Was ist Hybrid-Cloud-Segmentierung?

Cloud Computing stellt IT-Teams vor eine Vielzahl neuer Sicherheitsherausforderungen. Wenn sich die Daten, Anwendungen und Infrastruktur bei Public-Cloud-Dienstanbietern anstatt vor Ort befinden, verfügen die IT-Teams möglicherweise nicht über ausreichend Transparenz und Kontrolle zum Schutz dieser Assets vor Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen. Gleichzeitig machen die Komplexität von Hybrid-Cloud- und Multicloud-Umgebungen viele herkömmliche Sicherheitstechnologien praktisch überflüssig. Darüber hinaus müssen Sicherheitsteams bei der Zusammenarbeit mit mehreren Cloudanbietern möglicherweise mit stark variierenden Sicherheitsstandards und -Funktionen umgehen. Herkömmliche Lösungen wie das Blockieren von Signaturen oder Zulassungslisten für Anwendungen können von cleveren Angreifern leicht umgangen werden. Lösungen, die sich auf die Blockierung von Angriffen am Eintrittspunkt konzentrieren, sind nicht praktisch, wenn der Netzwerkperimeter fast nicht mehr vorhanden ist.

Die Hybrid-Cloud-Segmentierung bewältigt all diese Herausforderungen, indem sie den Fokus der Cybersicherheit von der Intrusion Prevention auf den Workload- und Ressourcenschutz verlagert. Die Hybrid-Cloud-Segmentierung unterstützt ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell, bei dem jeder Nutzer, jedes Gerät und jede Anwendung innerhalb oder außerhalb des Unternehmens bis zur Authentifizierung und Verifizierung als verdächtig betrachtet wird. Dabei schützt sie einzelne Workloads und Ressourcen, indem Zugriffs- und Kommunikationsrichtlinien strikt durchgesetzt werden und IT-Teams transparentere Einblicke in die Aktivitäten innerhalb einer Hybrid-Cloud-Architektur erhalten.