En cualquier momento, millones de jugadores de todo el mundo pueden estar conectados a CROSSFIRE, uno de los juegos online gratuitos más populares. CROSSFIRE premia la velocidad, la habilidad y la estrategia en batallas llenas de acción, y los jugadores se esfuerzan por ser los mejores. Aunque la experiencia básica de juego es gratuita, los jugadores más entregados pagan por armas mejoradas, armaduras y otros objetos para aumentar sus puntuaciones y ascender en la clasificación.



Para Smilegate West, se trata de un entretenimiento serio y un gran negocio. Como editora de CROSSFIRE para el público de América, la Unión Europea, Oriente Medio y el norte de África, la empresa sabe lo envolvente que puede ser la experiencia. Los jugadores descargan CROSSFIRE y otros juegos del portal Z8Games de la empresa para dejarse llevar por la acción y huir de la rutina diaria. Cualquier interrupción en el juego puede arruinar su experiencia.

"En juegos como CROSSFIRE, donde la velocidad y las decisiones rápidas son importantes, incluso un retraso de un milisegundo puede tener un impacto negativo en la puntuación de un jugador, y si la conexión se interrumpe es aún peor", explica Arash Haghighi, responsable sénior de infraestructura de TI y seguridad en Smilegate West. "Queremos que los jugadores tengan la mejor experiencia posible, por lo que la baja latencia y la conectividad estable son nuestras mayores prioridades".

Haghighi supervisa múltiples centros de datos en todo el mundo y se asegura de que la infraestructura de TI pueda funcionar de forma rápida e ininterrumpida para CROSSFIRE y otros juegos, independientemente del número de jugadores que se unan. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Haghighi es la creciente amenaza de los ataques DDoS. En los últimos años, los ataques han aumentado y se han vuelto más sofisticados, y el sector de los videojuegos es uno de los blancos principales. Los ataques volumétricos pueden interrumpir el servicio de los juegos y afectar a miles de jugadores en cuestión de segundos. O pueden ser más selectivos y aumentar la latencia lo suficiente como para que un jugador tenga ventaja sobre los demás. En cualquier caso, los ataques sin mitigar pueden dejar huella en los ingresos y la reputación.

Según sostiene Haghighi, "Cuando los jugadores tienen una mala experiencia con un juego, no dudan en contárselo a todos los miembros de la comunidad de jugadores, y las noticias se propagan rápidamente en los foros online y las redes sociales". "Existe un riesgo real de perder cuota de mercado".