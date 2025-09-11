Qu'est-ce que la segmentation cloud hybride ?

La segmentation cloud hybride est une approche de la sécurité dans le cloud qui divise une infrastructure cloud hybride en différents segments ou zones. En protégeant chaque segment avec son propre ensemble de contrôles et de règles de sécurité, la segmentation cloud hybride permet aux équipes de sécurité de mieux isoler et protéger les charges de travail, les applications et les données sensibles.
Depuis quelques années, la microsegmentation s'impose comme une technologie essentielle pour renforcer la sécurité et éviter que les violations survenues dans une partie de l'environnement informatique n'affectent le reste du réseau. La microsegmentation divise un réseau en un ensemble de sections discrètes, pouvant être aussi petites qu'une application ou une charge de travail individuelle. En permettant aux équipes informatiques de protéger chaque segment avec des règles de sécurité granulaires, la microsegmentation empêche les entités non autorisées d'accéder aux charges de travail et aux applications ou d'interagir avec elles.
La segmentation cloud hybride s'appuie sur des techniques de microsegmentation pour protéger les données et les charges de travail dans les environnements de cloud public, les clouds privés et les centres de données sur site. En divisant l'infrastructure de cloud hybride en différents segments ou zones de sécurité, les équipes informatiques isolent les charges de travail, les applications et les données sensibles, et établissent des règles de protection spécifiques à chaque segment.
Pourquoi la segmentation cloud hybride est-elle une nécessité ?
Le Cloud Computing présente de nouveaux défis de sécurité importants pour les équipes informatiques. Lorsque les données, les applications et l'infrastructure sont hébergées par des fournisseurs de services de cloud public, les équipes informatiques peuvent ne pas disposer de la visibilité et du contrôle nécessaires pour protéger efficacement ces actifs contre les cyberattaques et les violations de données. En parallèle, la complexité des environnements de cloud hybride et multicloud rend de nombreuses technologies de sécurité traditionnelles pratiquement obsolètes. En outre, lorsque vous travaillez avec plusieurs fournisseurs de cloud, les équipes de sécurité peuvent être soumises à des normes et à des capacités de sécurité très variables. Les solutions traditionnelles, telles que le blocage des signatures ou la mise en liste des applications autorisées, peuvent facilement être contournées par des attaquants habiles. Les approches axées sur le blocage des attaques au point d'entrée ont perdu de leur efficacité avec la disparition progressive du périmètre réseau.
La segmentation cloud hybride répond à tous ces défis en changeant de perspective : elle se concentre sur la protection des charges de travail et des ressources plutôt que sur la prévention des intrusions. La segmentation cloud hybride suit un modèle de sécurité Zero Trust, où chaque utilisateur, terminal et application interne ou externe de l'entreprise est considéré comme suspect jusqu'à son authentification et sa vérification. Ainsi, elle protège les charges de travail et les ressources individuelles en appliquant des règles d'accès et de communication strictes, et en offrant aux équipes informatiques une meilleure visibilité sur l'activité dans l'ensemble d'une architecture cloud hybride.
Comment la segmentation cloud hybride fonctionne-t-elle ?
Les équipes informatiques peuvent segmenter les environnements cloud hybrides en plusieurs étapes :
- Découverte des applications et des processus de flux de travail : avant de segmenter les charges de travail, les ressources et les applications du cloud hybride, les équipes informatiques utilisent des outils automatiques pour découvrir tous les composants qui interagissent dans l'environnement cloud hybride et collecter des données sur les flux de trafic est-ouest et nord-sud normaux liés à chaque composant. Cela permet aux équipes de comprendre le contexte de la communication avec chaque ressource et les dépendances entre les applications.
- Segmentation de l'environnement : les équipes peuvent utiliser des techniques de microsegmentation pour créer des limites logiques entre les ressources dans une infrastructure de cloud hybride. Il peut s'agir d'applications et de charges de travail individuelles, de ressources cloud gérées, de groupes d'applications ou de sections plus importantes de l'environnement global.
- Mise en place de politiques de sécurité : les équipes créent des règles granulaires qui déterminent qui et ce qui peut accéder à chaque segment. Les principales solutions de segmentation incluent des options de filtrage sur plusieurs attributs d'application, ce qui facilite le regroupement des actifs pouvant avoir les mêmes règles. Il peut s'agir de règles de conformité aux meilleures pratiques générales pour les grands segments, ou de règles très granulaires pour les microsegments individuels.
- Mise en œuvre des contrôles de sécurité : Les pare-feux, les mécanismes de contrôle d'accès et les solutions de microsegmentation régulent le flux entre les segments et appliquent des stratégies de sécurité. Les fonctionnalités d'automatisation et d'orchestration aident à gérer et à appliquer les règles de segmentation dans des environnements cloud hybrides complexes.
- Détection des violations : des fonctionnalités intégrées de détection des violations et de réponse aux incidents alertent les équipes de sécurité de toute activité suspecte ou tentative non autorisée d'accès à des segments, ce qui permet une identification précoce des menaces de cybersécurité.
- Surveillance et examen de la stratégie de segmentation : en surveillant et en auditant constamment les environnements segmentés, les équipes informatiques peuvent examiner et mettre à jour les stratégies et les règles afin d'aligner davantage les règles de sécurité sur les exigences de l'entreprise et les menaces émergentes.
Les obstacles qui pèsent sur la sécurité dans le cloud
Les équipes informatiques et de sécurité sont confrontées à plusieurs défis spécifiques lorsqu'elles s'efforcent d'assurer la sécurité du Cloud Computing.
- Mauvaise visibilité : en raison des plateformes cloud, et particulièrement des services de cloud public, les équipes informatiques ont des difficultés à avoir une visibilité complète sur l'ensemble de leur écosystème digital. La visibilité sur les services cloud repose généralement sur les journaux bruts des flux entre les différentes charges de travail. Si les équipes ne peuvent pas visualiser les relations entre les différentes charges de travail et applications au sein d'un réseau cloud, elles ne peuvent pas créer de stratégies de sécurité efficaces.
- Absence de politique unifiée : lorsque vous ne disposez que d'outils de sécurité cloud natifs, il est extrêmement difficile de créer une stratégie de sécurité cohérente dans les environnements de cloud hybride. Chaque instance de cloud possède ses propres objets, règles et stratégies, ce qui conduit à des environnements hybrides avec des règles fragmentées.
- Absence de gouvernance unifiée : la sécurité n'étant pas toujours une priorité pour les ressources cloud, les équipes de sécurité peuvent rencontrer des difficultés avec les propriétaires d'applications qui mettent en place des charges de travail sans tenir compte des implications en matière de sécurité.
Les avantages de la segmentation cloud hybride
L'utilisation efficace de la segmentation cloud hybride offre aux entreprises et à leurs équipes informatiques les avantages suivants :
- Amélioration de la posture de sécurité : la segmentation cloud hybride réduit la surface d'attaque, renforce la protection des données, empêche les accès non autorisés et bloque les menaces de mouvement latéral. L'intégration de la segmentation dans une stratégie cloud renforce la sécurité de l'entreprise.
- Maintien de la conformité : la segmentation garantit que les pratiques de traitement des données répondent aux exigences d'un large éventail de réglementations sur la confidentialité des données et de normes du secteur, en garantissant la protection des données sensibles et le contrôle strict de l'accès.
- Optimisation des performances : la segmentation peut aider les équipes informatiques à équilibrer les charges de travail et le trafic réseau, ce qui se traduit par une meilleure performance.
- Réduction du temps de réponse aux incidents : lorsqu'une infection par un logiciel malveillant ou une faille de sécurité pénètre les défenses, la segmentation permet aux équipes de sécurité de contenir l'attaque dans une zone spécifique, pour une réponse et une récupération plus rapides en cas d'incident.
- Montée en charge rapide : lorsque les ressources cloud sont segmentées en unités gérables, une entreprise peut monter en charge beaucoup plus rapidement pour répondre aux nouvelles exigences commerciales.
Foire aux questions
La segmentation du réseau est une approche de la sécurité du réseau qui divise un réseau sur site en segments ou sous-réseaux plus petits et isolés, afin d'améliorer la sécurité et la facilité de gestion. La segmentation cloud hybride est une solution de sécurité dans le cloud qui segmente un environnement cloud hybride, pouvant comprendre à la fois des environnements sur site et dans le cloud. La segmentation réseau s'appuie sur des réseaux VLAN, des pare-feux et des listes de contrôle d'accès (ACL) pour créer et gérer des segments, tandis que la segmentation cloud hybride déploie des technologies telles que la mise en réseau logicielle (SDN), la microsegmentation, l'IAM et les outils d'automatisation/orchestration pour simplifier la gestion des environnements segmentés sur diverses plateformes cloud.
Les menaces pour la sécurité des environnements cloud hybrides incluent les logiciels malveillants et les ransomwares, les violations de données, les erreurs de configuration, les menaces internes, les vulnérabilités des API, les menaces persistantes avancées (APT), les attaques par déni de service, les violations de conformité et les risques liés aux services tiers.
