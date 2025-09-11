하이브리드 클라우드 세그멘테이션이란 무엇인가요?

클라우드 컴퓨팅은 IT 팀에 수많은 보안 과제를 새롭게 제시합니다. 데이터, 애플리케이션, 인프라가 온프레미스가 아닌 퍼블릭 클라우드 서비스 공급업체에 상주하는 경우 IT 팀에는 이러한 자산을 사이버 공격과 데이터 유출로부터 성공적으로 보호하는 데 필요한 가시성과 제어력이 부족할 수 있습니다. 동시에 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경의 복잡성으로 인해 다양한 기존 보안 기술이 사실상 무용지물이 되었습니다. 또한 다수의 클라우드 공급업체와 협력하면 보안 팀은 매우 다양한 보안 표준과 기능을 다루어야 할 수 있습니다. 시그니처 차단이나 애플리케이션 허용 목록 등과 같은 기존 솔루션은 정교한 공격자들이 손쉽게 무력화합니다. 진입 지점에서 공격을 차단하는 데 초점을 맞춘 솔루션은 네트워크 경계가 모두 사라진 시점에는 실용적이지 않습니다.

하이브리드 클라우드 세그멘테이션은 사이버 보안의 초점을 침입 방지에서 워크로드 및 리소스 보호로 전환해 이러한 모든 문제를 해결합니다. 하이브리드 클라우드 세그멘테이션은 기업 내부 또는 외부의 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 인증 및 검증되기 전까지는 의심스러운 것으로 간주하는 제로 트러스트 보안 모델을 통해 접속 및 통신 정책을 엄격하게 적용하고 하이브리드 클라우드 아키텍처 전반의 활동에 대한 가시성을 IT 팀에 제공해 개별 워크로드와 리소스를 보호합니다.