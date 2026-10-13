世界最大級の無料オンラインゲーム、CROSSFIREのプレイヤー数は、世界中で常に何百万人に達しています。CROSSFIREは、スピード、スキル、戦略を競うアクション満載のバトルゲームで、プレイヤーは最高ランクに到達するまで必死でプレイします。基本的なゲーム体験は無料ですが、熱心なゲーマーは、アップグレードされた武器や防護服といったアイテムを購入してスコアを伸ばし、ランクを上げます。



CROSSFIREは本格的なエンターテインメントであり、Smilegate Westにとっては一大ビジネスです。南北アメリカ、欧州連合、中東、北アフリカのオーディエンス向けのCROSSFIREのパブリッシャーとして、同社はこのゲーム体験が持つ臨場感の素晴らしさを認識しています。ゲーマーは、CROSSFIREなどのゲームを同社のZ8Gamesポータルからダウンロードし、アクションに心酔し、ありふれた日常生活から脱出します。ゲームプレイが中断されると、その流れが台無しになってしまいます。

Smilegate WestのIT Infrastructure and Security担当Senior Manager、Arash Haghighi氏は次のように述べています。「スピードと迅速な判断が重要なCROSSFIREのようなゲームでは、わずか1ミリ秒の遅れがプレイヤーのスコアに悪影響を及ぼし、接続が切断されることで結果はさらに悪くなります。プレイヤーにできる限り最高の体験をしてもらいたいため、レイテンシーが低く、安定した接続が最優先事項となっています」

Haghighi氏は、プレイヤーが何人参加しても、ITインフラによってCROSSFIREなどのゲームを高速に中断なくプレイできるように、世界中の複数のデータセンターを監視しています。Haghighi氏が直面する最大の課題の1つは、DDoS攻撃の脅威が増していることです。過去数年間で、攻撃は規模が大きくなって巧妙化しており、ビデオゲーム業界は主要なターゲットとなっています。大量攻撃は、ゲームをオフラインにし、ほんの数秒で数千ものプレイヤーに影響を与えることがあります。あるいは、さらにターゲットを絞り、1人のプレイヤーが他のプレイヤーよりも有利になるようにレイテンシーを上げるといったこともあります。いずれにしても、攻撃を緩和しなければ、収益と評判に悪影響を及ぼすおそれがあります。

「プレイヤーは、ゲーム体験に満足できないと、躊躇なくゲームコミュニティーでそれを共有します。オンラインフォーラムやソーシャルメディアでは、ニュースはすばやく拡散します」とHaghighi氏。「競合他社に市場シェアを奪われるリスクは十分にあります」。