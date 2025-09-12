クラウドコンピューティングは、IT チームに新たなセキュリティ上の課題をもたらします。データ、アプリケーション、およびインフラがオンプレミスではなくパブリック・クラウド・サービス・プロバイダーに配置されている場合、その資産をサイバー攻撃やデータ漏えいから適切に保護するために必要な可視性と制御を IT チームが獲得できていない可能性があります。同時に、ハイブリッドクラウド環境やマルチクラウド環境の複雑さにより、従来のセキュリティテクノロジーの多くは事実上時代遅れになっています。さらに、複数のクラウドプロバイダーと連携する場合、セキュリティチームはさまざまなセキュリティ基準や機能に対処する必要があります。シグネチャーブロッキングやアプリケーション許可リストなどの従来のソリューションは、高度な攻撃者によって簡単に打ち破られる可能性があります。ネットワーク境界がほぼ消滅している今、攻撃をエントリーポイントでブロックすることに重点を置いたソリューションは現実的ではありません。

ハイブリッド・クラウド・セグメンテーションは、サイバーセキュリティの重点を侵入防御からワークロードとリソースの保護にシフトすることで、これらの課題に対処します。認証と検証が行われるまで組織内外のすべてのユーザー、デバイス、アプリケーションが疑わしいと見なされるゼロトラスト・セキュリティ・モデルをサポートするハイブリッド・クラウド・セグメンテーションは、アクセスポリシーと通信ポリシーを厳格に適用し、ハイブリッド・クラウド・アーキテクチャ全体のアクティビティの詳細な可視性を IT チームにもたらすことで、個々のワークロードとリソースを保護します。