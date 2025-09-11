O que é a segmentação de nuvem híbrida?

A computação em nuvem traz uma série de novos desafios de segurança. Quando dados, aplicações e infraestrutura residem em provedores de serviços de nuvem pública em vez de estarem no local, as equipes de TI podem não ter a visibilidade e o controle necessários para proteger com sucesso esses ativos contra ataques cibernéticos e violações de dados. Ao mesmo tempo, a complexidade dos ambientes de nuvem híbrida e multinuvem torna muitas tecnologias de segurança tradicionais praticamente obsoletas. Além disso, ao trabalhar com vários provedores de nuvem, as equipes de segurança podem ter que lidar com padrões e recursos bem variados. As soluções tradicionais, como bloqueio de assinaturas ou lista de permissões de aplicações, podem ser facilmente subvertidas por invasores sofisticados. As soluções focadas em bloquear ataques no ponto de entrada são impraticáveis em um momento em que o perímetro da rede praticamente desapareceu.

A segmentação de nuvem híbrida lida com todos esses desafios mudando o foco da cibersegurança de prevenção de invasões para a proteção de workloads e recursos. Com suporte a um modelo de segurança Zero Trust, em que todos os usuários, dispositivos e aplicações dentro ou fora da organização são considerados suspeitos até serem autenticados e verificados, a segmentação de nuvem híbrida protege workloads e recursos individuais impondo de forma rígida políticas de acesso e comunicação e dando às equipes de TI maior visibilidade das atividades em toda uma arquitetura de nuvem híbrida.