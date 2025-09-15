Che cos'è la segmentazione del cloud ibrido?

Il cloud computing presenta ai team IT una serie di nuove sfide per la sicurezza. Quando dati, applicazioni e infrastrutture risiedono presso i provider di servizi di cloud pubblico anziché on-premise, i team IT potrebbero non disporre della visibilità e del controllo necessari per proteggere correttamente queste risorse da attacchi informatici e violazioni di dati. Allo stesso tempo, la complessità degli ambienti cloud ibridi e multicloud rende praticamente obsolete molte tecnologie di sicurezza tradizionali. Inoltre, se utilizzano più provider di servizi cloud, i team addetti alla sicurezza potrebbero dover affrontare standard e funzionalità di sicurezza molto diversi tra loro. Le soluzioni tradizionali, come il blocco delle firme o l'elenco degli elementi consentiti delle applicazioni, possono risultare facilmente vulnerabili agli attacchi sferrati da criminali sofisticati. Le soluzioni incentrate sul blocco degli attacchi nel punto di accesso risultano poco pratiche in un momento in cui il perimetro di rete è praticamente scomparso.

La segmentazione del cloud ibrido risolve tutte queste sfide spostando l'attenzione della cybersicurezza dalla prevenzione delle intrusioni alla protezione di carichi di lavoro e risorse. Supportare un modello di sicurezza Zero Trust in cui ogni utente, dispositivo e applicazione all'interno o all'esterno dell'organizzazione è considerato sospetto fino a quando non viene autenticato e verificato, la segmentazione del cloud ibrido protegge i singoli carichi di lavoro e le singole risorse applicando rigorosamente le policy di accesso e comunicazione stabilite e offrendo ai team IT una maggiore visibilità sulle attività in un'architettura cloud ibrida.