capacidades generan nuevas formas de que los proveedores de streaming capten a los espectadores con anuncios relevantes, optimicen las campañas y generen ingresos adicionales.
Calidad de reproducción, experiencia y alcance
Ofrecer una experiencia de visualización coherente y personalizada es fundamental para mantener satisfecho al público. Bitmovin y Akamai combinan tecnología de reproducción avanzada con distribución global para garantizar un streaming de alta calidad tanto para contenido en directo como a la carta.
- Player de Bitmovin es compatible con la más amplia gama de dispositivos del mercado, y ofrece características y rendimiento consistentes en todas las plataformas, al tiempo que mantiene tiempos de inicio rápidos y reproducción adaptable.
- La compatibilidad de Bitmovin con el recorte en directo y Live-to-VOD Clipping aumenta la reutilización del contenido.
- Analytics de Bitmovin ofrece capacidad de observación en tiempo real del rendimiento de la reproducción, lo que ayuda a los proveedores a identificar problemas más rápido y optimizar la experiencia de visualización, y también admite CMCD para mejorar aún más la calidad de la reproducción.
- La infraestructura en la nube de Akamai permite a los proveedores de streaming prestar servicio a públicos de todo el mundo con un alcance y una escala fiables.
Los espectadores quieren una experiencia fiable y personalizada, y Akamai y Bitmovin facilitan la tarea de ofrecerles exactamente eso.
Innovación y preparación para el futuro
A medida que el sector cambia rápidamente debido al creciente papel de la IA, los nuevos modelos de monetización y la evolución de los dispositivos, Akamai y Bitmovin permiten flujos de trabajo diseñados para crecer con estos cambios. Su tecnología está diseñada para mantenerse a la vanguardia de las tendencias del sector, lo que permite a los proveedores adoptar nuevas tecnologías, explorar estrategias de monetización innovadoras y ofrecer experiencias de visualización mejoradas.
Las actualizaciones periódicas y el mantenimiento continuo garantizan que estos flujos de trabajo permanezcan actualizados, lo que permite a los desarrolladores centrarse en mejorar y lanzar nuevas funciones en lugar de tener que centrarse en gestionar la infraestructura.
Juntos transformamos el streaming
Ya sea con el streaming de deportes en directo o al proporcionar entretenimiento a demanda, Akamai y Bitmovin juntos brindan a los proveedores de streaming las herramientas que necesitan para experimentar, adaptarse y escalar con confianza. Al combinar los puntos fuertes en recursos informáticos, codificación, reproducción, análisis y distribución global, y las integraciones con los partners líderes del sector, Akamai y Bitmovin permiten que los servicios de streaming satisfagan las demandas actuales y ofrezcan experiencias de visualización excepcionales en todo el mundo.