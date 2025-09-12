¿Qué es la segmentación de la nube híbrida?

El cloud computing presenta a los equipos de TI una serie de nuevos desafíos de seguridad. Cuando los datos, las aplicaciones y la infraestructura residen en proveedores de servicios de nube pública en lugar de en el entorno local, los equipos de TI pueden carecer de la visibilidad y el control necesarios para proteger correctamente estos activos de los ciberataques y las filtraciones de datos. Al mismo tiempo, la complejidad de los entornos de nube híbrida y multinube hace que muchas tecnologías de seguridad tradicionales queden prácticamente obsoletas. Además, al trabajar con varios proveedores de nube, puede que los equipos de seguridad tengan que hacer frente a estándares y capacidades de seguridad muy diversos. Puede que las soluciones tradicionales, como el bloqueo de firmas o la inclusión en listas de autorización, sean demasiado fáciles de eludir por parte de atacantes sofisticados. Las soluciones centradas en bloquear los ataques en el punto de entrada son poco prácticas en un momento en el que el perímetro de la red prácticamente ha desaparecido.

La segmentación de la nube híbrida aborda todos estos desafíos al cambiar el enfoque de la ciberseguridad de la prevención de intrusiones a la protección de las cargas de trabajo y los recursos. Al respaldar un modelo de seguridad Zero Trust, en el que cada usuario, dispositivo y aplicación dentro o fuera de la organización se considera sospechoso hasta que se autentica y verifica, la segmentación de la nube híbrida protege las cargas de trabajo y los recursos individuales mediante la aplicación estricta de políticas de acceso y comunicación, y proporciona a los equipos de TI una mayor visibilidad de la actividad en una arquitectura de nube híbrida.