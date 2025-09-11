Qu'est-ce que la segmentation cloud hybride ?

Le Cloud Computing présente de nouveaux défis de sécurité importants pour les équipes informatiques. Lorsque les données, les applications et l'infrastructure sont hébergées par des fournisseurs de services de cloud public, les équipes informatiques peuvent ne pas disposer de la visibilité et du contrôle nécessaires pour protéger efficacement ces actifs contre les cyberattaques et les violations de données. En parallèle, la complexité des environnements de cloud hybride et multicloud rend de nombreuses technologies de sécurité traditionnelles pratiquement obsolètes. En outre, lorsque vous travaillez avec plusieurs fournisseurs de cloud, les équipes de sécurité peuvent être soumises à des normes et à des capacités de sécurité très variables. Les solutions traditionnelles, telles que le blocage des signatures ou la mise en liste des applications autorisées, peuvent facilement être contournées par des attaquants habiles. Les approches axées sur le blocage des attaques au point d'entrée ont perdu de leur efficacité avec la disparition progressive du périmètre réseau.

La segmentation cloud hybride répond à tous ces défis en changeant de perspective : elle se concentre sur la protection des charges de travail et des ressources plutôt que sur la prévention des intrusions. La segmentation cloud hybride suit un modèle de sécurité Zero Trust, où chaque utilisateur, terminal et application interne ou externe de l'entreprise est considéré comme suspect jusqu'à son authentification et sa vérification. Ainsi, elle protège les charges de travail et les ressources individuelles en appliquant des règles d'accès et de communication strictes, et en offrant aux équipes informatiques une meilleure visibilité sur l'activité dans l'ensemble d'une architecture cloud hybride.