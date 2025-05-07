¿Cómo funcionan las API?

El término API es una abreviatura de "application programming interface" (interfaz de programación de aplicaciones); es un conjunto de protocolos y definiciones que permiten a los distintos componentes o programas de software comunicarse entre sí y compartir datos.

Las API determinan cómo una aplicación puede acceder a los datos o funciones que ofrece otro programa de software. Por ejemplo, para incluir información meteorológica en un sitio web, los programadores pueden utilizar una API para comunicarse con un sitio que proporciona informes meteorológicos en tiempo real en lugar de tener que crear su propio programa para recopilar e interpretar datos meteorológicos. En el mundo digital actual, las API participan en casi todas las acciones y transacciones que realiza online, incluida la realización de pagos móviles o la navegación por un sitio de comercio electrónico.