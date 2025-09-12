云计算为 IT 团队带来了大量新的安全挑战。当数据、应用程序和基础架构从本地环境迁移至公有云服务提供商的平台时，IT 团队可能缺乏有效保护这些资产免受网络攻击和数据泄露所需的监测及控制能力。另一方面，混合云和多云环境的复杂性使得许多传统安全技术几乎失去了作用。此外，与多家云服务提供商合作时，安全团队可能必须应对各种不同的安全标准和功能。对于老练的攻击者而言，基于签名的拦截或应用程序允许列表等传统解决方案不堪一击。在网络边界几乎不复存在的今天，专注于在入侵点拦截攻击的解决方案已经不再实用。

混合云分段可通过将网络安全的重点从入侵防御转移到工作负载和资源保护来应对所有这些挑战。混合云分段通过严格实施访问和通信策略来保护各项工作负载及资源，并提升 IT 团队对整个混合云架构中各项活动的监测能力，从而为 Zero Trust 安全模式（在此模式下，进行身份验证和其他验证之前，企业内外的每个用户、设备和应用程序都被视为不可信）提供支持。